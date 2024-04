video suggerito

L’oroscopo di domani, domenica 21 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny Nell’oroscopo di domani, domenica 21 aprile 2024 c’è una Luna in Vergine che prova a mettere razionalità nell’esagerazione del cielo di questo periodo. Fattivi, qualche volta anche troppo, ma per fortuna con il desiderio di organizzare. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Gemelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un oroscopo di domani, domenica 21 aprile 2024, con la Luna in Vergine è perfetto se il programma è il cambio degli armadi o le pulizie di primavera. Non dimenticatevi però che le tensioni di questi giorni, in attesa anche della Luna piena, possono richiedere esercizio fisico per stemperare e scaricare. Siate accorti ma pronti! Il segno fortunato è il Toro e il segno sfortunato il Gemelli.

Ariete

Amore: per te oggi è più terapeutico dell’agopuntura.

Fortuna: è legata ai tuoi valori.

Il consiglio del giorno: prenditi cura delle tue ferite, come si farebbe con un tenero cucciolo abbandonato.

Voto: 6

Toro

Amore: non solo fruste e manette, ma sicuramente tanti bollenti giochi di potere.

Fortuna: lasciale un po’ di spazio di manovra.

Il consiglio del giorno: osa un cambio di look.

Voto: 8 con imprevisto

Gemelli

Amore: oggi è magico, come il bacio della mamma sulla bua.

Fortuna: arriva più facilmente quando capisci chi vuoi essere.

Il consiglio del giorno: mettete strategicamente un block notes sul comodino per annotare i sogni.

Voto : 6/7

Cancro

Amore: oggi sceglieresti solo avventure di una notte.

Fortuna: aiutala a darti una mano e non chiuderti in casa.

Il consiglio del giorno: non aver paura di essere quello che sei veramente.

Voto : 5

Leone

Amore: Hai voglia di condividere i tuoi sentimenti, come sul diario del liceo.

Fortuna: non opporre resistenza.

Il consiglio del giorno: prenditi cura del tuo cuore.

Voto: 7

Vergine

Amore: è come gli errori di cui ti vergogni, non ci vuoi pensare.

Fortuna: cercala seguendo strade nuove.

Il consiglio del giorno: approfondisci lo studio di una lingua.

Voto: 5/6

Bilancia

Amore: hai la morbidezza e il calore di un cubetto di porfido.

Fortuna: è mettere un punto e voltare pagina.

Il consiglio del giorno: dedicati a quella cosa che ti fa sentire in pace con te stessa.

Voto: 5/6

Scorpione

Amore: preparate i ramponi per scalare i vostri picchi di desiderio!

Fortuna: è ridefinire i rapporti.

Il consiglio del giorno: non sei un metal detector, smettila di voler controllare tutto!

Voto: 5.

Sagittario

Amore: romantico come l’infinito, il chiaro di luna sul mare, l’amore adolescenziale.

Fortuna: la trovi dandoti delle nuove regole.

Il consiglio del giorno: scarica un’app per l’organizzazione del tuo tempo.

Voto: 6

Capricorno

Amore: sfrenato autoerotismo.

Fortuna: se sai dare valore alla tua creatività.

Il consiglio del giorno: metti il tuo piacere al centro della giornata.

Voto: 6

Acquario

Amore: oggi ti stra-volge una ventata di tradizionalismo.

Fortuna: in famiglia.

Il consiglio del giorno: non pensare a cosa gli altri si aspettano da te.

Voto: 8

Pesci

Amore: siete più facili d’accendere della carbonella.

Fortuna: prestate attenzione alle notizie che arrivano inaspettatamente.

Il consiglio del giorno: Organizzate un brunch o un pranzo informale con amici e familiari per condividere idee e opinioni.

Voto: 8.