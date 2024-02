Oroscopo di domani 16 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 16 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Attenti a emozioni, sentimenti e dichiarazioni: dobbiamo tenerci pronti a tutto. Plutone e Venere sono congiunti nel segno più indipendente che ci sia: l’Acquario! Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, venerdì 16 febbraio 2024, c'è ancora una Luna in Toro molto femminile e calorosa, che però diventerà Luna in Gemelli proprio alle 9 di sera, quando ci prepareremo anche mentalmente al weekend in arrivo. Intanto Venere in Acquario resta congiunta a Plutone, il che non ci deve lasciare tranquilli: grandi passioni ma anche grandi ego in vista! Il segno fortunato è la Vergine e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: ti scateni sotto le lenzuola.

Lavoro: hai sempre a portata di mano un microfono per diventare subito protagonista.

Fortuna: ti piace metterla in mostra.

Il consiglio del giorno: acquista un microfono professionale per iniziare il tuo podcast.

Voto: 7 presentatore nato.

Toro

Amore: lo stringi come il peluche quando vai a dormire.

Lavoro: per avere chiarezza non ti basta una lente di ingrandimento.

Fortuna: la desideri ardentemente come una fetta di torta a colazione.

Il consiglio del giorno: Se non hai ben capito, puoi sempre chiedere di ripetere.

Voto 6 e mezzo poco attento.

Gemelli

Amore: impossibile contenerlo.

Lavoro: siete avanti anni luce da tutti i colleghi dell’ufficio.

Fortuna: vi suggerisce la pausa ristoro come l’autogrill in autostrada.

Il consiglio del giorno: ripassate il calcolo delle probabilità.

Voto 7 e mezzo possibilisti.

Cancro

Amore: hai nostalgia delle lunghe e romantiche dichiarazioni d’amore.

Lavoro: sai che devi sempre dare il massimo per questo verrai premiato.

Fortuna: sempre presente come le ‘Rossana’ nella ciotola di caramelle della nonna.

Il consiglio del giorno: scegli un obiettivo ambizioso, come una una lunga nuotata in acque libere, e inizia ad allenarti.

Voto 6 + con la voglia di sfide.

Leone

Amore: neppure con regali preziosi potresti conquistarlo.

Lavoro: cerca di non complicarti la vita da solo.

Fortuna: non ballate la stessa musica.

Il consiglio del giorno: se pensi che stando fermo riceverai un segno del destino, ti sbagli di grosso.

Voto 5 e mezzo un po’ intontito.

Vergine

Amore: ti riempie di grandi soddisfazioni.

Lavoro: lo arredi tutto rosa come quello di Barbie.

Fortuna: ti arriva a casa puntuale come un pacco Amazon.

Il consiglio del giorno la ricerca del equilibrio perfetto non deve essere ossessiva.

Voto 7 e mezzo patinata.

Bilancia

Amore: vuoi assolutamente metterlo ai tuoi piedi.

Lavoro: bacchetti tutti quelli che non si impegnano abbastanza.

Fortuna: ammorbidisce la tua lingua un po’ pungente.

Il consiglio del giorno: taglio di capelli e trucco nuovo.

Voto 6 e mezzo con gran determinazione.

Scorpione

Amore: è un filino troppo impegnativo.

Lavoro: riesci a mandare in tilt tutti i pc dell’ufficio.

Fortuna: è come aprire un ovetto kinder e non trovare la sorpresa.

Il consiglio del giorno: una giornata con il telefono spento può essere rigenerante.

Voto 6 – da incoraggiare.

Sagittario

Amore: lo vuoi divertente altrimenti ti annoi.

Lavoro: è fondamentale avere la battuta pronta.

Fortuna: ti diverte come una serata al teatro Zelig.

Il consiglio del giorno: serata con gli amici a giocare a giochi di società.

Voto 7 e mezzo spassosissimo.

Capricorno

Amore: lo celebri come gli anniversari più importanti.

Lavoro: va tutto alla grande.

Fortuna: ti lusinga come fiori e cioccolatini a San Valentino.

Il consiglio del giorno: Segui il ‘flow’ perché non devi impegnarti troppo.

Voto 7 + fortunato.

Acquario

Amore: prima di lanciarti a capofitto vuoi alcune certezze.

Lavoro: l’entusiasmo qui è da ponderare.

Fortuna: meglio non mettersi totalmente nelle mani degli altri.

Il consiglio del giorno: impara ad utilizzare chat GPT.

Voto 7 – riflessivo.

Pesci

Amore: rileggete i vecchi diari con le vostre poesie d’amore.

Lavoro: ricordate a tutti quanto sia importante avere un archivio ben fornito.

Fortuna: sa sempre come sorprendervi.

Il consiglio del giorno: giro al mercatino dell’antiquariato.

Voto 8 collezionisti.