L’oroscopo di oggi 20 febbraio 2023: chiedete una mano a Cancro e Scorpione Nell’oroscopo di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato la Vergina. La giornata inizia con una Luna fortissima: si tratta della Luna nuova, cioè congiunta al Sole, nel segno dei Pesci. Le emozioni saranno incontrollabili.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. La giornata inizia proprio con la Luna nuova nel segno dei Pesci, nelle primissime ore del giorno.

È una Luna potente ed emotiva, che ci costringerà per tutto il giorno a fare i conti con i nostri bisogni profondi. Produttività addio!

Con la Luna appunto fortissima in Pesci, il segno fortunato è lo Scorpione, e il segno sfortunato la Vergine.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti davvero un figo pazzesco, ora che hai anche l’appoggio di Venere, che si unisce all’allegro gruppetto di pianeti, Mercurio, Marte e Giove, che ti portano sul palmo di una mano. Sei acclamato da tutto il cielo come Pharrell Williams dal gotha della moda, dopo esser stato nominato direttore artistico di Louis Vuitton uomo. Adesso puoi dettare anche lo stile, e sei pure in tempismo perfetto per la settimana della Milano Fashion Week.

Amore: ti piace forte e vigoroso come una gara a braccio di ferro.

Lavoro: le tue botta e risposta sono più veloci della schiacciata di Paola Egonu.

Salute: ora sei proprio bello bello in modo assurdo.

Il consiglio del giorno: puoi dare a tutti consigli di bellezza come Lorella Cuccarini.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei addirittura aperto a nuove esperienze, perché particolarmente spronato dalla Luna nuova che ti chiede di superare i tuoi limiti. Potresti iniziare da quelli culinari, e provare gli Hamburger fatti di farina di grilli di ‘Pane e Trippa’ a Milano. Ti assicuro che questo nuovo ingrediente entrerà a far parte della tua dieta quotidiana, dandoti nuovi spunti fantasiosi in cucina.

Amore: lo riduci a un mero bisogno fisico.

Lavoro: il suono dell’arrivo di una email tu lo percepisci come quello della campanella dell’intervallo.

Salute: lamentarti della noiosa routine quotidiana è il tuo nuovo hobby.

Il consiglio del giorno: vai a visitare il Museo Egizio di Torino.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete la costanza e la perseveranza, nonché la grande capacità di adattarvi, per riuscire a raggiungere obiettivi impensabili, grazie a Mercurio. Proprio come l’artista e fotografo Fernando Braga, che ha realizzato il sogno della vita con lo scatto che immortala un fulmine che colpisce il Cristo Redentore in cima al Pan di Zucchero. Neppure la Luna nuova stortissima riesce ad intralciarvi.

Amore la vostra cartucciera dello studente è piena di dolcissime rime amorose.

Lavoro: ora ci mettete un ingrediente in più: la passione.

Salute: questo momento è da immortalare almeno con una fototessera.

Il consiglio del giorno: fare un corso di fotografia analogica.

Voto 8 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Quando si parla di buone azioni, tu sei con la mano alzata, ed oggi con la Luna nuova senti questo richiamo ancora più impellente. Infatti, vorresti che il servizio di baby sitter che hanno offerto le maestre per la serata di San Valentino, diventasse un appuntamento fisso ogni settimana, per far rinascere l’amore tra le impegnatissime coppie con figli piccoli che spesso si negano momenti a due. Sei davvero preziosissimo!

Amore: sprizza ancora da tutti i pori.

Lavoro: ti tappi le orecchie appena senti una lamentela dei tuoi colleghi.

Salute: dolcezza e gentilezza sono sempre il tuo marchio di fabbrica.

Il consiglio del giorno: informati sui segreti di bellezza di Luisa Ranieri.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con Mercurio contro, sei il soggetto preferito per gli scherzi di carnevale, tanto che potresti esserti allarmato alla notizia che Fiorello ha avvistato un ufo in diretta a ‘Viva Rai 2’. Ma in fondo a te questo poco importa, perché finalmente Venere torna e ti rende ancora più irresistibile. Questo cambio deciso ti è subito chiaro, perché già dalla mattina rifletti una splendida luce mentre ti specchi in bagno e non hai neppure bisogno di premere l’interruttore.

Amore: finalmente in questo campo arrivano grandissime gioie.

Lavoro: puntate tutto sulla vostra vita privata.

Salute: anche il personale in palestra ti fa i complimenti per essere già ora perfetto per la prova costume.

Il consiglio del giorno: segui tutte le novità della New York Fashion Week.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sei polemica e puntigliosa, come Morgan quando commenta il Festival di Sanremo a ‘Non è l’Arena’. Questa Luna nuova in opposizione secca, enfatizza ogni genere di piccolo fastidio, come il mignolino troppo costretto nella scarpa a punta. Tu ingigantisci e analizzi tutto sotto un lente di ingrandimento.

Amore: le primule iniziano a sbocciare nel tuo cuoricino, come durante il disgelo.

