L’oroscopo di oggi 17 aprile 2023: Vergine e Sagittario non si sentono amati Nell’oroscopo di lunedì 17 aprile 2023 il segno fortunato è il Cancro mentre il segno sfortunato la Vergine. Questa giornata inizia subito con Marte sestile a Mercurio e la Luna in Pesci. Dove c’è un’emozione è davvero difficile trattenerla.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L’oroscopo di oggi, lunedì 17 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Con Marte sestile a Mercurio e la Venere ancora quadrata a Saturno, diciamo che le critiche al partner non le manderete decisamente a dire. Schietti e sinceri.

Con la Luna che oggi è nel segno dei Pesci molto vicino a Nettuno, in serata soprattutto, direi che il segno fortunato sia il Cancro mentre il segno sfortunato la Vergine, che non si sente per nulla amata e apprezzata.

Leggi anche L’oroscopo del 14 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei il fulcro di tutte le buone idee dello zodiaco, non tanto perché siano geniali ma perché vengono proprio dal cuore. Venere a favore ha aumentato il volume della tua empatia almeno di due taglie, come il cuoricino del Grinch a fine storia. Infatti, potrebbe proprio essere farina del tuo sacco la proposta di far entrare negli atenei universitari gli amici pelosi a quattro zampe, che ovviamente non devono disturbare le lezioni. La tua visione del mondo è super inclusiva.

Amore: al momento lo vivi come i bimbi all’asilo, pieno di tenerezza.

Lavoro: le discussioni sono sempre accesissime perché non hai alcuna intenzione di retrocedere su alcun punto.

Salute: gli sport estremi al momento non sono nella tua lista di priorità.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la serie di Swatch ispirata alla primavera di Botticelli.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Toro

La comunicazione è certamente il tuo forte in questi giorni, e con una splendida Luna a favore puoi cedere alla creatività. Dovresti condividere con tutti le tue grandi doti canore, proprio come Blanco che allieta i quartieri del centro di Napoli con performance improvvisate per stupore e delizia di tutti i passanti.

Amore: lasciati ispirare dalla fantasia.

Lavoro: razionalità e estro oggi ti faranno sentire come al luna park.

Salute: sei propenso a sport in compagnia, ma sempre con una certa dose di competizione.

Il consiglio del giorno: guarda il campionato di calcio italiano femminile che è super emozionante.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Preparatevi a un total look pink perché il trend Barbie, grazie all’imminente uscita del film omonimo nelle sale, invaderà come uno tsunami tutti i nostri guardaroba. Voi con Venere nel segno avete già la percezione che il mondo sia tinto di tutte le sfumature del rosa, pieno d’amore e di grandi tenerezze. Se proprio volete esagerare, scatenatevi in uno shopping sfrenato con capi in mood e tinte ispirate alla bambola più famosa al mondo.

Amore: vi piace l’idea di vivere come: due cuori e una capanna.

Lavoro: vi basta un sorriso malizioso e tutti fanno esattamente quello che volete.

Salute: fate incetta di complimenti da mattina a sera.

Il consiglio del giorno: fate lo scrub alle labbra per baci morbidissimi.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Tu che sei il segno più patriottico dello zodiaco, e ora anche molto combattivo con Marte nel tuo segno. Di certo avrai apprezzato moltissimo la scelta di Mark Zurkerberg di dare ai suoi figli nomi ispirati agli imperatori romani. Infatti, i bambini si chiamano Maxima, August e Aurelia, e tu che sei super sensibile grazie alla luna vedi già in arrivo un super trend di nomi latini che invaderà tutte le terre d’oltre oceano.

Amore: sei alla ricerca dell’esperienza totale, quasi mistica.

Lavoro: difendi le tue idee mettendoti in formazione ‘testuggine’.

Salute: il tuo sorriso è instancabile, riesci a mantenerlo costante e raggiante da mattina fino a notte inoltrata.

Il consiglio del giorno: guarda i video che spopolano on line sul nuovo trend ‘Latte Art’ i design spettacolari sulla schiumetta del cappuccino.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Devi stare molto attento a iniziative poco chiare e sibilline, perché con Mercurio contro, sei facile preda di cantonate colossali. Infatti, alla notizia dell’apertura del Caffè Gucci a Mosca, con l’insegna del nome rovesciata, tu potresti credere che si tratti di un ritorno delle grandi firme nella capitale russa, quando si tratta di un tentativo di emulare il celebre brand. Tu per tutto chiedi sempre una doppia verifica di fatti e fonti.

Amore: vuoi essere conquistato come Giulietta sul balcone.

Lavoro: per contratti importanti consulta sempre il tuo commercialista.

Salute: sei smagliante come i divi sulle copertine patinate.

Il consiglio del giorno: indossa una minigonna in nome di Mary Quant.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Tra Luna stortissima e Venere contro, tu vorresti mettere la parola fine a tutte le tue relazioni che siano romantiche o anche solo semplici simpatie. Sei dello stesso mood di Jerry Hall, che ‘molla’ il milionario Rupert Murdoch con una schietta e semplice email con il rimando diretto al suo avvocato per definire le modalità di chiusura del loro rapporto. I tuoi tagli sono netti come una lama Shogun.

