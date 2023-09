L’oroscopo di oggi 18 settembre 2023: Cancro e Scorpione indagano in profondità L’oroscopo di oggi, lunedì 18 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Vergine, Pesci, Gemelli e Sagittario che sono i segni più sollecitati.

Ariete

Hai la capacità di grandissima attenzione minuziosa quando vengono messi in mezzo i sentimenti. Venere a favore enfatizza il tuo lato tenerello, che ti fa mettere al primo posto il tuo cuoricino. Anche la maestra che insegna nella scuola più piccola d’Italia al Gran paradiso mette tutto il suo impegno e passione per i due unici iscritti. Sei proprio disposto a tutto senza sconti.

Amore: per tutta la vita.

Lavoro: dedizione e impegno.

Fortuna: ti guida come uno sherpa.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza acrobatica.

Voto: 6 e mezzo

Toro

Le tue scelte solitamente sono sempre dettate da fatti e analisi ma oggi si mette di traverso la Luna a farti uscire dai tuoi solidi binari. Ti senti come punzecchiato dalle formiche di fuoco, che di decente hanno invaso la Sicilia. Tu che ami stare tranquillo e sereno nel tuo bel Mulino Bianco ti troverai a dover far fronte a emozioni contrastanti che ti faranno, quasi, saltare i nervi.

Amore: non c’è trippa per gatti.

Lavoro: dubbi a iosa.

Fortuna: non ti basta per stare sereno.

Il consiglio del giorno: vai in un bosco a cercare castagne.

Voto 6 +

Gemelli

Potete contare unicamente sulla fortuna, che pare viaggi con voi a braccetto, e dovreste abbandonare elucubrazioni strategiche che con Mercurio contro sono al di fuori della vostra portata. Affidatevi al fato e anche voi potreste trovare per soli due euro un disegno originale di Matisse ai mercatini del vintage. In fondo essere stupiti vi fa proprio impazzire.

Amore: effetto sorpresa.

Lavoro: optate per la routine.

Fortuna: è la vostra migliore amica.

Il consiglio del giorno: seguite il flow senza opporvi.

Voto 7 e sciallatevi

Cancro

Il motto della giornata è di smollare un po’ le redini e smetterla di fare sempre il signor ‘precisetti’. Lasciati guidare dai sentimenti e dalla Luna invece di fare sempre il super intellettuale impegnato. Ci sarà comunque qualcuno a occuparsi del bene comune come il governo francese che ha abolito gli IPhone 12 perché emanano troppe radiazioni. Chiaro?

Amore: lasciatevi andare.

Lavoro: giornata di riposo.

Fortuna: lascia andare il timone e raggiungerai ugualmente la meta.

Il consiglio del giorno: dedicati al tuo hobby preferito.

Voto 8

Leone

Ti sentirai parecchio provocatorio oggi che hai la Luna storta. Potresti addirittura optare per l’outfit stile vasca da bagno che un attivista ha proposto durante lo show del marchio Coach. Cerca dei modi meno appariscenti per esprimere il tuo disappunto, senza fare troppi scandali. Anche se finire sulle prime pagine delle testate scandalistiche è davvero allettante.

Amore: effusioni infinite.

Lavoro: fai sentire il tuo ruggito.

Fortuna: potresti fare un buco nell’acqua.

Il consiglio del giorno: tacco stiletto.

Voto 5 e mezzo per l’esagerazione

Vergine

Bontà e ingenosità vanno proprio di pari passo grazie a una Luna irriverente che dà una bella spinta al tuo Mercurio a favore. Infatti potresti aver deciso proprio tu di liberare duemila rinoceronti in Sudafrica di un allevamento di un miliardario per ripopolare la savana. Il tuo cuoricino ti guida sempre verso lidi davvero sorprendenti.

Amore: scatenata.

Lavoro: hai sempre la risposta giusta.

Fortuna: sai come moltiplicarla.

