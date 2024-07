video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 18 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 18 Luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. C’è una grande sollecitazione: sarà la stanchezza o sarà Urano, ma difficilmente troveremo compromessi! Il segno sfortunato è il Pesci mentre il segno fortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Nell’oroscopo di domani, giovedì 18 luglio 2024, Urano continua a sostenere il Sole: è un momento di forza, indipendenza, lotta per la propria individualità. Con la Luna in Sagittario, tutto questo si amplifica! Il segno sfortunato é il Pesci mentre il segno fortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: sulla carta il partner ideale.

Lavoro:sei bravissimo a fare il maestrino.

Fortuna: procede con andatura da crociera

Il consiglio del giorno: limita le ore da trascorrere sui social.

Voto: 8 performante.

Toro

Amore: ti lanci solo se ti fidi ciecamente.

Lavoro: ti piace andare sempre sul sicuro.

Fortuna: non si può allenare o ce l’hai o non ce l’hai.

Il consiglio del giorno: aperitivo con gli amici fidatissimi.

Voto 6 diffidente.

Gemelli

Amore: vi deve far sorridere.

Lavoro: sapete come far avverare i vostri desideri.

Fortuna: avanti tutta senza indugio.

Il consiglio del giorno: raccogliete tutte le idee geniali in un file ad hoc.

Voto 5 e mezzo geniali.

Cancro

Amore: emozioni bollenti.

Lavoro: sei di quelli che riescono a fare di tutto in pochi minuti.

Fortuna: hai i muscolosi giusti per trasportare con il sorriso le valigie per tutto l’aeroporto.

Il consiglio del giorno: trovi grande soddisfazione nel dare una mano ai tuoi amici.

Voto 7 attivissimo.

Leone

Amore: lo aneli come la medaglia d’oro.

Lavoro: le tue performance sono da record mondiale.

Fortuna: ti allena per essere sempre il migliore.

Il consiglio del giorno: non vantarti troppo se sei il più bravo e bello in assoluto.

Voto 7 e mezzo vanitoso.

Vergine

Amore: ci penserai a partire da domani.

Lavoro: un po’ svogliata se non vedi il risultato.

Fortuna: non sai bene in cosa potresti applicarla, peccato.

Il consiglio del giorno: respirazione yoga per distendere i nervi.

Voto 5 molto severa con te stessa.

Bilancia

Amore: è sempre al primo posto.

Lavoro: ti meriteresti una bella promozione.

Fortuna: ti regala quella freschezza di chi dorme per almeno 8 ore a notte e si sveglia raggiante.

Il consiglio del giorno: diffondi equilibrio e voglia di correttezza.

Voto 8 magnifica.

Scorpione

Amore: puoi solo sognarlo.

Lavoro: ti infastidisce come la dichiarazione dei redditi.

Fortuna: più che eventi eclatanti tu sogni la calma.

Il consiglio del giorno: riorganizza la tua agenda in funzione delle tue attuali capacità.

Voto 6 pigro.

Sagittario

Amore: puoi lasciar emergere il tuo lato romantico.

Lavoro: avanti anni luce.

Fortuna: c’è moltissima sintonia.

Il consiglio del giorno: sei iper connesso con l’universo, sfrutta questo momento.

Voto 7 sintonizzato.

Capricorno

Amore: ti piace moltissimo essere super coccolato.

Lavoro: non sei obbligato a performare.

Fortuna: ti coccola perché ne hai proprio bisogno.

Il consiglio del giorno: prenditi una giornata di meritatissimo riposo.

Voto 7 sensibilone.

Acquario

Amore: aperto a nuovi incontri.

Lavoro: hai bisogno di collaborazione.

Fortuna: la scorgi ma solo da lontano.

Il consiglio del giorno: vai a una cena tra sconosciuti per incontrare gente nuova.

Voto 6 voglia di chiacchiere semplici.

Pesci

Amore: solo se strettamente necessario.

Lavoro: attentissimi ma solo su argomenti che vi piacciono.

Fortuna: la pretendete uguale per tutti.

Il consiglio del giorno: organizzate un viaggio nei paesi del Nord Europa.

Voto 5 e mezzo molto rigidi.