video suggerito

L’oroscopo di domani, giovedì 18 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 18 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna che passa in Vergine possiamo sperare in un attimo di sollievo dalle tensioni forti di questi giorni. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Per fortuna nell'oroscopo di domani, giovedì 18 aprile 2024, e soprattutto nel pomeriggio, la Luna passa in Vergine e abbassa di un pochetto le tensioni, energiche ed erotiche delle tante congiunzioni elettriche nel cielo. Stempera insomma. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato lo Scorpione, ma solo la mattina.

Ariete

Amore: le confidi tutte le tue idee.

Lavoro: sei uno che non molla mai e va diritto al sodo.

Fortuna: sei proprio baciato dalla dea bendata.

Il consiglio del giorno: non importa quale sia la tua passione o il tuo sogno, seguilo!

Voto: 8 + un vero dritto.

Toro

Amore: ti devi mettere in corta come alle poste.

Lavoro: c’è troppa voglia di fare e troppo poco tempo per agire, meglio lasciar perdere.

Fortuna: è come il maestro zen che ti fa mettere e togliere la cera.

Il consiglio del giorno: esercizi di concentrazione e di precisione.

Voto 5 e mezzo per temporeggiare.

Leggi anche L'oroscopo di mercoledì 17 aprile 2024

Gemelli

Amore: è fisicamente impegnativo.

Lavoro: anche qui preferite di gran lunga il riposo.

Fortuna: richiede anche lei un minimo di impegno come almeno conoscere l’argomento durante un’interrogazione.

Il consiglio del giorno: evitate le scocciature, non le tollerate.

Voto 7 – niente sbatti.

Cancro

Amore: vorresti diventare una calamita per attrarlo ancora di più.

Lavoro: ti sostituisce perfettamente il tuo cartonato.

Fortuna: le fai sempre grandi complimenti per essere certo non ti abbandoni mai.

Il consiglio del giorno: sbizzarisciti nella lingerie provocante per tutte le occasioni.

Voto 6 + piacione.

Leone

Amore: profumato, impomatato, pronto all’uso.

Lavoro: a disposizione per risolvere qualsiasi inghippo.

Fortuna: vuoi che si abbini perfettamente al tuo look.

Il consiglio del giorno: abbonamento alla rivista Vogue.

Voto 8 stilosissimo.

Vergine

Amore: temperature ancora da cappotto, ma leggero.

Lavoro: vuoi che tutto sia sempre nel tuo perfetto ordine.

Fortuna: l’aspetti come l’autobus sulla circonvallazione all’ora di punta.

Il consiglio del giorno: asseconda la tua voglia di dolcezza, va bene anche un buon gelato con doppia panna.

Voto 6 impaziente.

Bilancia

Amore: ti piace dedicarti profondamente con tutta te stessa.

Lavoro: al momento sei uno spettatore sugli spalti.

Fortuna: vorresti provare ad acquistarla con i buoni pasto, improbabile.

Il consiglio del giorno: prenota un volo, in agenzia.

Voto 6 facilona.

Scorpione

Amore: pausa riflessiva, ma per poco.

Lavoro: svagato, ma è la stagione.

Fortuna: la scovi nel tuo inconscio.

Il consiglio del giorno: ripassa le preghierine della sera che è da un po’ di tempo che non le dici.

Voto 5 e mezzo tiepido.

Sagittario

Amore: pronto a metterti alla prova.

Lavoro: fare il professore ti viene benissimo.

Fortuna: tu preferisci il calcolo delle probabilità.

Il consiglio del giorno: esci dall’ordinario.

Voto 7 per incoraggiarti.

Capricorno

Amore: ti piace andare sempre sul sicuro.

Lavoro: il controllo è un fattore fondamentale.

Fortuna: vorresti poterla attaccare al tuo mazzo di chiavi di casa per non scordarla mai.

Il consiglio del giorno: prova un piatto che non hai mai assaggiato e che non ti ispira, potresti cambiare idea.

Voto 6 modalità standard.

Acquario

Amore:niente di troppo impegnativo.

Lavoro: fatturare per te è l’obiettivo primario.

Fortuna: bisogna sempre agire senza aspettarla.

Il consiglio del giorno: ascolta le news in radio la mattina appena sveglio.

Voto 7 – businessman.

Pesci

Amore: auguratevi di avere un partner molto paziente.

Lavoro: non perdetevi troppo in fantasie irrealizzabili.

Fortuna: timbra sempre il cartellino.

Il consiglio del giorno: guardate la serie ‘Great Expectation’ e tuffatevi nel mondo di Dikens

Voto 6 niente sorprese.