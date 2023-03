L’oroscopo di oggi 14 marzo 2023: Pesci e Vergine a rischio litigata Nell’oroscopo di oggi, martedì 14 marzo 2023, il segno fortunato è l’Ariete, mentre il segno sfortunato i Pesci. C’è una certa tensione emotiva nell’aria. Se infatti i pensieri sono creativi e immensi, sarà più difficile metterli a terra per colpa di Marte in agguato. Le litigate sono dietro l’angolo.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 14 marzo 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Il Sole è sempre più vicino a Nettuno ed entrambi si quadrano, cioè si scontrano, a Marte. Gli ideali sono fortissimi, e per questo non hanno voglia di compromessi morbidi.

Con la Luna che oggi si trova nel segno del Sagittario, direi che il segno fortunato è l'Ariete, mentre il segno sfortunato i Pesci, che non sentono di avere la situazione sotto controllo come vorrebbero.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sei decisamente spericolato, perché super esaltato da Marte e Giove. Siccome ti lanci sempre in situazioni estreme, dovresti acquistare i jeans con airbag incorporato, studiati per i motociclisti, così da essere certo di avere sempre il ‘culo’ parato. Va bene che al momento sei molto fortunato, ma non si sa mai.

Amore: sai tacchinare anche in lingua straniera.

Lavoro: il rischio pare essere proprio il tuo mestiere, sei un esperto in investimenti azzardati.

Salute: la tua forza è leggendaria, come quella di Ercole.

Il consiglio del giorno: impara a fare la spesa sostenibile.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Dai sempre grande importanza alla conoscenza, ora che hai Mercurio dalla tua. Sono certa che apprezzi profondamente l’iniziativa dell’istituto Lorenzini Pescia, dove si studiano in letteratura i testi celle canzoni di De André, Battiato e Guccini. Potresti proporre un’aggiornamento dei programmi scolastici.

Amore: sei sempre pronto per uno spuntino.

Lavoro: punti sempre su chiarezza e contratti blindatissimi.

Salute: le giornate che si allungano ti mettono di ottimo umore.

Il consiglio del giorno: ascolta il disco ‘The Edge’ degli U2, che è un vero capolavoro.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Potreste essere degli ottimi diplomatici oggi con Venere che vi addolcisce parecchio, ma con Mercurio contro, siete davvero carenti nell’espressione scritta e verbale. In vostro aiuto arriva la nuova opzione di mettere la data di scadenza nelle chat di gruppo, così non dovrete rilasciare scuse o commiati e potete usufruire per un’uscita in sordina.

Amore: sapete mandare messaggi piccantissimi unicamente con il body language.

Lavoro: non fissatevi troppo su obiettivi impossibili.

Salute: sfruttate questa grande forza fisica per compiere gesta eroiche.

Il consiglio del giorno: state attenti ai deepfake che si trovano online.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti pare proprio un segno del destino la notizia che un asteroide potrebbe colpire la terra il giorno di San Valentino del 2046, perché Venere contro, ancora per poco, spegne tutte le piccole fiammelle di passione nel tuo cuoricino. Cogli questo momento per poterti dedicare a te stesso e focalizzarti sui tuoi risultati personali.

Amore: lo consideri una noia mortale.

Lavoro: hai la capacità di mantenere per ore un altissimo livello di concentrazione.

Salute: fai risaltare il tuo lato da affascinante intellettuale.

Il consiglio del giorno: impara ad indossare il cappellino da baseball stile Achille Costacurta.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti come uno degli angeli che di recente hanno sfilato sulle passerelle per Victoria's Secret a New York. Venere e Marte a favore ti garantiscono bellezza, tonicità e grandissimo sex appeal, e oggi con una Luna esotica saprai far esaltare anche il tuo lato più affascinante. Non puoi proprio chiedere di più.

Amore: lo divori come un intero pacchetto di orsetti gommosi.

Lavoro: sfrutta questo momento in cui nessuno potrà resisterti o dirti di no.

Salute: meraviglioso come se fossi appena atterrato dal pianeta Venere.

Il consiglio del giorno: inizia a fare i lavoretti per la festa del papà.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Hai la sensazione di aver bisogno di una pausa da tutto e da tutti oggi che a Mercurio contro, si aggiunge anche la Luna storta. Segui questo tuo istinto e unisciti al folto gruppo dei Luddisti di New York che da anni hanno abbandonato la tecnologia e gli inutili stress da app e smartphone. Tu hai proprio bisogno di questo.

