L’oroscopo di oggi 14 novembre 2023: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di oggi, martedì 14 novembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Il Sole resta opposto a Urano e dobbiamo trattenere le lacrime ma anche la voglia di urlare a tutti un bel “non ti sopporto più!”. Il segno fortunato è il Sagittario stesso che sembra essersi liberato mentre il segno sfortunato i Gemelli.

Ariete: rispunta la grande voglia di curiosità, di scoperte e di viaggio. La Luna di oggi ti fa proprio volare in alto e riscoprire te stesso. Senti la necessità di far librare un tuo lato nascosto che pensavi fosse dimenticato. Sei come il pappagallo blu brasiliano del film di animazione ‘Rio’, che ha ripopolato la foresta amazzonica con innumerevoli stormi. Lasciati travolgere dai tuoi istinti, che riescono addirittura a contenere una Venere storta. Amore: voglia di nuove scoperte. Lavoro: la tua parlantina è coinvolgente, come quella dei venditori del ‘Folletto’. Fortuna: vai a cercarla con un bel viaggio. Il consiglio del giorno: scrivi almeno cinque desideri che vuoi realizzare nei prossimi mesi. Voto: 6 e mezzo con grande fiducia nel futuro.

Toro: hai ancora la sensazione di trovarti sulla pista ciclabile più corta del mondo, che si trova a Torino ed è lunga solo sette metri, con Marte che si trova ancora in opposizione. Dovresti alzare lo sguardo, uscire dalle tue regole ferree e provare qualche cosa di nuovo. Rileggere il mito del labirinto del Minotauro potrebbe esserti proprio d’aiuto. Per fabbricare le ali per uscire dai vicoli ciechi dovrai comunque metterci un po’ di impegno, non sempre puoi ottenere tutto con il minimo sforzo. Amore: rilassato, senza troppe aspettative. Lavoro: anche in smart working sei comunque connesso ventiquattro ore su ventiquattro. Fortuna: vorresti che apparisse come la ‘Fata Madrina’ di cenerentola. Il consiglio del giorno: ricorda che la pianificazione è tutto, anche per un’uscita con le amiche. Voto 5 e mezzo e mettiti di buona lena.

Gemelli: sbuffare e lamentarsi per le quisquilie pare essere diventato il vostro hobby preferito. Siete soprattutto intolleranti a questa Luna e Mercurio contro, che vi impediscono di trovare motivazioni e soluzioni logiche a tutte le migliaia di domande che siete sempre pronti a porvi. Mi raccomando, non arrovellatevi troppo sul perché i prezzi dei voli a dicembre sono duplicati: neppure con una laurea in ingegneria riuscireste a comprendere l’algoritmo. Amore: voglia di più, ma non sapete di cosa. Lavoro: per il momento focalizzatevi sulle equazioni di primo grado. Fortuna: non vi basta fare ambo al ‘Lotto’. Il consiglio del giorno: niente contrattazioni stile souk di Marrakech per il momento. Voto 5 e mezzo

Cancro: Venere contro per te è una vera rottura perché i sentimenti sono solitamente il tuo campo preferito d’azione. Per consolarti potresti prendere un biglietto per andare a vedere ‘Babbo Natale’, grazie alla nuova tratta di Ryanair tra Bergamo e la Lapponia. Trovarti in un mondo magico fatto di elfi, regali dove si sorseggia cioccolata calda con panna è di certo il tuo ambiente ideale. Non ti resta che cercare il volo il prima possibile prima che siano sold out. Amore: sei troppo perfezionista. Lavoro: hai bisogno di un po’ di zucchero durante le tue discussioni. Fortuna: riportare il buonumore non è scontato. Il consiglio del giorno: prepara già le decorazioni di Natale che regalano sempre buonumore. Voto 6 e mezzo alla ricerca della felicità

Leone: sei nuovamente il fulcro del business e delle relazioni sociali, grazie a Mercurio, Venere e anche alla Luna a favore. Ogni cosa che ti succede ha la stessa eco mediatica del dipinto di Picasso, ‘Donna con orologio’, venduto all’asta di New York per centotrentanove milioni di dollari. Hai lo stile e il pungo giusto per far vivere da protagonista. Tieni sempre in borsetta le tue rinomate paillettes, da indossare in qualsiasi evenienza. Amore: trionfo di baci e coccole. Lavoro: torni a dominare nuovamente la scena. Fortuna: ti garantisce sempre un sorrisone smagliante. Il consiglio del giorno: vai ad ascoltare musica dal vivo in un locale stile ‘Blue Note’. Voto 7 + luminoso come la palla disco

Vergine: ricordati che fare i pignoletti potrebbe essere controproducente. Con Mercurio contro e anche la Luna storta non possiedi la capacità di una visione chiara sul medio-lungo periodo, e potresti prendere qualche cantonata. Proprio come è successo alla studentessa siciliana che ha obbligato tutta la sua classe a rifare l’esame orale di maturità e alla fine ha ottenuto lo stesso risultato conseguito nel mese di luglio. A volte è meglio soprassedere, accettare le situazioni e lavorare per il futuro. Amore: non puntare su un calcolo ragionato. Lavoro: l’ordine è la tua valvola di salvezza. Fortuna: è pronta a offrirti sempre un’ottima mano. Il consiglio del giorno: prepara tutti i materiali per fare i regalini a mano di Natale. Voto 5 e mezzo troppo caotica

