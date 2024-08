video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 16 agosto 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 16 agosto 2024, e le previsioni astrali segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Tra Luna e Venere in segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sembriamo ricercare la stabilità dei sentimenti e delle relazioni, dopo gli sbalzi dei giorni scorsi. Il segno fortunato è il Capricorno stesso mentre il segno sfortunato il Cancro.

Nell'oroscopo di domani, venerdì 16 agosto agosto 2024, tra la Venere in Vergine e la Luna in Capricorno ho proprio la sensazione che siano le relazioni l'ambito nel quale cerchiamo più conferme, serenità e stabilità. Saranno i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) prima di tutto a insegnarci come, con un abbraccio, rispondere alle tensioni di Giove contro Saturno. Con la Luna in Capricorno il segno fortunato è il Capricorno stesso, mentre il segno sfortunato il Cancro.

Ariete

Amore: Tsunami di passione, rischio naufragio.

Lavoro: Troppa carne al fuoco.

Fortuna: La dea bendata oggi ha preso ferie.

Consiglio del giorno: Al ghepardo meglio preferire la tartaruga, rallenta.

Voto: 6

Toro

Amore: È nell’aria, tieni il deodorante a portata di mano.

Lavoro: La routine oggi pesa, prova a sorridere comunque.

Fortuna: È come un caro amico che ti fa una visita a sorpresa.

Consiglio del giorno: Segui il cuore, ma porta il cervello con te.

Voto: 7

Gemelli

Amore: Come un cubo di Rubik, difficile arrivare alla soluzione.

Lavoro: Mettete in fila le idee e concentratevi su lavori di revisione.

Fortuna: Vi guarda da lontano senza intervenire.

Consiglio del giorno: Siate pazienti e flessibili.

Voto: 6

Cancro

Amore: Delicato come una piuma, profondo come l’oceano.

Lavoro: Sistema la tua postazione e le ultime scartoffie e stop.

Fortuna: Fa rima con Luna, che oggi hai opposta. A buon intenditore…

Consiglio del giorno: Segui il flusso senza stressarti troppo.

Voto: 5

Leone

Amore: Tra desiderio e sfida.

Lavoro: Creatività in fermento, ma occhio agli ostacoli.

Fortuna: È mantenere l'equilibrio tra impulso e ragionamento.

Consiglio del giorno: Tutto e subito non sempre è la soluzione migliore. Allenati alla virtù della pazienza.

Voto: 6

Vergine

Amore: È il giusto compromesso tra passione e rigore.

Lavoro: Serve un caffè doppio, ma anche triplo, prima di mettere in moto il cervello.

Fortuna: Può sorprenderti quando meno te lo aspetti.

Consiglio del giorno: Evita di prendere tutto troppo sul serio e non amplificare le tensioni eccessive.

Voto: 7

Bilancia

Amore: Come un filo ad alta tensione… scintille ma attenzione ai cortocircuiti!

Lavoro: Gli ingranaggi sembrano perfetti, ma una molla potrebbe sempre saltare.

Fortuna: Se avessi l'opportunità di fare un selfie con il tuo idolo, il telefono deciderebbe di scaricarsi.

Consiglio del giorno: Tieni a portata di mano il piano B, sarà il tuo asso nella manica.

Voto: 6

Scorpione

Amore: Non farti frenare da piccoli contrattempi, vai avanti e fai parlare il tuo fascino.

Lavoro: Gestire le sfide sarà impegnativo, ma troverai soluzioni creative ai problemi più ostici.

Fortuna: Non è sfacciata ma nemmeno nascosta, cogli i piccoli segnali.

Consiglio del giorno: Fai un po' di yoga, potrebbe aiutarti ad alleggerire la mente.

Voto: 7

Sagittario

Amore: Ricetta complicata, risultato inaspettato: un piatto inservibile.

Lavoro: Stanchezza che confonde. Fai pause strategiche e metti la base per lavori da riprendere a settembre.

Fortuna: Come un miraggio nel deserto, illusoria e lontana.

Consiglio del giorno: Affronta la giornata con lo spirito di un comico, pronto a ridere delle avversità.

Voto: 5

Capricorno

Amore: Connessioni vibranti come le corde di una chitarra nel momento dell’assolo.

Lavoro: Brainstorming produttivi.

Fortuna: Piccoli colpi di scena favorevoli.

Consiglio del giorno: Esci con la tua solita cricca, ma apriti anche a persone nuove.

Voto: 8 e mezzo

Acquario

Amore: Momenti di grande sintonia (anche erotica) e altri di incomprensione estrema.

Lavoro: Volete fare quella telefonata per recuperare quel cliente o collega? Non fatela.

Fortuna: Tu sei al mare e lei in montagna, o viceversa.

Consiglio del giorno: Karaoke a tutto volume per scaricarti, ma da solo e in camera tua.

Voto: 6.5

Pesci

Amore: Per voi stessi non c’è, per gli altri nemmeno. Tornerà.

Lavoro: Spero per voi che siate in ferie, ma se non lo foste, un filo di gas per fare solo il minimo indispensabile, mantenendo un low profile.

Fortuna: Prova a buttarvi una corda, ma voi non la afferrate. Eppure è lì.

Consiglio del giorno: Un bel trattamento rilassante con musica a 432 o 528 Hertz.

Voto: 5.5

