L’oroscopo di domani, domenica 14 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, domenica 14 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci calmiamo tutti, grazie a una pigra Luna in Cancro. Occhio però alle emozioni, che farciscono e fanno lievitare anche le discussioni improvvisate. Il segno fortunato è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato la Bilancia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, domenica 14 aprile 2024, la Luna è passata in Cancro e la situazione si fa un pochino più pigra, anche se con la congiunzione sempre più vicina di Giove a Urano e Mercurio retrogrado occhio ai discorsi apparentemente superficiali che degenerano o si infiammano. Siate pronti! Il segno fortunato è il Cancro stesso mentre il segno sfortunato la Bilancia.

Ariete

Amore: fai l’amore, non fare la guerra.

Fortuna: oggi pensi di potercela fare da solo.

Il consiglio del giorno: trattieni la lingua tutte le volte che ti viene voglia di fare un commento.

Voto:7

Toro

Amore: bollente, ma emotivo.

Fortuna: ti lamenti, ma non ne avresti diritto.

Il consiglio del giorno: oggi dedicati alla tua famiglia.

Voto: 8

Gemelli

Amore: parli, parli senza arrivare la dunque.

Fortuna: solo se saprai sfruttare le sfide come opportunità.

Il consiglio del giorno: una video lezione di yoga yin.

Voto : 6

Cancro

Amore: oggi hai solo voglia di sicurezza, che nessuno ti proponga delle novità. niente grilli per la testa.

Fortuna: dovrai cercare d’essere un po’ creativo, sforzati!

Il consiglio del giorno: concediti il pisolino dopo pranzo, un vero lusso!

Voto : 6

Leone

Amore: come un cucciolo giocherellone.

Fortuna: tieni sempre i piedi per terra, anche quando cerchi di volare!

Il consiglio del giorno: datti alla poesia e leggi ad alta voce.

Voto: 8

Vergine

Amore: hai così poche energie che non credi di poterle condividere.

Fortuna: pare proprio che si sia dimenticata di te ma tu sai che le cose importanti te le devi conquistare da sola.

Il consiglio del giorno: se vai a fare una passeggiata spegni il telefono e non portare nemmeno il libro. Ascolta la natura!

Voto: 5

Bilancia

Amore: Non se ne parla proprio, sei praticamente allergica come alle graminacee.

Fortuna: Senti che è tutta concentrata su altri.

Il consiglio del giorno: Anche se fuori stagione concediti una maratona di serie tv.

Voto: 5

Scorpione

Amore: Passionale e travolgente, la routine da coppietta non fa per te.

Fortuna: Senti che la sfortuna sta volando via veloce.

Il consiglio del giorno: Dai spazio alla fantasia indovinando le forme delle nuvole sdraiato al parco a faccia in su.

Voto: 7.

Sagittario

Amore: È da abbracci molto più che da pensieri piccanti. Hai bisogno di coccole per questa volta.

Fortuna: capricciosa. Non contare su di lei.

Il consiglio del giorno: Fatti coccolare e soprattutto lasciati consigliare da chi ti vuole bene.

Voto: 6

Capricorno

Amore: Che nessuno osi pronunciare questa parola in tua presenza!

Fortuna: Se anche passa davanti a te la fortuna tu la ignori. Come tutti gli altri.

Il consiglio del giorno: Concediti tutti gli sgarri culinari che vuoi così magari migliora di un pizzico anche l'umore!

Voto: 6 meno

Acquario

Amore: l'amore c'è solo che spesso non sa stare a tempo con i tuoi cambi d'umore.

Fortuna: senti che vacillano le certezze, la fortuna la guardi con sospetto.

Il consiglio del giorno: prova la floating room, un'esperienza new age che ti piacerà molto.

Voto: 9

Pesci

Amore: come sempre in questo periodo vuoi dimostrare il tuo amore prima che dichiararlo.

Fortuna: senti che la fortuna ti spinge praticamente come la macchina in panne.

Il consiglio del giorno: organizza giochi da fare insieme agli amici all'aria aperta.

Voto: 8.