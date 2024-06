video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 2 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 2 giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Ariete e i pianeti del dialogo iper sollecitati saranno ottimi per chiacchiere divertenti e spunti intellettuali: il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

L'oroscopo di domani, domenica 2 giugno 2024 sconsiglia caldamente qualsiasi pranzo o cena con parenti o amici coi quali abbiamo sospesi irrisolti. Con anche Mercurio vicinissimo a Giove il rischio di sbottare è altissimo. Se invece ci cuciamo la bocca o siamo sereni allora sì, possiamo pensare ad una giornata particolarmente frizzante. Con la Luna in Ariete il segno fortunato è il Leone mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

Ariete

Amore: passione e complicità alle stelle, oggi non ce n’è per nessuno!

Fortuna: le coccinelle fanno a gara per appoggiarsi su di te.

Il consiglio del giorno: partecipa a qualche gara sportiva, il podio è già tuo.

Voto: 9+

Toro

Amore: love is… fare il riposino insieme sul divano, poi magari da cosa nasce cosa…

Fortuna: la fortuna lascia il posto alla saggezza.

Il consiglio del giorno: scrivi una lista dei tuoi progetti futuri e di tutto ciò che puoi fare per circondarti di situazioni belle e confortevoli.

Voto: 7

Gemelli

Amore: Venere vi abbraccia e Marte vi stuzzica, coccole e scintille si alternano in loop. La Luna vi spia, ma solo per darvi la sua benedizione.

Fortuna: il vostro negozio preferito potrebbe fare un “Fuori tutto” al meno 80% e voi potreste essere i primi ad accorgervene.

Il consiglio del giorno: un bagno rilassante, un bello scrub, trucco e parrucco e via, si va… verso l’infinito e oltre!

Voto: 9

Cancro

Amore: pensi che “Marco se n’è andato e non ritorna più”, in realtà ha già acquistato il biglietto di ritorno.

Fortuna: hai preso il numero all’eliminacode, prima o poi arriverà il tuo turno.

Il consiglio del giorno: una sessione di yoga per rilassarsi e ricaricare le energie.

Voto: 6

Leone

Amore: quattro stelle

Fortuna: se per caso vedi un arcobaleno, avvicinati! Potresti trovare la pentola d’oro.

Il consiglio del giorno: organizza un aperitivo con i tuoi amici e fai scorte di bellezza.

Voto: 8/9

Vergine

Amore: “ma-ma-male che vada ci pensiamo domani” cit. Angelina Mango.

Fortuna: se qualcuno di tua conoscenza passa per Napoli, fatti portare un cornetto fatto dagli artigiani di San Gregorio Armeno.

Il consiglio del giorno: dedicati del tempo e fai viaggiare la tua mente. La tua poltrona preferita e un buon libro è ciò che fa per te.

Voto: 6 1/2

Bilancia

Amore: fatti coccolare un po’.

Fortuna: fortuna fa rima con Luna, che oggi hai storta. A buon intenditor…

Il consiglio del giorno: dedicati a un hobby creativo. Pittura, scrapbooking, ceramica, lavoro a maglia: utilizza le mani per svuotare la testa.

Voto: 6

Scorpione

Amore: hai ancora dei dubbi.

Fortuna: non la cerchi… e lei non ti trova.

Il consiglio del giorno: se ami le pietre, indossa o porta con te un’acquamarina, favorirà la chiarezza mentale.

Voto: 6

Sagittario

Amore: hai conosciuto momenti più proficui.

Fortuna: oggi non puoi lamentarti. Da domani puoi ricominciare.

Il consiglio del giorno: una bella camminata, visitare una mostra, prenotare un viaggio. Sfrutta questa giornata per fare qualcosa che mantenga alto il tuo umore.

Voto: 6 1/2

Capricorno

Amore: poche smancerie.

Fortuna: l’acquisto del gratta e vinci meglio rimandarlo a data da destinarsi.

Il consiglio del giorno: scrivi su un foglietto qualcosa che vorresti lasciar andare o cambiare della tua vita. Mettilo da parte per riaprilo più avanti e capire se sarai ancora di quella idea.

Voto: 6

Acquario

Amore: chiedi e ti sarà dato.

Fortuna: la fortuna aiuta gli audaci e tu audace lo sei.

Il consiglio del giorno: guardati allo specchio e ripeti il claim di una vecchia pubblicità di prodotti per capelli: “Perché io valgo.”.

Voto: 8 1/2

Pesci

Amore: amate l’amore, ma a volte pensate che l’amore non ami voi. No, non è così! Diciamo solo che Cuido in questo momento non sta lanciando frecce su di voi… ma quando meno ve lo aspetterete ricomincerà.

Fortuna: qualcuno ha schiacciato il tasto "Pausa”.

Il consiglio del giorno: cercate un ricordo di quando eravate bambini e raccontate un aneddoto a esso collegato a qualcuno che amate.

Voto: 6 1/2