Amore: neppure il tuo amore del liceo potrebbe far sussultare il tuo cuoricino.

Lavoro: oggi metti il mute a tutti i tuoi device per rispondere alla mail domani.

Salute: il tuo luogo di benessere sarebbe un silenzioso monastero buddista.

Il consiglio del giorno: vai a Vescovana per vedere la fioritura dei tulipani.

Voto 5 –

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Il sex appeal non riesce proprio ad abbandonarti, con Marte che ti rende tutta un fuoco. Sei stuzzicante coma Anne Hathaway alla sfilata di Versace a Los Angeles, strizzata in un tubino di vernice nero e maxi zeppe. Questo è proprio il tuo look perfetto che ami sfoggiare già di prima mattina.

Amore lo scarti come un capo ormai fuori moda.

Lavoro non accetti consigli da nessuno, neppure da un premo nobel.

Salute: i tuoi riflessi sono come quei quelli dei campioni di Ping Pong: velocissimi.

Il consiglio del giorno: puoi permetterti anche le mollettine nei capelli, quelle con glitter e Hello Kitty che tanto piacciono alle pre adolescenti.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ora che hai Saturno a favore, sei mosso da grande responsabilità e senso del dovere. Sei proprio come Paola Egonu, che dopo pochi mesi trascorsi in Turchia, decide di rientrare a giocare nella sua amata Italia, perché non sa resistere al richiamo della patria. Seguire i tuoi principi è la tua vera arma di successo.

Amore: puoi mettere in pratica tutte le tue fantasie più recondite.

Lavoro: sei un vero stratega da consultare anche in tempi di pace.

Salute: questa cosa che tutto va a gonfie vele inizia a stufarti.

Il consiglio del giorno: guarda il film vincitore degli Oscar: Everything Everywhere all at once’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Desideri profondamente vivere la vita del cane che viaggia da Hong Kong a Parigi in business class. Sogni comodità e assenza di stress, perché tormentato da Marte in opposizione e Saturno contro. Per fortuna oggi arriva una benevola Luna nel tuo segno, che ti fa addirittura tornare la voglia di metterti in viaggio.

Amore: per te è essere cullato fino a quando non ti addormenti.

Lavoro: posticipa tutto a data ‘da definirsi’.

Salute: il sonno è il uno più fedele alleato. Ricordatelo!

Il consiglio del giorno: inizia a programmare le vacante estive, ma con tutta calma.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

La ragione domina incontrastata grazie a Mercurio a favore. Riesci sempre a trovare supporto a tutte le tue teorie personali, come la recente dichiarazione di due premi Nobel Daniel Kahneman e Angus Deaton, che affermano che i soldi e la ricchezza possano garantire la felicità. Tu che hai anche Venere contro non potresti essere più concorde.

Amore: lo eviti come le star il paparazzo.

Lavoro: hai la capacità di vendere lucciole per lanterne.

Salute: sei prontissimo per le Olimpiadi di Matematica.

Il consiglio del giorno: vai a vedere la mostra di David Cronenberg alla Fondazione Prada.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Di certo tu non ti scomponi troppo a notizie come quella di Cher che presenta al mondo il suo baby boy friend che ha quarant’anni in meno di lei. Tu sei per l’amore cosmico, senza confini, con Venere a favorissimo e Giove che amplifica questa voglia di uscire da schemi e pregiudizi. L’unica cosa importante è far risonare il tuo cuoricino come le conga nell’house music di Claudio Coccoluto.

Amore è universale.

Lavoro sai percepire tutti gli umori in una stanza e metterli tutti d’accordo come in un’armonia.

Salute sei pronto ad abbracciare tutta l’umanità intera.

Il consiglio del giorno: supporta le iniziative come i capelli lunghissimi a tutte le età come suggerisce la mitica Helen Mirren.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Vi sentite certamente più spronati a fare con Saturno a favore, ma fisicamente dovete sempre fare i contri con Marte contro. Il look perfetto per voi è senza alcun dubbio quello di Tommy Cash, che si è presentato alle sfilate della Paris Fashion Week con un vestito ‘letto’ con tanto di piumone e cuscino ergonomico per pisolini rigenerante in qualsiasi situazione. Da copiare subito.

Amore: vi sembra impossibile come in un racconto fantastico.

Lavoro non avete alcuna intenzione di sporcarvi le mani.

Salute: mettete la sveglia anche per quando dovete fare un pisolino.

Il consiglio del giorno: fate una maratona di partite a Super Mario comodamente spaparanzati sul divano.

Voto 7 e mezzo