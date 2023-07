L’oroscopo di oggi 18 luglio 2023: Ariete e Toro meglio che non parlino L’oroscopo di oggi, martedì 18 luglio 2023, é perfetto per iniziare nuovi progetti e abitudini. Iniziano insieme la lunazione in Cancro e il transito dei nodi lunari tra Ariete e Bilancia. Il segno fortunato è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, martedì 18 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Si parte con due belle novità: l’inizio di un nuovo ciclo lunare con la Luna in Leone, e i nodi lunari che hanno cambiato asse. Da ieri si trovano nell’asse tra Ariete (il nodo nord) e Bilancia (il nodo sud). Ve ne ho parlato approfonditamente qua! Il segno fortunato di oggi e il Cancro mentre il segno sfortunato il Capricorno. Ma dura pochissimo!

Ariete

Hai ancora la Luna stortissima (in mattinata) che ti fa reagire in modo poco elegante anche quando il partner ti vuole dare un tenero buffetto sulla guancia, sia mai! Occhio a lamentele silenti ma che si leggono sul labiale, perché potresti far scaturire il finimondo proprio come è successo a Ilary Blasi con due fan incontrate in Brasile, che hanno quasi causato un vero e proprio shit storming sui social.

Amore: ringhi e mostri i denti.

Lavoro: sei integerrimo e duro, come l’esattore delle tasse.

Salute: sei così polemico che sapresti anche criticare lo stile iconico di Coco Chanel.

Il consiglio del giorno: acquista la liquirizia in bastoncini.

Voto: 6 e mezzo

Toro

La tua capacità comunicativa è schietta e sincera, ma ahimé un filino troppo diretta, sempre a causa di Mercurio contro. Lasciati addolcire da questa potentissima Luna nuova che ti regala grande empatia (la mattina) ed evita di commentare anche tu il profilo di Marco Morandi che con quel look brizzolato, ma tutto al naturale, sembra coetaneo del papà Gianni.

Amore: ti sciogli come un gelato al sole.

Lavoro: ti piace fare quei lavoretti sporchi ma che servono a tutti, come cambiare la cartuccia della stampante.

Salute: la tua generosità la esprimi cucinando per tutta la famiglia.

Il consiglio del giorno: prepara la griglia sul balcone per una cenetta simpatica con gli amici

Voto 7

Gemelli

Lo so che vi mancano parecchio la velocità e il dinamismo, perché con Marte contro vi sentite bloccati come nelle code al casello verso il mare durante i weekend. Il vostro desiderio proibito oggi è guidare una Bugatti Chiron e sfrecciare a quattrocento chilometri all’ora e non essere multati, come è successo a un automobilista in Belgio, perché tale velocità non è menzionata nelle contravvenzioni. Per questo genere di emozioni dovete aspettare ancora un po’.

Amore: volete essere coccolati come dei bebè in fasce.

Lavoro: le discussioni stile discesa in rafting non fanno proprio per voi.

Salute: siete più attenti agli errori del T9 del telefono.

Il consiglio del giorno: rispolverate i vostri videogiochi degli anni ottanta.

Voto 7 –

Cancro

Sei dolce e frizzante allo stesso tempo, come il cioccolato fantasioso di Willy Wonka, interpretato da Timothée Chalamet, nel prequel de ‘La fabbrica di cioccolato’. La Luna nuova nel tuo segno ha ravvivato la passione, la voglia di condivisione e di sperimentare tutte le sfumature di emozioni. Coinvolgi tutti in questa tua meravigliosa magia.

Amore: su questo tema hai parecchio da condividere, soprattutto con il partner.

Lavoro: il tuo obiettivo è di fare ventimila passi in ufficio.

Salute: sei sempre entusiasta come Ken nel film Barbie.

Il consiglio del giorno: acquista uno zainetto con la borraccia incorporata per le tue corsette sotto al sole.

Voto 7 e mezzo

Leone

Sai essere buono e giusto, anche con la Tiktoker americana Lexi Jordan, che seguendo il trend delle star e influencer va in vacanza in Costiera Amalfitana e scopre che è un vero ‘lavoro’ visitare questa perla d’Italia, per via delle stradine tortuose e delle scalinate infinite per scendere al mare. Venere e Mercurio ti ammorbidiscono come uno scrub al miele, e sei così comprensiva che non ti riesci neanche ad arrabbiare con il bagnino quando non ti aiuta a spostare l’ombrellone per avere più ombra.

Amore: sai essere voluttuoso come un affogato al caffè.

Lavoro: sai perfettamente indirizzare tutto l’ufficio con modi garbati e polso deciso.

Salute: sei così bello che anche l’obiettivo dei selfie ti fa i complimenti.

Il consiglio del giorno: acquista ai saldi un paio di mule stile Barbie.

