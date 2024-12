video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 19 dicembre 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 19 dicembre 2024, e le previsioni di Ginny per tutti i segni zodiacali su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Ariete

Amore: ora si che ti concedi totalmente.

Lavoro: hai fretta di chiudere tutto per iniziare a festeggiare.

Fortuna: non hai bisogno di alcun amuleto.

Il consiglio del giorno: rush finale per fare tutti i regali di Natale.

Voto: 9 in formissima.

Toro

Amore: cuoricino solitario.

Lavoro: metti il suono delle email in ‘silenzioso’.

Fortuna: al posto dello scalda mani hai bisogno di uno ‘scalda cuore’.

Il consiglio del giorno: giretto in libreria.

Voto 5 silenzioso.

Gemelli

Amore: voglia di risate e spensieratezza.

Lavoro: qui meglio non toccare palla.

Fortuna: è tutta concentrata sul Natale.

Il consiglio del giorno: mettete per iscritto tutte le cose da fare.

Voto 7 e mezzo fatevi un nodino al dito.

Cancro

Amore: un tripudio di coccole.

Lavoro: no panic se ci sono ulteriori dettagli da considerare.

Fortuna: la programmi come la sveglia di prima mattina.

Il consiglio del giorno: un po’ meno rigido per le feste.

Voto 7 tutto di un pezzo.

Leone

Amore: lo plasmi come se fosse pongo.

Lavoro: diritto e preciso al punto.

Fortuna: le hai fatto la lista della spesa.

Il consiglio del giorno: studia bene le tue mosse prima di dichiararle a tutti.

Voto 8 e mezzo in movimento.

Vergine

Amore: in preda ai dubbi esistenziali.

Lavoro: in un vortice caotico.

Fortuna: è dispersa tra la lista di questioni da evadere.

Il consiglio del giorno: non agitarti troppo.

Voto 6 e mezzo incasinata.

Bilancia

Amore: ormai è ai tuoi piedi.

Lavoro: prepara il discorso di ringraziamento.

Fortuna: mette ancora più glitter.

Il consiglio del giorno: rispondi sempre a tutti gli apprezzamenti.

Voto 8 mondiale.

Scorpione

Amore: ti infastidisce come il lattosio.

Lavoro: le complicazioni sono rimandate a dopo la Befana.

Fortuna: incasina la tua lista dei regali.

Il consiglio del giorno: chiarisci con tutti che tu il cerchietto con le corna della renna non le metterai mai.

Voto 5 un vero grinch.

Sagittario

Amore: lo vuoi in taglia extralarge.

Lavoro: pensi che tutto sia possibile anche raggiungere la Luna a piedi.

Fortuna: la spingi oltre i confini dell’immaginazione.

Il consiglio del giorno: acquista l’ultimo librone dei ‘Guinness dei Primati’.

Voto 8 un vero giramondo.

Capricorno

Amore: lo quantifichi per il giusto valore.

Lavoro: sei sempre al posto giusto nel momento giusto.

Fortuna: ti tiene sempre ‘in bolla’.

Il consiglio del giorno: sfoggia le tue qualità di attento osservatore.

Voto 7 e mezzo impettito.

Acquario

Amore: pretendi il ‘room service’.

Lavoro: solo se celebrale altrimenti ‘passi’.

Fortuna: pronta a stenderti un tappeto rosso.

Il consiglio del giorno: la perfezione esiste solo nella tua testa.

Voto 5 sotto pressione.

Pesci

Amore: è un patchwork di emozioni.

Lavoro: siete dei veri visionari.

Fortuna: vorreste fosse come un evidenziatore che sottolinea i momenti e i punti più importanti.

Il consiglio del giorno: affrontate positivamente i cambiamenti.

Voto 6 – nostalgici.