Il consiglio del giorno: abbonamento al National Geographic

Voto 7 e mezzo per il cuore

Bilancia

La dichiarazione di Rosy Chin sul sesso al Grande Fratello Vip ti ha fatto proprio volare. Tu che ultimamente sei proprio maliziosa e il sesso è una tua specialità, hai scatenato la tua immaginazione. Con Marte nel tuo segno è sempre buono tenere a portata di mano un bel cestello di ghiaccio per raffreddare i tuoi bollenti spiriti, soprattuto quando sei in pubblico.

Amore: vietato ai minori.

Lavoro: battutine doppio senso.

Fortuna: la investi tutta nel sesso.

Il consiglio del giorno: completino bondage.

Voto 7 e mezzo

Scorpione

Il sesto senso la fa proprio da padrone oggi che la Luna si trova nel tuo segno e senti che tutte le tue capacità intuitive sono tornate al cento per cento. In fondo con la sola logica l’Indiana Jones del mondo dell’arte non avrebbe potuto ritrovare il dipinto di Van Gogh ‘Giardino di Primavera’ rubato durante il primo lock down. Tu ascolta questo tuo dono che al momento è super sviluppato.

Amore: torni in pista.

Lavoro: un vero segugio.

Fortuna: ci giochi a ruba mazzetto.

Il consiglio del giorno: trascorri un pomeriggio in biblioteca come gli studenti.

Voto 7

Sagittario

Dovresti impegnarti in questioni da praticone legate solo alla fisicità con Mercurio contro. Evita notizie e video che parlano dell’ufologo Ryan Graves che mostra al congresso in Messico due cadaveri alieni. Prima di credere ciecamente a tutto quello che ti viene detto consulta il tuo amico più ‘sgamato’ o fai una bella ricerca approfondita con l’enciclopedia come quelle delle elementari.

Amore: non ti batte nessuno.

Lavoro: sei fuori dal coro.

Fortuna: ti salva sempre in corner.

Il consiglio del giorno: rispolvera la tua vecchia enciclopedia ‘I quindici’.

Voto 6 – con simpatia

Capricorno

Invece di fare unicamente i conti su quanto spenda la famiglia Ferragnez per mandare i figli alla Louis School di Milano, potresti impiegare questa tua dedizione per fare ben altro. La Luna di oggi ti conferisce grandissima carica erotica e sarebbe davvero un peccato non impegnarla perché troppo concentrati su calcoli e bilancio.

Amore: una vera svolta.

Lavoro: il tuo passatempo preferito.

Fortuna: da spalmare, tipo Nutella, su tutta la giornata.

Il consiglio del giorno: leggi magazine di gossip.

Voto 7 +

Acquario

Fare il polemico ti viene proprio benissimo oggi che hai la Luna storta. Infatti di sicuro hai impegnato tutte le energie, che ti regala Marte, per fare la ricerca su quale sia la pizza più buona ed economica d’Italia che pare sia a Bari e costi unicamente tre euro. Non vedi l’ora di avere il semaforo verde per impegnare tutta la tua carica in qualcosa di più interessante e (ri)produttivo.

Amore: è il tuo pallino.

Lavoro: resident in ufficio.

Fortuna: speri i di trovarla nell’ovetto kinder.

Il consiglio del giorno: giro all’Ikea per acquistare candele.

Voto 5

Pesci

Che Bottura abbia aperto un secondo ristorante, più green e conscious, è una notizia stupenda. Peccato che con Mercurio contro vi state facendo subito mille domande sul come, il quando e il perché. Mettete da parte i dubbi e godetevi la gioia che vi infonde la Luna a favore. Quindi alzate i calici e brindate serenamente al successo del famoso chef.

Amore: in trionfo.

Lavoro: poche risposte a tante domante.

Fortuna: controllate sotto al letto.

Il consiglio del giorno: cena fuori con menù degustazione.

Voto 6 e mezzo