Voto 7 e mezzo

Vergine

Ti senti eccitata e felice come un Golden Retriver al centocinaquantacinquesimo anniversario dalla nascita di questa razza. Marte e la Luna a favore ti ringalluzziscono, tanto che sei tutta un fuoco di passione da consumare lungamente e attivamente sotto, sopra e di fianco le lenzuola. Che il partner si prepari per questi tuoi bollenti spiriti.

Amore: c’è molta molta attività.

Lavoro: sei un seduttore seriale con tutti i tuoi colleghi.

Salute: sai fare sollevamento pesi anche con le casse d’acqua in vetro, che sono più pesanti.

Il consiglio del giorno: nell’orto di casa pianta insalata, pomodori e melanzane.

Voto 8

Bilancia

Fare esperimenti azzardati quando c’è la Luna nuova e pure storta (di mattina) non è l’ideale. Ti piace esagerare con Venere e Mercurio a favore che ti fanno venire le idee del Dottor Emmet, il Doc di ritorno al futuro. Attenta però a non replicare l’esperimento della ‘special’ cake alla marijuana degli studenti di Medicina di Monza, che è finito proprio maluccio. Mi raccomando!

Amore: sei golosa come un coccodrillo gommoso.

Lavoro: lo vivo come una pesca alla lotteria.

Salute: sei già perfetta così senza muovere un singolo muscolo.

Il consiglio del giorno: metti le lucine sul balcone per serate con effetto super romantico

Voto 7

Scorpione

La Luna nuova di ieri ha riscaldato e rigonfiato il tuo cuoricino e anche la tua mente, allontanando pensieri un po’ troppo cupi a cui ormai ti senti abbonato a causa di Venere e Mercurio contro. Ti senti così positivo che non comprendi assolutamente la ‘sologamia’, il nuovo trend di sposare se stessi, perché ti vedi amoreggiare sotto la Luna in spiaggia con l’amore della tua vita. Ora ti resta solo che quagliare.

Amore: pronto per baci appassionati.

Lavoro: tu ci metti sempre passione anche quando il risultato sembra irraggiungibile.

Salute: hai una forza leggendaria.

Il consiglio del giorno: ripassa tabelline e grammatica con i compiti dell’estate.

Voto 6

Sagittario

Sei un vero amante del bello, soprattuto se legato alla cultura, grazie a Venere e Mercurio sempre pronti a stimolarti. Infatti, potrebbe proprio essere stata tua l’idea di chiedere al museo del Louvre di restituire ben 7 reperti archeologici che appartengono a collezioni e musei italiani. Tu sai sempre come attrarre e soprattutto dove trovare valore a favore delle tue finanze.

Amore: al dolce non sai proprio come rinunciare.

Lavoro: le tue indicazioni sono più chiare di quelle di un GPS.

Salute: ti basta un telefono in mano per conquistare il mondo.

Il consiglio del giorno: opta per un taglio corto per il caldo estivo.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Ti commuovi come Mara Vernier al concerto di Ultimo con questa Luna nuova che addolcisce tutti i tuoi lati spigolosi. Riesci finalmente a mettere a nudo le tue emozioni e mostrarti tenero e vulnerabile. Ti si ama parecchio ora che smetti i panni del manager rampante sempre sicuro di se stesso e mostri tutta la tua grande sensibilità.

Amore: sei in uno Tsunami di emozioni.

Lavoro: lasci volentieri la parola agli altri.

Salute: anche se forte come un gigante sei delicato come una farfalla.

Il consiglio del giorno: acquista piante grasse da mettere in casa.

Voto 6 –

Acquario

Rivedere le magliette con i famosi angioletti di Fiorucci in giro per Milano come negli anni ottanta e novanta potrebbe confonderti parecchio perché ti metti sempre in discussione con Mercurio e Venere contro. Invece di contorcere la mente come Amleto, dovresti andare a fare un giretto nel nuovo Fiorucci store e immergerti nel colore e nel buonumore per te sarebbe una vera ‘love therapy’.

Amore: oggi ti prendi volentieri una pausa riflessiva.

Lavoro: il massimo che puoi fare è fare le lunghe attese ai call center per cambiare il fornitore delle bollette.

Salute: il momento migliore della giornata è la lezione in palestra.

Il consiglio del giorno: rispolvera le tue vecchie magliette di Fiorucci.

Voto 5 +

Pesci

Il massimo dell’attività fisica lo dovreste spendere sotto le coperte oggi che siete infervorati dalla Luna a favore. Mi raccomando niente sforzi esagerati con Marte contro perché c’è il rischio di qualche caduta, di certo non grave come quella di Lorenzo Cherubini a Santo Domingo, ma di certo è meglio non rischiare.

Amore: qui potete proprio far volare la fantasia.

Lavoro: siete carichi di idee impossibili.

Salute: siete sempre pronti a una pennichella su un’amaca.

Il consiglio del giorno: contemplate il cielo pieno di stelle prima che la Luna torni a illuminare tutto il cielo.

Voto 7 e mezzo —