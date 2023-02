L’oroscopo di oggi 2 febbraio 2023: Scorpione e Pesci ritrovano l’amore Nell’oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, il segno fortunato è lo Scorpione e il segno sfortunato il Capricorno. Il Sole in Acquario, inoltre, è quasi perfettamente quadrato a Urano in Toro. Soprattutto per i segni fissi è ancora più forte la tensione e la voglia di cambiare. Venere e Luna stimolano le emozioni.

L'oroscopo di oggi, giovedì 2 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Oggi le emozioni sono molto forti grazie ai due pianeti emotivi, Luna e Venere, in due segni d'acqua, quindi sensibilissimi.

Il Sole, in compenso, è quadrato a Urano, quindi pronto a polemizzare, rompere e recriminare. Abbiamo tutti bisogno di sentirci molto amati.

La Luna è nel segno d'acqua del Cancro, quindi il segno fortunato è lo Scorpione, che si gode finalmente un po' di pace, mentre il segno sfortunato è il Capricorno.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Oggi che hai la Luna davvero storta, anche tu reagisci agli intoppi proprio come la modella Kristen McMenamy che, dopo esser scivolata per ben due volte sulla passerella della sfilata di Valentino, lancia le scarpe in mezzo al pubblico. Per starti vicino bisogna almeno indossare un elmetto da cantiere, per ripararsi dai tuoi lanci e impeti improvvisi.

Amore: con tutta questa irruenza fai scappare anche il partner più innamorato.

Lavoro: l’Unno Attila in confronto a te è un vero signorino.

Salute: sei pronto a superare il record di tavolette rotte con una sola mossa di karatè.

Il consiglio del giorno: appassionati elle trasmissioni di Wrestling americano.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

Proteggere i tuoi spazi e i tuoi confini è importantissimo, e oggi sei così ispirato dalla Luna che pretendi assoluto rispetto da parte di qualsiasi avventore, a cui imponi le pattine per poter oltrepassare la soglia di casa. Concordi perfettamente con gli abitanti della città di Ferrara, che hanno raccolto ben quarantamila firme contro il concerto di Bruce Springsteen, per non disturbare la quiete della fauna volatile della campagna limitrofa. Anche i Boss dovranno sottostare alle tue volontà.

Amore: sei gelosissimo del tuo partner, a cui vorresti regalare un localizzatore da appendere al collo.

Lavoro: le divagazioni sul tema centrale non sono assolutamente contemplate.

Salute: ti rilassi costruendo una staccionata altissima e impenetrabile per il tuo giardino.

Il consiglio del giorno: prepara una cena a base di pesce, ovviamente, nostrano.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Siete parecchio orgogliosi della vostra forza erculea, che sembra non volervi mai abbandonare con Marte nel vostro segno, e che è paragonabile a quella di giovani aitanti e gagliardi atleti olimpionici. Anche il super magnate Bryan Johnson crede nell’importanza della prestanza fisica, tanto che sta testando su se stesso un metodo di ringiovanimento. E pare abbia già guadagnato ben cinque anni dopo solo un anno di esperimento. Ricordatevi che l’importante è sentirsi anche super giovani dentro!

Amore: sognate di limonare per ore su un muretto.

Lavoro: siete pieni di speranze, come i ‘pivellini’ alle prime armi.

Salute: siete così elastici che non avete bisogno dei canonici venti minuti di riscaldamento.

Il consiglio del giorno: guardate le partite del campionato USA dell’NBA.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

La famiglia per te ha grandissima importanza, e quando si parla di relazioni tu sei in assoluto il massimo esperto in materia. Oggi, con Venere e la Luna che ti rendono ancor più dolce e accudente di una balia, vorresti dare consigli ai futuri nonni Eros e Michelle per l’arrivo, ormai imminente, del loro primo nipotino. Sei pronto per fare tutorial su come mettere i pannolini ai neonati.

Amore: sei più dolce e sfizioso del bancone della pasticceria pieno di leccornie.

Lavoro: riesci ad affezionarti anche al collega più antipatico e brontolone.

Salute: la tua casa è sempre aperta per accogliere tutti con un abbraccio e una fetta ti torta calda alle mele.

Il consiglio del giorno: prepara la sera una tisana calda con zenzero e miele per tutta la famiglia.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

A un certo groove tu proprio non sai resistere, e quando ti toccano corde musicali, che riportano al glorioso passato, tu dimentichi tutto, anche l’opposizione di Saturno. Infatti, ti sei subito acceso alla notizia del grande ritorno della mitica canzone anni novanta di Gigi d’Agostino ‘L’Amour Toujour’, che sarà interpretata da Mara Sattei e Noemi in duetto a Sanremo. In un attimo hai già ritrovato il tuo look vintage ispirato alle ragazze di ‘Non è la Rai’.

Amore: vuoi sentire sussultare il tuo cuoricino come i teenagers ai primi amori.

Lavoro: segui il tuo sesto senso, perché è il tuo super potere.

Salute: non rinunci mai ai venti minuti di allenamento funzionale.

Il consiglio del giorno: per le tue uscite serali, chiedi in prestito alla nonna uno dei suoi accessori super brillanti come una spilla preziosa.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Ai complimenti gratuiti, tu preferisci il denaro sonante, perché con Venere contro sei decisamente disincantata. Nei confronti dell’amore tu hai lo stesso approccio dello chef stellato Lele Usai, che si rifiuta di offrire un pranzo a un gruppo di food blogger e influencer perché lui è per l’onestà intellettuale, senza conflitto di interessi. Tu ami la chiarezza e ti trovi a disagio in tutte le sfumature incerte delle emozioni.

