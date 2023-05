L’oroscopo di oggi 17 maggio 2023: Toro e Pesci sognano sfrenatamente Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, c’è molta emotività nell’aria. La Luna si congiunge a Giove in Toro, mentre Nettuno è sestile al Sole. I sogni, dormendo o da svegli, saranno potentissimi. Il segno fortunato è il Toro, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro, fortuna e benessere: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Oltre alla congiunzione della Luna a Giove, che amplifica le emozioni (in tutti i sensi), vorrei segnalare anche il sestile tra Nettuno e il Sole. La creatività, ma anche la confusione, saranno fortissime.

La Luna di oggi passerà metà della giornata in Ariete e la seconda metà, dall'ora di pranzo, in Toro congiunta a Giove. Sarà in questa posizione che mostrerà tutta la sua forza e renderà segno fortunato il Toro stesso, e segno sfortunato di oggi il povero Scorpione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

L’amore, con Venere contro, ti ha messo proprio all’angolo, e ora che hai perso i favori di Giove, meglio non sperare in effusioni fortuite in qualche anfratto nascosto. Sei obbligato a rivalutare i tuoi rapporti amorosi, che sono davvero poco chiari. In tuo arrivo arriva il termine ‘situationship’ che riassume un bel minestrone di incertezza, segretezza e instabilità. Potrai così cambiare il tuo status sui social senza offendere nessuno.

Amore: non batti chiodo, anche se lo vorresti.

Lavoro non millantare risultati se non hai ancora ottenuto il bonifico.

Salute: lo sport o il movimento lo guardi al massimo dal tuo comodo divano.

Il consiglio del giorno: acquista un quotidiano cartaceo per leggere notizie ‘fresche’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Toro

Giove è arrivato nel tuo segno portando grande entusiasmo, goliardia e positività, che si aggiunge alla Luna nel tuo segno che ti dà un mood da ‘personal coach’. Sei ottimista come Aurora Ramazzotti che sul suo account Instagram parla di cambiamenti del corpo e della bellezza femminile con grande fiducia. Con la parlantina che ti dona Mercurio, dovresti fare dei video motivazionali per raccontare questa tua nuova visione del mondo fatta di arcobaleni e unicorni.

Amore: ti piace dividere tutto con il partner anche le tagliatelle al ragù.

Lavoro: sei perfetto per completare tutti i formulari per partecipare agli appalti pubblici.

Salute: sei raggiante come Elodie sul palco dei David di Donatello.

Il consiglio del giorno: acquista un microfono anni cinquanta per i tuoi video da mettere online.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete necessità di fare una riflessione profonda che si sposa perfettamente con silenzio, solitudine e introspezione. Saturno contro vi chiede di fare la revisione, come il commercialista l’F24. Il posto perfetto per voi potrebbe essere l’isola di Agatha Christie, Burg Island, teatro di alcuni suoi mitici romanzi, e che di recente è stata messa in vendita. Lì di sicuro potreste ritrovare una certa tranquillità e tempo per voi stessi.

Amore: per adesso vi prendete una pausa riflessiva.

Lavoro: voi lavorate solo a progetto e solo se siete effettivamente interessati.

Salute: nella quiete della mattina trovate un po’ di serenità prima di affacciarvi al tran-tran giornaliero.

Il consiglio del giorno: rispolverate le carte da gioco per il ‘Solitario’.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti senti atteso e già acclamato, come Johnny Deep sulla Croisette. Giove e la Luna a favore ti garantiscono gloria e fama, e si aggiungono a Venere nel tuo segno, che ti rende davvero irresistibile. Con queste caratteristiche avresti potuto essere tu ad interpretare, al posto del famoso divo hollywoodiano, Re Luigi XV nel film ‘Du Barry’. Di certo nelle scene di eros sai mettere molto ma molto peperoncino in più.

Amore: sei una vera sex machine che non ha bisogno di ricarica.

Lavoro: sei in grado di gestire tutto con grande facilità, anche le riunioni con il super mega presidente.

Salute: sei così bello che ogni volta che entri in una stanza, abbagli tutti.

Il consiglio del giorno: acquista una camicia con cristalli e paillettes.

Voto 9

L'oroscopo di oggi per il Leone

Sei un vero borbottone infastidito, anche solo dal respiro del vicino di scrivania, tanto che potresti proporti come ‘antibetting’, coloro che bloccano i disturbatori durante le partite ufficiali di tennis per cercare di garantirsi il risultato su cui hanno scommesso. Tu infatti con la Luna storta e Giove contro, sei bravissimo nello zittire e congelare con un semplice sguardo chiunque, anche il portiere di casa che ti vorrebbe consegnare la posta a mano.

Amore: ti sei chiuso a riccio

Lavoro: oggi meglio starti alla larga per non sentire ore di lamentele.

Salute: hai il broncio stampato, neppure le battutine di Luciana Littizzetto potrebbero strapparti un sorriso.

Il consiglio del giorno: acquista un cuscino ergonomico.