Amore: lo hai ritirato in soffitta con i calzettoni da sci.

Lavoro: la tua lingua è affilatissima, guai oggi a farti arrabbiare.

Salute: fai le ripetute nel tuo allenamento di corsa per scaricare i tuoi nervi tesi.

Il consiglio del giorno: condividi con tutti le tue tecniche per la pulizia dello smartphone.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Per tua somma gioia oggi sei nominata dall’astrologa il segno più buono di tutto lo zodiaco, proprio grazie a Venere che ti illumina e ti rende più dolce della maestra delle elementari. Sono certa che fai parte anche tu del gruppo di settanta studenti che sono andati a festeggiare il loro amato professore di arte a Parma che ha compiuto ottant’anni. Tu sei la perfetta organizzatrice per questo genere di rimpatriate.

Amore fai gola anche a chi non crede nell’amore.

Lavoro organizzi di tutto, aperitivi, cene, uscite e vacanze aziendali.

Salute: la tua routine di bellezza prevede almeno otto ore di sonno ristoratore.

Il consiglio del giorno: organizza un’uscita allo zoosafari.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Lo so che in fondo sei molto scoraggiato da questo Mercurio in opposizione, che ti obbliga a metterti in disparte quando tu vorresti dar sfoggio di tutta la tua conoscenza. Ti consolo subito con la notizia dell’ex insegnate di Bergamo, che spiega a un gruppo di amici la storia della città alta e viene multato perché non ha il permesso di guida turistica. Quindi stai serenamente nel tuo cantuccio e approfitta di passioni spericolate, argomento su cui sei parecchio ispirato da Marte e dalla Luna.

Amore: movimento pelvico a go-go.

Lavoro: ti mimetizzi perfettamente dietro allo schermo del computer.

Salute: con un paio di scarpette da ginnastica tu macini chilometri con la stessa costanza di un maratoneta professionista.

Il consiglio del giorno: leggiti i libri sulla storia del design.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai proprio voglia di solitudine e di doverti interfacciare il minimo possibile con gli altri esseri umani, tanto che la tua attività preferita è lo shopping online e ti fai consegnare tutto fuori dalla porta senza nemmeno salutare il corriere. Tutta colpa di Venere contro e della Luna storta. Potresti offrirti come monaco per un mese all’Abbazia di Montecuccoli, che sta promuovendo quest’iniziativa per ‘ripopolare’ i locali di questo meraviglioso luogo. Informati subito!

Amore: tu manti tutti a quel paese.

Lavoro: non metti neanche più la risposta automatica alle email, tu le lasci decantare come se fossero un buon vino da bere tra dieci anni.

Salute: sei in pieno goblin mode.

Il consiglio del giorno: leggi i fumetti cinici di Zerocalcare.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Pretendi di vincere qualsiasi contest, perché ti senti appoggiato dalla creatività della Luna e da Mercurio che razionalmente di fornisce sempre la risposta giusta. Con questa tua verve estrosa dovresti mandare i tuoi scatti, o meglio i tuoi selfie, ai Sony World Photography Awards e specificare che tu concorri per tutte le categorie e non ti dispiacerebbe ricevere il premio speciale. Tra le cose da acquistare nella lista per la spesa aggiungi anche la ‘modestia’.

Amore: pretendi di essere la musa ispiratrice di importanti artisti che scrivono poesie d’amore.

Lavoro: tu pretendi sempre il massimo da te stesso e da chi ti sta intorno, da vero despote.

Salute: non rinunci mai al tuo appuntamento quotidiano con la spa.

Il consiglio del giorno: ascolta le canzoni di Vasco anni ottanta.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Con questa Venere luminosa che ti rende davvero molto altruista, devi stare molto attento a non intraprendere attività commerciali troppo impegnative, come dare una mano a Carlo Cracco a risanare i suoi debiti milionari del ristorante in Galleria a Milano. Con Mercurio ancora contro non hai le capacità commerciali e la giusta parlantina per trattative decisamente fuori dalla tua portata. Capito?

Amore sei un vero romanticone.

Lavoro Il massimo che puoi fare è organizzare la pausa pranzo.

Salute sei il perfetto compagno di giochi e di svago poco impegnativo.

Il consiglio del giorno: per idee regalo vai a vedere tutti i gadget di Super Mario che spopolano sul web.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete gioiosi, come gli abitanti di Anacapri che accolgono il primo neonato dopo ben trent’anni dall’ultima nascita sul monte dell’isola più famosa di fronte a Napoli, Capri appunto. I sentimenti con la Luna nel vostro segno esplodono come arcobaleni dal vostro cuoricino che torna ad essere nuovamente tenerissimo, nonostante Venere contro. Fate tesoro di questo momento di grande dolcezza ed empatia.

Amore: così teneri che avete pure la lacrimuccia facile.

Lavoro su come, quando e cosa fare avete le idee chiarissime.

Salute: siete in fortissima già per la prova costume.

Il consiglio del giorno: organizzate un viaggio su una house boat sul fiume.

Voto 7 e mezzo