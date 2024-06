video suggerito

L'oroscopo di domani, venerdì 14 giugno 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, venerdì 14 Giugno 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata., 14 giugno 2024 con ancora la Luna in Vergine e tanti pianeti in Gemelli, compreso Mercurio, direi che la forza delle parole è potentissima: sfruttiamola!

Che trionfo mercuriale anche nell’oroscopo di domani, venerdì 14 giugno 2024! Con la Luna ancora in Vergine e Sole, Venere e Mercurio tutti in Gemelli molto vicini. È il giorno giusto per pensare, programmare, chiarire. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato i Pesci.

Ariete

Amore: panetti focosi dietro alle porte.

Lavoro: la strategia è un vero gioco da ragazzi per te.

Fortuna: pretendi sia sempre puntuale ogni mattina.

Il consiglio del giorno: pianifica sul lungo periodo tipo le vacanze invernali.

Voto: 7 e mezzo troppo concreto.

Toro

Amore: ti dai totalmente al partner.

Lavoro: pensi a tutto tu, sei un One Man Band.

Fortuna: sai che funziona seguendo le leggi del Karma e tu preferisci essere un creditore.

Il consiglio del giorno: disponibile si, ma solo con chi se lo merita.

Voto 7 e mezzo gentilissimo.

Gemelli

Amore: lasciatevi coinvolgere senza fare i rigidoni.

Lavoro: vi piace moltissimo essere i primi della classe.

Fortuna: in formissima anche se fate i modesti.

Il consiglio del giorno: condividete senza rimuginarci troppo su.

Voto 5 e mezzo stizziti.

Cancro

Amore: ardi di passione.

Lavoro: eccellere è proprio una delle tue caratteristiche.

Fortuna: quando uno è così in gamba non ne ha bisogno.

Il consiglio del giorno: iscriviti al torneo sportivo amatoriale del tuo paese.

Voto 7 e mezzo Adone.

Leone

Amore: hai un sacco di pensieri impuri.

Lavoro: qui sai essere un vero asso.

Fortuna: vorresti tanto che si allenasse al tuo posto in palestra.

Il consiglio del giorno: niente appuntamenti per la giornata.

Voto 7 opta per la lentezza.

Vergine

Amore: scatenata.

Lavoro: dovresti attenerti al piano generale senza improvvisare.

Fortuna: ti piaci tantissimo così come sei, contenta tu…

Il consiglio del giorno: la moda anni '80 non è per tutti.

Voto 7 molto sicura.

Bilancia

Amore: è del gusto di gelato che più ti piace.

Lavoro: puntualissima, anzi sempre con almeno cinque minuti di anticipo.

Fortuna: nessun appunto perché rasenti la perfezione.

Il consiglio del giorno: riguarda la serie X-Files.

Voto 8 e mezzo perfetta.

Scorpione

Amore: è assente giustificato.

Lavoro: non pretendere troppo da te stesso.

Fortuna: la conosci solo per la teoria, non in pratica.

Il consiglio del giorno: non farti impressionare facilmente da eventi futuri e lontani.

Voto 6 da sostenere.

Sagittario

Amore: è fuggito in un’altra galassia.

Lavoro: le soddisfazioni sono come se fossi sempre a dieta stretta.

Fortuna: non la contempli assolutamente.

Il consiglio del giorno: stai solo con le persone fidate a cui vuoi bene.

Voto 5 affaticato emotivamente.

Capricorno

Amore: lo ingoi tutto intero.

Lavoro: un filino troppo reattivo.

Fortuna: funziona perfettamente come il contactless del pos.

Il consiglio del giorno: prova a pensare prima di agire.

Voto 9 vulcanico.

Acquario

Amore: punti tutto sulla creatività.

Lavoro: il cocco del capo.

Fortuna: è una dote molto esplicita.

Il consiglio del giorno: studia metodi innovativi per applicare l’Intelligenza artificiale.

Voto 8 e mezzo cervellone.

Pesci

Amore: alto livello di libidine.

Lavoro: bisogna stare a bocce ferme.

Fortuna: sta a voi come i canederli in spiaggia.

Il consiglio del giorno: potete sfogare il cattivo umore con un po’ di movimento.

Voto 5 e mezzo troppo attivi.