Bilancia: Quando si parla di cultura tu sei sempre in prima fila, grazie a Mercurio e alla Luna che tirano fuori il tuo lato da vera secchiona e studiosa. Sei super eccitata alla notizia che lo storico Cinema Odeon di Firenze sia stato trasformato in un libreria per salvaguardare gli spazi déco e creare un luogo agli amanti della carta stampata che potranno perdersi tra migliaia di libri. Sei già pronta a lasciarti trascinare dalla curiosità dal reparto letteratura moderna a quello delle arti antiche. Amore: sei sempre molto perfomante. Lavoro: hai sempre l’approccio più giusto. Fortuna: il tuo atteggiamento positivo fa già più del cinquanta percento. Il consiglio del giorno: libro, tisana e plaid e sei in pole position. Voto 9 sull’Olimpo.

Scorpione: pare proprio che sia tu il fautore dello studio scientifico che dichiara che chi fa sport la mattina sia più in forma anche se durante la giornata si muove di meno. Grazie a Marte proprio nel tuo segno, tu sei sempre energico e pronto all’azione. Che si tratti di movimento pelvico o una serie di cento addominali o un circuito di squat, tu ti impegni sempre al massimo e risultati sono super visibili. Amore: è un’ottima abitudine. Lavoro: ti fai sempre rispettare. Fortuna: te la costruisci tu come se fosse un castello dei kapla. Il consiglio del giorno: condividi i tuoi trucchi per essere sempre in super forma. Voto 8 numero perfetto.

Sagittario: ti sei fatto una grassa risata quando hai letto che un team dell’Università di Stanford vorrebbe far introdurre la ‘prova degli sciogli lingua’ per misurare il tasso alcolemico. Tu, che hai Mercurio nel tuo segno congiunto alla Luna, potresti recitare tutto d’un fiato il repertorio dei trentatré trentini che andarono a Trento, di Apelle di figlio di Apollo con il finale della capra che sopra la panca campa anche dopo una delle tue folli serate e fino all’alba. Per fermare la tua lingua forbita, ci vuole ben altro. Amore: lo cerchi anche in terre straniere. Lavoro: regali a tutti splendidi consigli. Fortuna: arriva quando meno te lo aspetti. Il consiglio del giorno: hai bisogno di festa e di cantare come in una serata piano bar stile anni ottanta. Voto 7 e mezzo festaiolo.

Capricorno: ti piace importi anche su questioni che non hanno una così grande rilevanza ma il controllo con Marte a favore ti condiziona parecchio. Sei come la mamma di Nicole Kidman che alla veneranda età di ottantatré anni e nonostante una figlia da Premio Oscar, è sempre pronta a punzecchiarla sull’outfit che deve sempre essere perfetto. La ricerca forzata della perfezione è una spinta a fare sempre del proprio meglio ma cerca di non esagerare. Amore: mago del sesso. Lavoro: sempre un passo davanti a tutti. Fortuna: la ottimizzi al meglio. Il consiglio del giorno: acquista riviste di moda dal tuo giornalaio di fiducia. Voto 7 +

Acquario: riscopri l’amore sincero e puro delle lettere aperte dall’Università di Cambridge, uno scambio epistolare tra una moglie ed un marito al fronte che sono piene di verità, sentimento e semplicità. Venere e la Luna ti fanno davvero sognare e ti permettono di esprimere tutto quel mondo magico interiore che ha tantissimo da esprimere. Riuscirai anche ad ammaliare il tuo grande amore del liceo o uno nuovo incontrato per caso per strada. Risuoni come un’orchestra filarmonica di sentimenti. Amore: parli solo con poesie d’amore. Lavoro: riesci ad armonizzare anche le discussioni. Fortuna: come con un tocco jazz, tutto diventa decisamente più piacevole. Il consiglio del giorno: scrivi una lettera d’amore al tuo partner. Voto 7 + molto ispirato

Pesci: siete distratti come i due astronauti della Nasa che hanno perso la cassetta degli attrezzi nello spazio. Mercurio e la Luna in quadratura vi fanno perdere il filo del discorso e la lista delle cose da fare. Meglio non fare progetti troppo ambiziosi. Accontentatevi di quello che è ‘standard’ senza effetti speciali. Ogni tanto una routine tranquilla e pacifica è proprio quello di cui si ha bisogno. Amore: da godere semplice come stare al calduccio di un camino scoppiettante. Lavoro: seguite il tracciato senza fare cambiamenti originali. Ne trarrete certamente ottimi risultati. Fortuna: è sempre pronta a darvi una manina. Il consiglio del giorno: iscrivetevi a un corso di ricamo punto croce. Voto 6 senza troppi complimenti.