Oroscopo di oggi 15 novembre 2023, le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, mercoledì 15 Novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Venere e Mercurio sono in sintonia, così che i dialoghi tra chi si vuole bene siano fluidi e armoniosi. Con la Luna crescente in Sagittario il segno fortunato è il Leone e il segno sfortunato i Pesci.

Ariete: sai prendere decisioni importanti con grande lucidità e lungimiranza, grazie a Mercurio e alla Luna che ti regalano chiarezza e la capacità di ‘prese di posizione’ fondamentali per la tua evoluzione personale. Pare che del tuo stesso avviso sia anche Papa Francesco, che sta mettendo in campo grandi cambiamenti dettati dai tempi, come quello di mandare via personaggi di spicco troppo rigidi e conservatori. Avere una grande apertura mentale è certamente un importante valore aggiunto per te. Amore: aperto al nuovo. Lavoro: segui i tuoi valori sempre, non lasciarti sedurre dal punto di vista degli altri. Fortuna: vorresti andarci a braccetto come le Kessler che ballano il ‘Dadaumpa’. Il consiglio del giorno: per essere credibili bisogna mettere in pratica quello che si professa. Voto: 6 e mezzo molto coerente.

Toro: vorresti tanto trovare un modo immediato per recuperare le energie che Marte contro ti ciuccia come una stufetta elettrica, che fa saltare la luce appena si accende una lampadina di troppo in casa. Dovrai elaborare soluzioni avveniristiche come quella di alimentare un'intera area di servizio in autostrada sfruttando l’energia che si genera con le frenate delle auto e che di recente si sta testando in Toscana. Ti tocca proprio spremere le tue meningi al massimo. Amore: qui è proprio facile trovare delle buone motivazioni per impegnarsi. Lavoro: un po’ di impegno è fondamentale. Fortuna: ti regala sempre grandi emozioni da conservare nell’album delle foto. Il consiglio del giorno: leggi riviste di attualità come ‘L’Espresso’ per essere super aggiornato. Voto 6 + con un po’ di impegno.

Gemelli: invece di polemizzare sul fatto che tutto vi sembra andare storto per colpa della Luna, dovreste seguire le buone intenzioni e i sentimenti che vi suggerisce Venere a favore. Prendete esempio dalla quasi centenaria signora Emma, che decide di tatuarsi per la prima volta nella sua vita al motto di ‘non è mai troppo tardi’. Con questa spunto di azione potete mettervi all’opera evitando tutta una serie di preamboli perdi tempo. Amore: è il vostro ‘porto sicuro’. Lavoro: non perdete troppo tempo nello scrivere email di lamentele. Fortuna: vi sorprende come trovare dieci eurini nei jeans lavati che non indossate da qualche mese. Il consiglio del giorno: il vostro sorriso è già super smagliante senza dover fare l’ennesimo sbiancamento dei denti. Voto 5 e mezzo per spronarvi.

Cancro: un recente studio afferma che il nostro cervello si stia abituando a metabolizzare velocemente moltissime informazioni, perché ormai siamo ‘bombardati’ su tantissimi fronti. Quindi sfrutta tutta l’energia e l’entusiasmo che ti fornisce Marte nell’essere multitasking per poter affrontare più di una situazione simultaneamente. Mi raccomando non lasciare che Venere ti sbilanci perché hai tutto il potenziale per essere un vero fuoriclasse super concentrato. Amore: cotto e mangiato. Lavoro: sei super operativo su più fronti come i veri manager. Fortuna: la investi per farla diventare più profittevole. Il consiglio del giorno: inserisci ad incastro tutti i tuoi appuntamenti della giornata. Voto 6 e mezzo iper funzionale.

Leone: sei ben disposto ad accettare certi ruoli solo se di grande spicco e risalto come quello di diventare macchinista di treni per il mitico Hogwarts Express, quello di Harry Potter per intenderci. Venere, la Luna e Mercurio ti vogliono brillante, sagace e assolutamente irresistibile. Essere notato è una tua dote naturale e ora come non mai dovresti proprio sfruttare tutto il beneficio dei pianeti che ti appoggiano. Amore: c’è un certo movimento sotto le lenzuola. Lavoro: quando ci sei tu, tutto torna a splendere. Fortuna: ti aiuta a essere subito promosso al saggio di tango argentino, che non è proprio da tutti. Il consiglio del giorno: ti è concesso vestirti come per la serata del red carpet. Voto 7 e mezzo con grande sicurezza

Vergine: hai la sensazione che tutto stia andando a rilento, come la costruzione della Sagrada Famiglia a Barcellona che ha impiegato più di centoquarant’anni prima di poter accendere le luci delle quattro torri e decretare così la fine dei lavori. Con Mercurio e la Luna in quadratura sei bloccato come durante la fuga nelle città per i grandi esodi delle feste. Ti assicuro che agitarti troppo non ti aiuterà a superare file e imbottigliamenti. Questo è il momento di allenare la tua pazienza. Amore: è ancora in fase di valutazione. Lavoro: nel mentre che attendi le conferme non girare inutilmente i pollici. Fortuna: ti aiuta a cadere sempre in piedi. Il consiglio del giorno: prenditi del tempo per fare una colazione seduta con calma e tranquillità. Voto 5 e mezzo

