L’oroscopo di oggi 19 maggio 2023: c’è la luna nuova in Toro L’oroscopo di oggi, venerdì 19 maggio 2023, e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali: è ora di ritirarci e riconsiderare il nostro modo di vivere i beni materiali. C’è la Luna nuova nel segno del Toro! Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, venerdì 19 maggio 2023, con le previsioni segno per segno su amore, benessere, fortuna e lavoro.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

In questa giornata ci sarà la Luna nuova in Toro, che sarà nel pomeriggio, con il sole e la Luna che si incontrano a 28 gradi del segno del Toro. Una giornata fatta per pensare, in silenzio, riconsiderare il nostro attaccamento ai beni e il nostro bisogno di stabilità, che qualche volta rischia di essere un impedimento alla felicità.

Con la Luna nuova di oggi nel segno del Toro, direi che il segno fortunato sia la Vergine e il segno sfortunato l'Acquario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

L’amore sta a te come l’armonia tra i Bennifer, che pare stia proprio scricchiolando nell’ultimo periodo. Il tuo ostacolo alla felicità te lo crei da solo, perché con Venere contro i tuoi modi sono affilati come le lame giapponesi shogun, quelle per cui non si ha mai bisogno dell’arrotino. Quindi non farti domande esistenziali sul perché ti stiano tutti alla larga. Hai proprio bisogno di fare un doppio risciacquo nell’ammorbidente con gli asciugamani.

Amore: le dolcezze o il sesso sfrenato li puoi vedere solo con il binocolo.

Lavoro occhio che a furia di fare il puntiglioso non ti vuole più ascoltare nessuno.

Salute: tu vuoi solo vivere di eccessi.

Il consiglio del giorno: il tuo compagno perfetto per la pausa pranzo è un buon libro da leggere.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei totalmente baciato dagli astri e la cosa ti piace davvero tantissimo. Con la Luna a favore e Giove nel tuo segno sei al pari dei grandi personaggi sportivi osannati da grandi e piccoli. Infatti per sollazzare un po’ il tuo ego ti piacerebbe molto che la Lego realizzasse un set dedicato a te . Proprio come quello per Francesco Totti da 70.000 pezzi. Ovviamente pretendi anche l’edizione limitata.

Amore: tu vinci subito a mani basse al gioco delle coppie.

Lavoro: puoi permetterti azzardi da roulette russa.

Salute: la tua simpatia è davvero travolgente.

Il consiglio del giorno: prepara i macaron seguendo le ricette di Iginio Massari.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi sentite come gli studenti che tentano il rush finale per alzare la media a fine anno e fanno nottate insonni chini sui libri. Tutta colpa di Saturno contro che vi obbliga a recuperare su tutti i campi senza valutare le vostre ottime prestazioni appena passate. Quando vi ricordate di prendere una pausa dovete assolutamente rilassarvi con argomenti a piacere. Come guardare tutti i trailer dei film in gara al Festival di Cannes. Così potrete ottimizzare il momento di relax per essere anche super aggiornati.

Amore: vi sentite sotto pressione ogni volta che il partner vi chiede anche un solo timidissimo bacio.

Lavoro: vi sentite come a scuola quando venite chiamati per l’interrogazione ma non siete per nulla preparati.

Salute: potrebbe essere un buon momento per fare il vostro check up annuale.

Il consiglio del giorno: riguardate i filmini della vostra infanzia.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con questo cielo sfavillante sei un figo pazzesco grazie a Venere e Marte nel tuo segno. Ora che hai anche la Luna e Giove dalla tua, potresti competere con Johnny Deep che ha appena firmato un contratto super miliardario con il brand Dior per continuare ad essere il protagonista degli spot del profumo ‘Sauvage’. Studia allo specchio il tuo profilo migliore.

Amore: ne hai così tanto che sei pronto a impacchettarlo e a donarlo a chi non ne ha.

Lavoro: anche se fossi poco preparato, cosa alquanto impossibile, puoi sempre contare sul fattore ‘c’.

Salute: sei assolutamente meraviglioso.

Il consiglio del giorno: vai in una boutique di profumi per scegliere la tua essenza personale.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti sentiremo brontolare già dal portone di casa quando è ancora chiuso e nessuno ti ha ancora citofonato. Ora che hai Giove contro e pure la Luna storta hai bisogno che le brutte notizie arrivino una alla volta. Ad esempio oggi potesti concentrarti unicamente sul fatto che le vacanze in Italia quest’anno saranno più care di quasi il 20% e tu che hai Mercurio contro non sei un vero maghetto che fa quadrare conti e numeri. Metti gli alert on line per trovare offerte interessanti per l’estate.

Amore: su questo argomento sei ancora molto indeciso. Non sai se sia un ‘si oppure un no’

Lavoro: non tergiversare su pagamenti e bollette. Tu per sicurezza metti il comodo addebito sul conto.

Salute: hai lo stesso umore del giovane Werther, quello del celebre libro.