Voto 5

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Quando si parla di grande conoscenza e fiuto per gli affari, tu sei in assoluto il segno da consultare per qualsiasi tipo di investimento con Mercurio e Giove dalla tua. Con la Luna a favore sei alquanto sensibile all’estetica, e la sai anche ben valutare. Infatti, potresti essere tu il collezionista bolognese che ha acquistato un bellissimo quadro dell’Ottocento per poche lire e che potrebbe essere autenticato come un vero Monet da un valore stratosferico. Vero?

Amore: lo vivi a tutto tondo.

Lavoro: sei in assoluto il collega modello, bravo, performante e molto collaborativo.

Salute: è da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: fai un corso di pittura ad olio.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’amore è decisamente il tuo cruccio, con tira e molla che fanno sembrare la serie Beautiful un racconto per ragazzini. Tu vivi di drammi e pathos con Venere contro, e neppure la notizia che Giove si sia finalmente tolto dall’opposizione riesce a sollevare il tuo umore. Invece di optare per un fidanzato o una fidanzata virtuale che va a gettoni, e che alla fine della serata ti è costata come uno stipendio, esercita la temperanza, come ti potrebbe suggerire uno stregone nella zona più remota dell’Amazzonia.

Amore: rivaluta il concetto di single.

Lavoro conta fino a dieci prima di rispondere.

Salute: hai bisogno di shopping e di una consulente dell’immagine.

Il consiglio del giorno: guarda la serie ‘La fantastica Signorina Maisel’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Per un attimo ti sei sentito come il ballerino Mattia che ha vinto Amici, pronto a festeggiare la tua grande prestanza fisica, bravura e bellezza che ti regalano Venere e Marte. Invece, con Giove che si è piazzato in opposizione e la Luna contro, tutta quella voglia di goliardia è spazzata via come i petali dei peschi, con questo meteo bizzarro. Mi raccomando non ti rintanare nella tua tana scorpionica per più di ventiquattro ore.

Amore: lo hai riposto nel freezer vicino ai cubetti ghiacciati.

Lavoro: oggi meglio non stressarti.

Salute: il buonumore lo hai messo in consegna per il weekend.

Il consiglio del giorno: impara a fare training autogeno davanti allo specchio.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Ti piace stare nel tuo senza troppe pretese, a leggere i capitoletti della pagina ‘Non tutti sanno che…’ all’interno della Settimana Enigmistica. Vuoi assolutamente evitare scocciature che tenti di schivare come in uno slalom gigante a causa di Saturno contro. Infatti, pur di non farti disturbare, ti sei immerso nella ricerca scientifica che spiega il perché non bisogna mai fare la pipì dopo essersi bevuti la prima pinta di birra, altrimenti si trascorre praticamente tutta la serata in bagno. Vero?

Amore: lo prendi solo a piccole dosi.

Lavoro: ti mimetizzi con lo schermo del tuo computer.

Salute: il tuo sogno proibito è ‘il dolce far niente’, al momento è una vera chimera.

Il consiglio del giorno: acquista in edicola la settimana enigmistica, ‘ça va sans dire’.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Sei davvero di ottimo umore, con Giove e la Luna a favorissimo. Con questa carica positiva, tu dovresti andare in un museo e leggere tutte le piccole didascalie che si trovano di fianco alle opere in esposizione, che pare siano un vero orgasmo per il cervello. Tu che al momento l’amore e la passione lo vivi come un contagocce puoi almeno dare piacere al tuo super cervello sempre molto ricettivo grazie a Mercurio.

Amore: tu fai l’amore solo dopo aver ben stimolato la tua materia grigia.

Lavoro: il tuo fiuto torna ad essere particolarmente infallibile per gli investimenti.

Salute: sei addirittura propenso a battutine ironiche e positive, chi l’avrebbe detto.

Il consiglio del giorno: vai vedere la mostra sul Surrealismo al Mudec di Milano.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Sono certa che sei ancora dubbioso sull’identità della celebre scrittrice Erin Doom, nonostante abbia mostrato il suo volto al programma ‘Che Tempo che fa’. Con Mercurio contro, a cui si aggiunge la Luna e Giove, tu sei particolarmente disorientato. Non hai punti fermi, infatti la tua bussola personale ha proprio perso il nord.

Lavoro: oggi metti in muto tutte le chiamate e notifiche del tuo partner.

Lavoro: è una vera faticaccia.

Salute non hai la più pallida idea di come ti puoi vestire in questi giorni e non è solo colpa del tempo.

Il consiglio del giorno: leggi il libro ‘Fabbricante di Lacrime’ di Erin Doom.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Grazie a Venere e alla Luna a favore, la vostra capacità di empatia e di impegnarvi in tematiche importanti e spesso poco riconosciute, è davvero incontenibile. Infatti, l’idea di illuminare il parlamento di colore viola per la lotta contro la fibromialgia potrebbe essere proprio farina del vostro sacco. Siete buoni e responsabili come dei veri paladini della giustizia.

Amore: è un intreccio perfetto di mente e corpo.

Lavoro: siete votati al successo.

Salute: siete in forma smagliante.

Il consiglio del giorno: acquistate un completino da super eroe, che può servirvi per carnevale e per seratine piccanti.

Voto 9