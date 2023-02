L’oroscopo di oggi 15 febbraio 2023: Acquario e Sagittario sognano in grande Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato la Vergine. Con la Luna in Sagittario, il Sole in Acquario e soprattutto una bellissima Venere in Pesci congiunta a Nettuno, via libera ai sogni!

L'oroscopo di oggi, mercoledì 15 febbraio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: c'è un grande, enorme, incontenibile idealismo.

Venere in Pesci è ancora perfettamente congiunta a Nettuno, mentre il Sole è in Acquario e la Luna in Sagittario. La voglia di guardare lontano e oltre è davvero intensa.

Con la Luna ancora nel libero segno del Sagittario, direi che il segno fortunato di oggi sia proprio l'Acquario mentre il segno sfortunato sia la Vergine, che non può sopportare tutto questo idealismo.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ti senti deciso e invincibile con Marte, Mercurio e la Luna che rendono davvero tutto possibile, e riscuoti sempre successo immediato. Puoi davvero tutto, proprio come Rihanna che infiamma il Super Bowl, regalando una performance mozzafiato sulle piattaforme sospese, dove spicca vestita di rosso fuoco con il pancione ben in vista. Lasci sempre tutti a bocca aperta.

Amore: hai sempre tempo per dedicarti momenti di grande godimento.

Lavoro: sei capace di trovare effetti speciali anche quando presenti noiosissimi dati su excell.

Salute: non ti spaventa un salto carpiato da un trampolino di sette metri.

Il consiglio del giorno: organizza la settimana bianca durante le feste di carnevale.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

La tecnologia non è di certo il tuo forte, e ora che hai anche Mercurio contro, la tua capacità di approcciarti al mondo digitale è pari a quella di un boomer. In tuo aiuto arriva a fagiolo la nuova opzione di whatsapp, che trasforma in testo i messaggi vocali, così puoi avere tutto ben visibile nero su bianco anche se tu lo preferiresti scritto a penna.

Amore: sprizzi romanticismo da tutti i pori.

Lavoro: sei solo capace di parlare in rima baciata come nelle poesie d’amore.

Salute: anche senza troppo impegno sei sempre iper armonioso.

Il consiglio del giorno: imita il beauty look vintage che ha impazzato a Sanremo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Attenzione a non perdere il controllo oggi che avete la Luna storta. Potreste raggiungere il record del tennista Alexandre Bublick entrato nel Guinness dei primati non per le sue performance sportive ma per aver rotto ben tre racchette durante un match in pochi minuti. Voi che siete forniti di una forza ercolina con Marte nel segno e dovete proprio imparare a controllarla.

Amore ricordatevi che la passione in questo campo non è tutto.

Lavoro: le vostre dichiarazioni sono spesso troppo taglienti.

Salute: non riuscite a stare fermi in un posto per più di due minuti, perché avete mille cose da fare.

Il consiglio del giorno: se proprio volete cambiare il regalo che avete ricevuto a San Valentino, optate per un microfono da radio professionale.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Il tuo cuoricino è in festa con Venere che ti riempie di complimenti e di amore in tutte le sue forme. Ti senti come il paese di Ronciglione, che è al massimo dei festeggiamenti in questi giorni di Carnevale, a cui si aggiunge anche la vittoria a San Remo di Marco Mengoni, illustre cittadino di questa vivace cittadina del Lazio. Alza i calici e brinda alla vita.

Amore: sei sempre il più innamorato dello zodiaco.

Lavoro: ascolti le paturnie di tutti meglio del personale delle risorse umane.

Salute: hai decretato che oggi è la giornata mondiale in cui si comunicano solo buone notizie.

Il consiglio del giorno: prepara come merenda golosissima pane nero tostato, burro e acciughe.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Agli sgambetti di Saturno contro tu rispondi con la stessa adattabilità e grinta di Lazza a Domenica In che delizia il pubblico con una performance ‘a cappella’ fregandosene dei problemi della regia. Tu hai sempre grinta da vendere ed è per questo che in fondo non ti abbatti mai.

Amore: ti lanci in dichiarazioni d’amore improvvisate e dolcissime.

Lavoro: lascia le questioni antipatiche di routine al tuo collega ‘precisetti’.

Salute: il relax perfetto per te è all’ombra di una palma ai Caraibi sorseggiando un cocktail con l’ombrellino.

Il consiglio del giorno: se pensi di poter fare già ora il cambio di stagione, conserva ancora qualche piumino prima di mandarlo in lavanderia. Non si sa mai.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Adori profondamente tutto ciò che è senza fronzoli perché oggi ti senti particolarmente morigerato con Venere in opposizione e la Luna contro. Il tuo look perfetto è esattamente il classico intramontabile dalle linee semplici e in colori poco vistosi del duo DiMartino Colapesce a Sanremo. Tu vuoi essere notata per le tue azioni intelligenti. Nulla di più.

