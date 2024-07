video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 20 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 20 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci troviamo di fronte un vero turbine emotivo: la Luna e il Sole si scontrano, spingendoci a intraprendere un viaggio interiore per riscoprire noi stessi. Il segno sfortunato è la Bilancia, mentre il segno fortunato sono i Pesci. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell'oroscopo di domani, sabato 20 luglio 2024, la Luna in Capricorno, che domani sarà piena, si oppone al Sole in Cancro, creando un'atmosfera vivace. È il momento di concentrarsi su se stessi per poi rivolgersi agli altri. Il segno sfortunato è la Bilancia, mentre il segno fortunato sono i Pesci.

Ariete

Amore: con cautela senza esagerare.

Fortuna: come un sole pallido in una giornata nuvolosa.

Il consiglio del giorno: camminare sulla sabbia con i piedi nell'acqua è un ottimo modo per rilassarsi e godersi il panorama.

Voto:5

Toro

Amore: ti senti incompreso.

Fortuna: più o meno come trovare l'ombrello quando smette di piovere.

Il consiglio del giorno: rilassati sotto un ombrellone e concediti un breve sonnellino ascoltando il suono del mare.

Voto :6 e mezzo

Gemelli

Amore: siete il desiderio segreto di tutti.

Fortuna: vi fa un sorrisone a 32 denti.

Il consiglio del giorno: organizzate una caccia al tesoro per adulti con un buon aperitivo come premio finale: tutti vorranno partecipare.

Voto: 7 e mezzo

Cancro

Amore: gira con i fazzoletti in tasca.

Fortuna: incontrare la persona giusta, ma nel momento sbagliato.

Il consiglio del giorno: riflettiti sui tuoi pensieri e sentimenti mettendoli nero su bianco.

Voto: 5

Leone

Amore: senti nell’aria profumo di flirt.

Fortuna: è pronta per ballare il tuca tuca.

Il consiglio del giorno: indossa occhiali da sole giganti: fanno sempre scena e nascondono ogni segno di stanchezza.

Voto: 6 e mezzo

Vergine

Amore: spari le ultime cartucce.

Fortuna: questa sconosciuta.

Il consiglio del giorno: leggi consigli di qualcuno che sostiene di avere la chiave magica per risolvere tutti i tuoi problemi in 10 semplici passi.

Voto: 7

Bilancia

Amore: torno subito.

Fortuna: si prende il weekend libero.

Il consiglio del giorno: stendi il tuo asciugamano super glam e goditi il sole.

Voto: 4 e mezzo

Scorpione

Amore: neanche con il binocolo.

Fortuna: si da malata.

Il consiglio del giorno: appendi un'amaca tra due alberi e dondolati dolcemente.

Voto: 5

Sagittario

Amore: ti godi quello che c’è.

Fortuna: hai un invito, ma per un evento che non ti interessa.

Il consiglio del giorno: vai in un museo e inventa storie divertenti su ogni opera d’arte.

Voto: 7 e mezzo

Capricorno

Amore: ti fa il giro largo.

Fortuna: sfide da gestire con calma.

Il consiglio del giorno: giocare a freccette potrebbe diventare il tuo sport preferito.

Voto: 6

Acquario

Amore: reginetta dei ghiacci.

Fortuna: ti sfiora con un dito ma non ci badi.

Il consiglio del giorno: non strafare, puoi benissimo ordinare del cibo d’asporto comodamente dal divano.

Voto: 5

Pesci

Amore: pronti ad accogliere tutti.

Fortuna: vi da un attimo di tregua.

Il consiglio del giorno: passeggiate lungo la riva raccogliendo conchiglie e pietre interessanti.

Voto: 8