Il consiglio del giorno: contatta la tua cugina di quarto grado per chiederle di ospitarti quest’estate.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Oltre ad essere bona, tu sei super buona e per questo devi ringraziare tutti, o quasi, gli astri che ti sorridono e in particolare Venere e Mercurio. Infatti potresti essere stata proprio tu ad organizzare la gita con con tutti i tuoi compagni delle elementari includendo anche la maestra dopo ben cinquant’anni. La tua voglia di condividere e di aggregazione è davvero incontenibile.

Amore: sei un pasticcino tutto da mordere.

Lavoro: sei la campionessa mondiale di problem solving.

Salute: sei più splendente delle dive che sfilano sulla Croisette.

Il consiglio del giorno: organizza un cineforum a casa.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La bontà tu l’avvisti da lontano come l’ultima boa in mezzo al mare sempre a causa di Venere contro. Dovresti prendere esempio da chi si impegna per la società e il benessere collettivo proprio come il giovane Davide Segato che a soli 21 anni rileva l’edicola del suo paesello per tenere vivo il piccolo commercio. Tu hai bisogno di obiettivi e passioni che di certo potranno ravvivare anche il tuo cuoricino.

Amore: avrebbe bisogno di una revisione, ma al momento non hai proprio tempo.

Lavoro ti piace evidenziare gli errori, quelli degli altri ovviamente.

Salute: la palestra al momento è per te un luogo ignoto.

Il consiglio del giorno: regalati un massaggio con le hot stone.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei svogliato e poco attento ai limiti convenzionali come l’autista dell’autobus a Roma che durante il turno si prende una pausa al bar per fare colazione con cornetto e cappuccino. La Luna in opposizione di questi giorni ti ha davvero tormentato e tu hai bisogni di costati intervalli da tutto e da tutti. Per fortuna ti basta il sorriso smagliante e super sexy che ti regala Venere per essere subito perdonato.

Amore: sei adorato solo per il tuo aspetto fisico e la cosa ti va benissimo.

Lavoro: neppure gli appunti del collega secchione possono darti una mano.

Salute: sai essere sexy anche se ti vestissi come il grande Lebownsky in tenuta accappatoio lurido e sgualcito.

Il consiglio del giorno: partecipa a un tornei di giochi di società.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Di certo non hai l’impeto di Cassano nel commentare immediatamente la notizia sul ritorno dell’Euroderby. Saturno contro ti suggerisce di essere calmo e ponderato e di mettere in panchina i tuo slanci da mattatore alle feste mondane che, con te alla guida, tirano fino all’alba. Indossare il pigiamino alle nove e mezza di sera per te è un vero piacerone.

Amore: non hai alcuna voglia di impegnarti nemmeno ad inviare un messaggino con le emoticon.

Lavoro: tu ti metti tranquillamente in scia e ti lasci trascinare da chi è più motivato.

Salute: di certo non ti stai allenando per entrare nella rosa di atleti che partecipano alle olimpiadi.

Il consiglio del giorno: partecipa ad una gita in montagna con le guide del CAI.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei esaltato come i tifosi dell’Inter che si sono riversati in piazza Duomo per festeggiare la squadra del cuore che andrà in finale alla Champions. Ora che hai Giove e pure la Luna dalla tua si solidificano nuovamente forza e volontà che pensavi fossero evaporati a causa di Marte in opposizione. Ti senti nuovamente sulla cresta dell’onda.

Amore: lo guardi con nostalgia come le magliette di cotone con le maniche corte in questo periodo.

Lavoro: torni a comandare tutti a bacchetta.

Salute: fai lo stesso effetto di un cubetto di Lego sotto al piede.

Il consiglio del giorno: acquista un sapone scrub per le mani.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

La notizia che gli unici a poter usare la chatbot Google Bard in Europa siano i pinguini ha stampato sul tuo viso un grosso punto di domanda. Ti assicuro che questa volta non dovresti dare la colpa a Mercurio contro o alla Luna storta che rallentano le tue capacità intuitive. Infatti, pare che questa scelta geografica sia davvero fatta a caso. Cerca di non sentirti sempre impreparato.

Amore: i tuoi sentimenti sono in modalità aereo, non si possono raggiungere.

Lavoro: non esporti apertamente al momento, segui sempre la massa.

Salute sei infastidito dai piccoli acciacchi.

Il consiglio del giorno: fai l’aggiornamento a tutte le tue app.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

L’amore trionfa nel vostro cuoricino proprio come in quello di Lily Rose Deep, paparazzata con la sua nuova fiamma la rapper 070Shake. Con Venere e Marte a favorissimo voi non riuscite a trattenere impeti e sentimenti che ad un solo sguardo languido fanno immediatamente slacciare i bottoni dei pantaloni. Mettetevi subito in azione.

Amore: i sogni d’amore diventano realtà.

Lavoro: siete bravi e zelanti in qualsiasi situazione.

Salute: siete dei veri guru di stili e classe.

Il consiglio del giorno: guardate i video della comica Giorgia Fumo.

Voto 9