Amore: lo consideri un accessorio poco interessante.

Lavoro: ormai tu e la calcolatrice siete un unica entità.

Salute: il tuo passatempo preferito è risolvere nel minor tempo possibile il cubo di Rubik.

Il consiglio del giorno: per la tua gioia e voglia di espressione puoi provare i Tweet da quattromila caratteri. Scegli bene il tema per non risultare tremendamente noiosa.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei una catalizzatrice di attenzione, che tu lo voglia oppure no, grazie a Mercurio e Marte dalla tua. Sei paragonabile all’’Effetto Sanremo’ che ha causato un calo di visite su Porhub quando c’è stata l’esibizione della Reunion dei Pooh. Quando passi tu tutto il mondo sembra fermarsi.

Amore ti dedichi anima e corpo.

Lavoro ti basta schioccare le dita come Mary Poppins e tutte le tue richieste vengono realizzate.

Salute: quando ti specchi ti trovi assolutamente irresistibile.

Il consiglio del giorno: durante la pausa pranzo guarda un tutorial su YouTube per imparare ogni giorno qualche cosa di nuovo.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Sei così buono grazie a Venere a favore che non vedi nulla di malizioso nella querelle sanremese tra Chiara Ferragni, Fedez e Rosa Chemical. L’amore e i sentimenti dominano totalmente incontrastati perché la razionalità e il tuo occhio critico sono stati proprio messi in un angolo da Mercurio contro. Tu opti per l’amore cosmico che coinvolge tutti in un calorosissimo abbraccio.

Amore: vivi in un fantastico mondo dalle tenere sfumature rosa.

Lavoro: tu pensi di risolvere tutto a ‘tarallucci e vino’.

Salute: non riesci ad arrabbiarti neppure se ti pestano il mignolino del piede con un tacco a spillo.

Il consiglio del giorno: trascorri la pausa pranzo al parco al sole seduto su una panchina in piena serenità.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

L’amore al momento non è certo la tua materia preferita con Venere contro e fai volentieri a meno di smancerie e dolcezze. Sono certa che appoggi in pieno la proposta del governo indiano, per contrastare la festa di San Valentino, di far diventare il 14 Febbraio la festa nazionale dell’abbraccio alla mucca a cui tu di certo parteciperesti subito pur di tenerti a debita distanza dalle questioni e tenerezze del tuo cuoricino.

Amore: non gli dedichi neppure due minuti di attenzione.

Lavoro: vieni consultato come il sito Wikipedia su qualsiasi argomento.

Salute: alle sette in punto scatta il tuo outfit preferito: il pigiama.

Il consiglio del giorno: organizza un viaggio in una meta esotica ma pur sempre mistica e culturalmente importante come Angkor Wat.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Venere che ti illumina ti conferisce grandissimo charme tanto che qualsiasi cosa che tu fai viene subito notata. Praticamente fai notizia come il primo fast food della catena ‘Impact food’ che propone panini fatti di carne non carne. Lo so che questo momento in cui hai riflettori puntati addosso ti piace davvero tantissimo!

Amore: più dolce di un orsetto gommoso.

Lavoro: sei sempre sulla cresta dell’onda.

Salute: sei più abbagliante dell’abito di paillettes di Harry Styles ai Grammy.

Il consiglio del giorno: impara a suonare la chitarra.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Se in moltissimi sono curiosi di sapere che cosa stanno preparando Moncler e Mercedes Benz dopo il teaser sui billboard in piazza San Babila, tu invece sai già di cosa si tratta. Mercurio nel tuo segno ti permette di essere super perspicace e di capire al volo ogni situazione. Con questo tuo super potere sai perfettamente come muoverti in qualsiasi situazione facendo sempre centro alle freccette anche se sei bendato.

Amore: al dolce non sai mai rinunciare.

Lavoro sei multitasking come Morandi a Sanremo.

Salute pronto a partecipare a missioni impossibili come quella della nave rompighiaccio ‘Laura Bassi’.

Il consiglio del giorno: cerca in soffitta la vecchia Nintendo con il gioco Super Mario Bros.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Se in molti pensano che voi abbiate sempre la testa immersa nelle vostre fantasie si dovranno proprio ricredere. Venere enfatizza si tutta la sfera sentimentale ma pretende che anche l’occhio venga gratificato. Di certo anche voi avete storto naso sulla scelta di stile di Leo Gassman che si è presentato alla sua prima performance all’Ariston in canotta bianca. Il concetto di bello è certamente ampio ma voi avete una chiarissima visione a riguardo.

Amore: lo vivete con sentimenti altissimi ma platonici come Dante e Beatrice.

Lavoro: la forma per voi ha maggior peso e importanza della sostanza.

Salute: siete eterei e irresistibili come le ninfe dell’acqua che facevano impazzire Zeus.

Il consiglio del giorno: imparate a fare le meringhe in casa.

Voto 6 +