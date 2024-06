video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 20 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny Benvenuto solstizio d’estate che sarà oggi alle 23 di sera. L’oroscopo del 20 giugno 2024 é pieno di buoni auspici partendo dalla Luna in Sagittario! Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, giovedì 20 giugno 2024, che quest’anno é anche solstizio d’estate, questa sera alle 23, il Sole entra nel segno del Cancro unendosi a Venere e Mercurio. Nella cultura wicca si festeggia Litha, la festa di mezza estate con fuochi, fiori e offerte votive di buon augurio. É il giorno più lungo dell’anno che dura più di 15 ore! Con la Luna in Sagittario il segno sfortunato è il segno dei Gemelli ma solo per la Luna storta. Il segno zodiacale fortunato è il Sagittario stesso!

Ariete

Amore: vuoi emozioni uniche che fanno volare il cuore.

Lavoro: lo trasformi in una festa per divertirti.

Fortuna: puoi permetterti di esagerare.

Il consiglio del giorno: vivi senza alcun condizionamento.

Voto: 7 nuovamente sicuro.

Toro

Amore: pratiche anche osé.

Lavoro: il cuore e la mente dell’ufficio.

Fortuna: totalmente a disposizione come la dispensa della mamma.

Il consiglio del giorno: dedicati a chi ami profondamente.

Voto 7 e mezzo pronto a tutto.

Gemelli

Amore: giustamente pensierosi.

Lavoro: non potete sempre aver ragione.

Fortuna: vi consola e rassicura come le coccole di prima mattina.

Il consiglio del giorno: letture serali rilassanti.

Voto 5 agitati.

Cancro

Amore: realizza ogni tuo desiderio.

Lavoro: pare proprio tu abbia la bacchetta magica.

Fortuna: super funzionale e pronta a tutto.

Il consiglio del giorno: pensa in grande.

Voto 8 favoloso.

Leone

Amore: modi impeccabili.

Lavoro: puoi proprio dare la zampata.

Fortuna: non è fondamentale ma tu sai metterla dalla tua parte.

Il consiglio del giorno: ottimo insegnante di bon ton.

Voto 6 e mezzo tutto forma.

Vergine



Oggi vuoi provare a catalogare tutto. Hai un ventaglio di emozioni contrastanti, emerse con Venere a favore e la Luna storta, e ti senti sulle montagne russe. Per dare un senso a tutto questo subbuglio, potresti guardare Inside Out 2, appena uscito nelle sale cinematografiche. Tu hai mille lati meravigliosi che ti caratterizzano. Per una volta non potrai definirti con poche parole ma con un tema di almeno 10 pagine.



Amore: sentimenti contrastanti.

Lavoro: oggi non procede tutto con semplici indicazioni.

Fortuna: ti suggerisce pazienza in tutte le salse.

Il consiglio del giorno: non potrai ottenere tutto e subito come piace a te.

Voto 5 in tilt.

Bilancia

Amore: tenera come un fiorellino che sta per sbocciare.

Lavoro: sei annoiata profondamente da tutto e da tutti.

Fortuna: non essere troppo certa delle tue convinzioni.

Il consiglio del giorno: il tuo istinto funziona meglio della razionalità .

Voto 6 e mezzo positiva ma non basta.

Scorpione

Amore: incontri dettati dal destino.

Lavoro: sei sempre un passo avanti a tutti.

Fortuna: ti riempie di attenzioni meglio del partner.

Il consiglio del giorno: la pianificazione per te è fondamentale.

Voto 8 gioioso.

Sagittario

Amore: qualche piccolo cenno di speranza.

Lavoro: riesci nuovamente a mettere in ordine le carte.

Fortuna: piena di nuove e importanti aspettative.

Il consiglio del giorno: accogli nuove opportunità.

Voto 8 di nuovo in pista.

Capricorno

Amore: attenzione ai messaggi che invii potresti sbagliare facilmente persona.

Lavoro: è come risolvere il cubo di Rubik.

Fortuna: opta solo per la prestanza fisica che non ti abbandona mai.

Il consiglio del giorno: la palestra ti darà grandi soddisfazioni.

Voto 6 e va benissimo così.

Acquario

Amore: leggerezza e spontaneità.

Lavoro: sei un fantastico teorico che evita volentieri la pratica.

Fortuna: hai bisogno di riposo tipo 12 ore di sonno profondo.

Il consiglio del giorno: ci vuole un'uscita con gli amici di sempre.

Voto 7 e mezzo amico vero.

Pesci

Amore: dei veri filosofi dei sentimenti.

Lavoro: fantastici in qualsiasi ruolo, dal presidente al fattorino.

Fortuna: è la vostra migliore amica.

Il consiglio del giorno: puntate tutto sulle relazioni.

Voto 6 – ma solo per la Luna storta.