Amore: capire le emozioni attraverso il metodo scientifico è decisamente complicato.

Lavoro: i rapporti di lavoro per te devono essere sempre chiari, limpidi e alla luce del sole.

Salute: ti si illuminano gli occhi quando si parla di minuziosi dettagli, come i ricami di una tovaglia antica.

Il consiglio del giorno: se proprio vuoi rinnovare il tuo look, vai oggi dal parrucchiere per un taglio perché c’è Luna crescente.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Lo so che ti senti sempre ‘La regina del Celebrità’, ma oggi con la Luna storta potresti per la prima volta avere la grande presa di coscienza, che è arrivato il momento di moderare i toni e la voglia di esagerazioni. Prendi spunto dalla recente intervista dell’attrice Sarah Michelle Gellar, famosissimo volto degli anni novanta che ha interpretato la famosa ‘Buffy l’ammazza vampiri’, che dichiara di non voler partecipare ad un eventuale reboot perché ormai non le appartengono più il vigore e i valori di un’adolescente. Il tempo anche per lei è passato. Capito?

Amore le tue chat sono piccantissime.

Lavoro è arrivato il momento di rimetterti l’abito formale e di abbandonare il boa di struzzo.

Salute: ti tieni in forma con le lezioni di step e aerobica di Jane Fonda.

Il consiglio del giorno: prova a metterti in lista d’attesa per acquistare le Nike Tiffany.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

L’unica ossessione per te è l’amore, che vuoi goderti e sperimentare in tutte le sue varianti. Venere e la Luna oggi ti spingono a puntare solo sui sentimenti e a perdere il controllo. Pensa che anche la fanatica dell’ordine Marie Kondo, ha dichiarato che si è più felici quando la casa non è perfettamente sistemata. Quindi lasciati sconquassare dai sentimenti dalla testa ai piedi.

Amore: sei tutto un fremito con un ripieno di baci appassionati.

Lavoro: osa al di fuori dei soliti schemi. Lo so che il rischio ti piace.

Salute: anche spettinato e arruffato sei un figo pazzesco.

Il consiglio del giorno: aggiornati sui nuovi sviluppi nella casa del Grande Fratello Vip perché ci sono sempre novità e colpi di scena.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

La temperatura del tuo cuoricino, con Venere contro, è pari a quelle gelide invernali in cima all’Himalaya. Per poter sopravvivere a queste tempeste di neve e malumore dovresti adottare le stesse tecniche di adattamento dei gatti Pallas, avvistati per la prima volta negli ultimi giorni sulle vette più alte del mondo, con pelo folto e zampe con artigli scattanti. Qui ci vuole atteggiamento attivo e propositivo.

Amore: per scaldarti in questi giorni opti per la pratica soluzione dello scaldotto elettrico.

Lavoro: le tue polemiche sono più noiose di una litania ripetuta all’infinito.

Salute: hai bisogno di una totale riemise en forme alla spa.

Il consiglio del giorno: non lasciarti sedurre dal trend degli abiti larghi indiani come quelli dei santoni.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Quando si parla di lusso, tu hai standard davvero molto elevati a cui non sei disposto a cedere, neppure ora che sei dolce come un pasticcino, grazie a Venere a favore. Infatti, se al posto delle classiche patatine e noccioline per l’aperitivo vi venissero offerte delle innovative cavallette fritte in un hotel a cinque stelle in Valle D’Aosta, tu vorresti subito fare due chiacchiere con il direttore. Tu sei sempre un super tradizionalista anni ottanta, che vuole un menù con piatti come ‘penne alla vodka panna e salmone’.

Amore: sei un dolce con carattere, come il cioccolato al peperoncino.

Lavoro: pretendi che sia messo per iscritto che il successo dell’azienda è solo per merito tuo.

Salute: sei sempre rampante e deciso con il tuo mocassino senza calze in pieno inverno.

Il consiglio del giorno: scegli i modelli di sneaker che indossano le influencer su Instagram.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Hai tutta l’energia e la resistenza per far parte dell’equipaggio della nave rompighiaccio italiana ‘Laura Bessi’, che ha raggiunto il punto più a sud del mondo stabilendo un nuovo record. Tu, che hai sempre Marte a favore, hai la capacità di sopportare i climi più rigidi senza temere brividi o geloni alle dita dei piedi.

Amore: ti proponi come scaldotto naturale alle tue conquiste più difficili.

Lavoro sei sempre operativo come i mini market indiani londinesi.

Salute fare il bagno nel ghiaccio è una pratica che non rinunci neppure in pieno inverno.

Il consiglio del giorno: acquista arva, pala e sonda per le tue avventure da freerider.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Il lieto fine per voi è un must assoluto, con Venere e la Luna che vogliono sentirvi gridare a gran voce: ‘e vissero tutti felici e contenti’. Sono certa che non vi è sfuggita la notizia di Paris Hilton che è diventata mamma per la prima volta, e vorreste subito inviarle una torta di pannolini a quattro piani con il libro delle ‘Favole della buona notte’ per augurarle il meglio e celebrare il lieto evento con tanto di abbracci e baci virtuali.

Amore: sareste in grado di scrive un intero libro partendo dall’incipit: ‘L’amore è…’.

Lavoro: vi applicate ardentemente affinché i vostri sogni diventino realtà.

Salute: il vostro drink preferito a tutte le ore è il ginseng in tazza grande.

Il consiglio del giorno: ascoltate tutti i successi dei Ricchi e Poveri.

Voto 7