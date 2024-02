Oroscopo di domani 2 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 2 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle: freddo nel meteo ma caldo nel cuore, con la Luna in Scorpione che porta a pensieri piccanti e Mercurio sollecitatissimo, che non si farà pregare per seguire le sue fantasie. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 2 febbraio 2024, la luna in Scorpione fa la birichina, come sempre, e amplifica i pensieri, anche pruriginosi, di Nettuno a favore di Mercurio. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato il Leone, che dovrà prepararsi all'arrivo di Mercurio contrario da lunedì.

Ariete

Amore: più che dichiarazioni, qui ci vogliono i fatti.

Lavoro: rimetti in ordine i tuoi conti.

Fortuna: fare chiarezza è possibile con un po’ di impegno.

Il consiglio del giorno: ricorda che se è un segreto, non bisogna confidarlo a nessuno.

Voto: 6 – per spronarti.

Toro

Amore: un vero peperoncino.

Lavoro: piccole variazioni sul tema, ma piccolissime.

Fortuna: pronta a sistemare i tuoi pasticci.

Il consiglio del giorno: prova qualche cosa di nuovo a te la scelta.

Voto 7 aperto al nuovo.

Gemelli

Amore: sapete sempre come stuzzicare il partner.

Lavoro: adattatevi alle situazioni.

Fortuna: come l’ora d’aria vi schiarisce le idee.

Il consiglio del giorno: ritagliatevi degli spazi per dedicarvi ai vostri passatempi.

Voto 6 determinati.

Cancro

Amore: sei pronto all’azione.

Lavoro: non hai tempo per inutili burocrazie.

Fortuna: la concentri tutta dalla cintola in giù.

Il consiglio del giorno: preparati come si deve per un appuntamento galante.

Voto 7 con ‘cattive’ intenzioni.

Leone

Amore: ti deve giurare fedeltà eterna.

Lavoro: un pio’ troppo schietto.

Fortuna: fiorisce se tu ti ricordi di concimarla.

Il consiglio del giorno: tieni a portata di mano bikini e pareo, non si sa mai.

Voto 6 ma ci credi ancora.

Vergine

Amore: prima unione di menti, di intenti e poi se c’è tempo di corpi.

Lavoro: puntualissima che spacchi il minuto.

Fortuna: ti aiuta ad esprimere il tuo massimo potenziale.

Il consiglio del giorno prendi un permesso dal lavoro per regalarti un pomeriggio di shopping.

Voto 8 e mezzo relax.

Bilancia

Amore: meglio lasciarlo perdere.

Lavoro: segui il seminato.

Fortuna: siccome sei sempre un po’ rigida dovresti fare un po’ di stretching.

Il consiglio del giorno: esercizi di elasticità già di prima mattina.

Voto 5 e mezzo rigida.

Scorpione

Amore: non riesci a tenerlo imprigionato nelle mutande.

Lavoro: coordini tutti anche da remoto.

Fortuna: assolutamente inarrestabile.

Il consiglio del giorno: ascolta tutti brani più famosi di Sanremo.

Voto 9 invincibile.

Sagittario

Amore: lo vuoi rinnovare come l’appartamento della nonna.

Lavoro: è una vera sofferenza timbrare il cartellino.

Fortuna: niente colpi di testa, per il momento.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata per il tuo quartiere per notare qualche dettaglio che ti è sfuggito.

Voto 7 + irrequieto.

Capricorno

Amore: ti impegni al massimo.

Lavoro: i tuoi successi tu non solo li replichi, ma li moltiplichi.

Fortuna: ne hai così tanta che puoi condividerla.

Il consiglio del giorno: segna sul calendario la serata del Super Bowl.

Voto 9 bravissimo.

Acquario

Amore: non sfogare con il partner le tue paturnie.

Lavoro: pretendi il massimo da tutti, anche da te stesso.

Fortuna: ti suggerisce toni pacati ma non credo che ci riuscirai.

Il consiglio del giorno: sogna i tuoi viaggi estivi.

Voto 5 e mezzo polemico.

Pesci

Amore: amore cosmico.

Lavoro: super intraprendenti.

Fortuna: per voi fa rima con amore.

Il consiglio del giorno: ristorantino con tavolo a lume di candela.

Voto 9 incredibili.