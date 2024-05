video suggerito

L'oroscopo di domani, sabato 18 maggio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, sabato 18 maggio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. ci riserverà ben più di una sorpresa: Giove si congiunge al pianeta più buono di tutti, Giove, mentre Venere si congiunge a Urano, il pianeta più vivace di tutti.

Nell'oroscopo di domani, sabato 18 maggio 2024, prepariamoci ad un sabato particolarmente attivo, vivace, divertente e pieno di iniziative con la Venere congiunta a Urano e il Sole congiunto a Giove. Solo la Luna tra Vergine e Bilancia manterrà un certo rigore. Il segno fortunato di oggi è la Vergine mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Ma poco, anzi pochissimo sfortunato!

Ariete

Amore: ci travolgi con la tua passione.

Fortuna: prendi le cose con filosofia, oggi è una roulette russa.

Il consiglio del giorno: trova una valvola di sfogo che ti piace per la tua energia, non trattenerla, vai e sfoga tutto il tuo fuoco.

Voto: 6

Toro

Amore: sorprendente e caldo come un petardo.

Fortuna: come un arcobaleno dopo la pioggia: colorato e promettente.

Il consiglio del giorno: organizza un picnic. Anche se il tempo non è perfetto, la condivisione è quello che cerchi!

Voto: 8

Gemelli

Amore: strategico, come in una partita a scacchi.

Fortuna: come in giostra, va su e giù.

Il consiglio del giorno: dedicatevi ad un puzzle. Vi aiuterà a mettere in ordine i pensieri.

Voto : 7

Cancro

Amore: come una soap opera piena di colpi di scena.

Fortuna: imprevedibile, come le stagioni al tempo del cambiamento climatico.

Il consiglio del giorno: fai una passeggiata nel verde. Respira profondamente e lascia che la meditazione camminata ti ricarichi come il cavetto rapido col cellulare.

Voto : 7/8

Leone

Amore: il tuo cuoricino è più inaccessibile delle grotte di Lascaux, proibite ai turisti dal 1963.

Fortuna: ti sembra di non poterla gestire.

Il consiglio del giorno: metti la tua energia al servizio di chi, a differenza di te, è un po’ spompato.

Voto: 7

Vergine

Amore: l’amore potente, attento ai minimi dettagli.

Fortuna: Urano ti dà la prontezza per salire sui treni giusti.

Il consiglio del giorno: fatti consigliare un bel romanzo d’amore.

Voto: 9

Bilancia

Amore: qualsiasi abbraccio ti irrita più del maglione di lana sulla pelle nuda.

Fortuna: è come una torta al cioccolato portata dal vicino: dolce e inaspettata.

Il consiglio del giorno: impara qualche tecnica di grounding, che unisce respirazione a visualizzazioni.

Voto: 7

Scorpione

Amore: l’imprevedibilità è nell’aria, può rendere le cose molto eccitanti.

Fortuna: sii pronto a pensare fuori dagli schemi.

Il consiglio del giorno: fai un po' di giardinaggio. Mettere le mani nella terra ti connetterà con la natura e ti rilasserà. Non serve un campo, basterà anche rinvasare un paio di piantine.

Voto: 5

Sagittario

Amore: il sesso occupa gran parte delle tue sinapsi.

Fortuna: non è detto che mirando bene si centri il bersaglio.

Il consiglio del giorno: scopri un rito psicologico per sciogliere i vincoli che ti trattengono.

Voto: 8

Capricorno

Amore: la tua lingua d’amore è potente, ma la capiscono appieno solo in pochi.

Fortuna: Venere e Giove promettono bene, Urano aggiunge un pizzico d’imprevedibile eccitazione.

Il consiglio del giorno: Prepara un piatto speciale per le persone a cui vuoi bene.

Voto: 8.

Acquario

Amore: non hai paura di fare la prima mossa, ma non prevede né abbracci, né carezzerà tantomeno parole dolci sussurrate all’orecchio.

Fortuna: è come fare testa o croce, ma non ti farai scoraggiare dei contrattempi.

Il consiglio del giorno: fai attività fisica all’aperto. L’aria fresca e il movimento ti faranno sentire rinato.

Voto: 6

Pesci

Amore: potresti essere il nuovo Cyrano de Bergerac.

Fortuna: fluida e favorevole.

Il consiglio del giorno: procuratevi un libro di poesie da tenere sempre con voi.

Voto: 9