Bilancia: per celebrare questo momento davvero propizio con Venere nel tuo segno e Mercurio e la Luna a favorissimo c’è bisogno di un riconoscimento davvero speciale. Tieni pronto il tuo cuoricino perché potresti raggiungere gli obiettivi per cui ti sei prodigata per moltissimo tempo. Proprio come è successo a Nicoletta Manni, di recente nominata Étoile della scala di Milano. Quindi prepara il sorriso migliore per foto e selfie che ti verranno richiesti durante tutta questa giornata. Amore: ne sei sempre ben fornita. Lavoro: applicati sempre con grande perseveranza. Fortuna: ti dona parecchio anche quando sei tutta spettinata. Il consiglio del giorno: metti in frigorifero una bottiglia di bollicine per brindare. Voto 9 divina.

Scorpione: nelle relazioni tu cerchi un legame sia fisico che mentale che a te, che sei uno psicanalista dentro, piace definire ‘affinità elettiva’. Di certo Marte a favore in questo periodo ti ha offerto parecchie chance per poter trovare o meglio ‘assaggiare’ la tua perfetta metà della mela. Magari, con tutto questo darti da fare, hai trovato anche tu, come Bradley Cooper, la tua Gigi Hadid con cui pare abbia proprio questo legame unico e indissolubile. Era ora che anche per te arrivasse un po’ di serenità in amore. Amore: unico ed indissolubile. Lavoro: sempre molto professionale. Fortuna: sempre forzutissimo per dare una mano anche ad altri. Il consiglio del giorno: dai consigli sull’amore a chi al momento ha problemini di cuore. Voto 8 + psicanalitico.

Sagittario: balli e celebri la vita come Kevin Bacon che dopo trentanove anni ripropone sui social il mitico balletto del film che lo ha reso famoso, ‘Footlose’, per festeggiare la fine degli scioperi degli attori di Hollywood. Sei davvero felice di come tutto sta procedendo che sia amore o lavoro tu senti tutto l’appoggio di Venere, Marte e anche della Luna. Non mi stupirebbe se improvvisassi uno dei tuoi mitici party a sorpresa proprio per scatenarti in balli proibiti. Amore: va davvero forte. Lavoro: pare proprio che tu non sbagli neppure un colpo. Fortuna: la porti in giro a fare festa. Il consiglio del giorno: metti le scarpette da ballo per una serata danzante. Voto 8 e che si dia inizio alle danze.

Capricorno: affronti la Venere storta come Jared Leto che scala a mani nude l’Empire State Buiding, per annunciare il nuovo tour dei Thirty Seconds To Mars. L’amore in questo periodo potrebbe farsi desiderare o non essere perfetto come lo vorresti ma tu non accenni a demordere perché sei certo che, con la grande energia che ti offre Marte, sei pronto a grandi conquiste e a far capitolare il tuo obiettivo. Sei un tiratore infallibile. Amore: la conquista ti esalta. Lavoro: le imprese titaniche sono pane per i tuoi denti. Fortuna: la plasmi come meglio ti serve, tipo plastilina. Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di arrampicata. Voto 7 + alla conquista

Acquario: hai di nuovo fiducia nel mondo ora che Venere, Mercurio e la Luna ti appoggiano incondizionatamente. Potresti fare scelte spericolate e avventate come prendere un volo per l’Alaska dopo aver visto il video dell’istruttore Luc Mehl che ha pattinato sulla ‘finestra di ghiaccio’ del Rabbit Lake ammirando tutto il fondale mentre volteggiava su una superficie perfetta e trasparente. Questo è un ottimo momento per provare qualche cosa di nuovo. Amore: ti fa gola gomme la cucina orientale. Lavoro: porti sempre nuovi e curiosissimi spunti. Fortuna: è così evidente che ti abbaglia. Il consiglio del giorno: metti un dito a caso sul planisfero per il tuo prossimo viaggio. Voto 7 +

Pesci: potreste aver ispirato voi il nuovo personaggio del film Inside Out: Ansia. C’è molta confusione sia logica che emotiva a causa di Mercurio contro e della Luna storta. In tutto questo marasma non riuscite a trovare quella serenità o anche solo quei dieci minuti di power nap che di solito vi permettono di rimettere i vostri pensieri in chiaro. A volte capitano giornate in un cui sembra di avere sulla testa una nuvoletta temporalesca. Ricordate che anche la giornata più brutta, non dura più di ventiquattro ore. Amore: è un po’ come il ‘mappazzone’ poco apprezzato da Barbieri. Lavoro: la strategia di attendere potrebbe essere un’ottima scelta. Fortuna: alleggerisce le giornate più impegnative. Il consiglio del giorno: trovate il tempo di fare un riposino di cinque minuti. Voto 6 – affaticati