Lavoro: sei meno ossessionata sull’ordine di quello che si pensa.

Salute: prendi seriamente l’idea della rèmise en forme.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘Mare Fuori’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Al tuo essere già un’eroina audace come Joe March di ‘Piccole Donne’, adesso si aggiunge anche un tocco di sfrontatezza da vera ragazzaccia. Sei così spavalda con Venere in opposizione, che l’esagerazione fa da padrona, come per la disegnatrice del famoso anime giapponese ‘Georgie’ che è finita in tribunale per aver inserito delle scene pornografiche, ovviamente censurate, prima della messa in onda. Impara a tirare le redini quando vedi che il tuo istinto si è imbizzarrito.

Amore è unicamente un impulso fisico.

Lavoro i tuoi modi sono certamente un po’ troppo perentori, quasi militareschi.

Salute: sei più energica e spartana di un harleista che gira solo con il giubbotto di pelle.

Il consiglio del giorno: opta per scarpe modello Mary Jane con un tacco medio.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai quel forte senso malinconico che si ha durante gli ultimi giorni delle vacanze estive, ora che Venere ti ha salutato e tu stai già rivangando i bei tempi passati. Ti sembra che l’amore sia scomparso come il programma Internet Explorer, con un semplice aggiornamento. Affida il tuo cuoricino e i tuoi sentimenti alla Luna nuova di oggi, per realizzare che non ci sono limiti a quello che si sente e che le emozioni sono assolutamente eterne.

Amore: grandi sentimenti continuano ad aleggiare nel tuo cuoricino innamorato.

Lavoro: sei alla ricerca della tua super mente strategica che pare, al momento, essersi data alla macchia.

Salute: i complimenti sono sempre ben accetti come i cioccolatini a cuore anche se non è San Valentino.

Il consiglio del giorno: guarda la serie Lidia Poët.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Anche se hai la Luna storta e una razionalità predominante, con Mercurio che ti accompagna costantemente, puoi finalmente smorzare la tua verve da ipercritico, perché Venere torna a favore e addolcisce i tuoi toni. Puoi rallegrarti come i milioni di dipendenti privati che potranno rientrare in smartworking almeno fino a fine giugno. Quindi metti da parte il broncio e deliziaci tutti con un bel sorriso malandrino.

Amore: che la festa ‘amorosa’ abbia finalmente inizio!

Lavoro: ora sei certo di essere la persona più intelligente di tutta la sala riunioni.

Salute: il tuo sorriso torna ad essere più smagliante di quello di Chiara Ferragni sul palco del Festival.

Il consiglio del giorno: mettiti quel vestito nuovo che tieni per un’occasione speciale.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Ti assicuro che hai la stessa espressione corrucciata dei milioni di benzinai che hanno letto la notizia che la commissione europea ha messo lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Venere ti ha salutato, e tu per raggiungere gli standard di bellezza che pretendi da te stesso dovrai alzarti presto la mattina per un restauro giornaliero dalla punta dei capelli a quella dei piedi. Per fortuna la Luna nuova di oggi ti fornisce quella dose di autostima che puoi conservare per quando non sarai più così certo delle tue capacità.

Amore: le romanticherie ti infastidiscono.

Lavoro: i discorsi devi leggerli attentamente piuttosto di andare a braccio.

Salute: la perdita del tuo charme ti fa cadere in crisi nera.

Il consiglio del giorno: impara il metodo Callisthenics per stare sempre in forma.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Trovi sempre il modo per insegnare a tutti come bisogna stare al mondo, perché con Mercurio nel tuo segno sei un grande maestro. Porterebbe essere proprio tua l’idea di spronare i piccoli atleti del Vanchiglia calcio, che per diventare titolari e non rimanere in panchina devono essere bravi a scuola. Sai sempre qual è la strategia giusta per raggiungere i tuoi obiettivi.

Amore: sei un innamorato davvero perfetto.

Lavoro sei di quei tipi sempre vincenti come Bruce Willis nei film anni ottanta.

Salute sei un vero incanto come le modelle che solcano le passerelle di New York.

Il consiglio del giorno: vai a vedere una partita di serie A allo stadio.

Voto 9 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

I limiti si espandono oggi con la Luna nuova nel vostro segno, e potete immergervi totalmente nelle vostre fantasie ed emozioni, superando confini di tempo e forma. Anche chi ha dimenticato un quintale di Nutella sotto gli ulivi del Salento per un paio di anni, deve essersi perso come voi nel capire l’immensità degli impulsi emotivi. Voi però ancoratevi ad una zavorra per poter tornare prima o poi con i piedi per terra a gestire il noiosissimo quotidiano.

Amore: ti perdi nelle tue fantasie romantiche.

Lavoro: sei come quei studenti che sono promettenti ma non si impegnano.

Salute: siete scombussolati, come il mare in una tempesta di emozioni.

Il consiglio del giorno: realizzate un bikini per l’estate all’uncinetto.

Voto 6 +