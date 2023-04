L’oroscopo di oggi 14 aprile 2023: Gemelli e Acquario seguono il cuore Nell’oroscopo di oggi, venerdì 14 aprile 2023, il segno fortunato sono i Gemelli mentre il segno sfortunato lo Scorpione. La Luna in Acquario insieme alla Venere quadrata a Saturno, possono essere da un lato una ribellione alla tradizione sia stilistica sia relazionale, ma anche una sensazione di solitudine di sottofondo.

L’oroscopo di oggi, venerdì 14 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Venere in Gemelli si sta quadrando a Saturno in Pesci. L’amore è leggero ma spesso sente la solitudine di chi non ha ancora preso decisioni importanti.

Con la Luna in Acquario di oggi, il segno fortunato è il segno dei Gemelli, mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

I sentimenti ti guidano come degli sherpa nepalesi in cima all’Himalaya, perché con Marte contro la tua straordinaria forza arranca anche alla più dolce salita. Venere ti rende leader di buoni propositi, tanto che potresti essere proprio tu ad aver incitato tutta la classe del liceo di Frosinone a rinunciare alla gita per trascorrere il compleanno con la compagna di classe disabile. La tua scala di valori è da perfetto altruista.

Amore: sei più romantico e sdolcinato di Romeo.

Lavoro: ti piace fare gioco di squadra.

Salute: per i tuoi amici fai proprio di tutto, anche mettere a disposizione tutto il tuo guardaroba.

Il consiglio del giorno: scrivi una cartolina di auguri da spedire via posta.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Toro

La Luna storta di oggi mette un po’ in crisi la tua capacità di mediazione, esaltando tutte le tue capacità commerciali che sono scalpitanti grazie a Mercurio nel tuo segno. Infatti, approvi a gran voce la scelta del Liceo di Padova che vuole premiare economicamente gli studenti che hanno una media del nove, per mettere un po’ di competizione in classe. Ricorda che non puoi basare tutto sul puro denaro.

Amore: fai volentieri una giornata di detox da tutto il sesso sfrenato.

Lavoro: sei uno spietato broker dell’alta finanza.

Salute: vuoi solo prenderti cura di stesso, che sia chiaro a tutti.

Il consiglio del giorno: acquista Door, il nuovo magazine del Design.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi sentite in una posizione davvero privilegiata oggi, con Venere e una Luna luminosissima che vi permette di splendere su tutto lo Zodiaco, come sulla copertina di Sports Illustrated. Anche la città di Ronciglione sta vivendo questo momento di gloria, perché nominata Borgo dei Borghi del 2023. Vi piace sentirvi premiati e adulati.

Amore: siete pronti per ascoltare serenate d’amore che durano tutta la notte.

Lavoro: incantate perfettamente l’idea di successo.

Salute: siete davvero meravigliosi.

Il consiglio del giorno: guardate la nuova serie dei The Jackal: ‘Pesci piccoli’.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Ti piace molto importi con idee correttissime ma che possono creare qualche malcontento, perché con Marte nel tuo segno sei davvero coraggiosissimo. Sei perfettamente allineato con l’approccio di business della catena di ristoranti romani ‘Dar Bottardo’, che offre il venti percento di sconto a chi paga con il pos, facendo arrabbiare alcune trattorie molto ‘tradizionaliste’. Tu sai essere chiaro, conciso e poco ti importa dei giudizi degli altri.

Amore: sei tutto un fuoco di passioni accesissime.

Lavoro: sai sempre puntare sul cavallo vincente.

Salute: non rinunci mai alla palestra per pompare quotidianamente i tuoi muscoloni.

Il consiglio del giorno: impara a cucinare la pasta e fagioli come le classiche trattorie romane.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Con Venere che ti regala un sorriso più smagliante di Julia Roberts, tu oggi riesci perfettamente a controbattere i fastidi della Luna storta e di Mercurio contro. Punta tutto sul fato e la fortuna, perché Giove potrebbe regalarti occasioni spettacolari, come trovare in una svendita di fine serie il paio di scarpe Jordan che valgono milioni di dollari.

Amore: puoi decidere tu di dare un bel due di picche.

Lavoro: dedicati unicamente al lavoro di routine.

Salute: sei sempre impeccabile, come il doppio petto con i bottoni oro e la pochette a tre punte nel taschino.

Il consiglio del giorno: vai in tabaccheria ad acquistare un gratta e vinci.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Questa Venere storta ti ha subito inacidita come un limone andato, tanto che neppure tutto il sesso che ti sta regalando Marte in questo periodo riesce a smussare i tuoi angoli spigolosi. Sei così agguerrita che potresti addirittura appoggiare la proposta di legge che vorrebbe il carcere per chi imbratta i monumenti nazionali. Cerca di non essere troppo drastica in tutte le tue prese di posizione.

Amore: l’amplesso deve durare al massimo il tempo della pausa caffè.

Lavoro: tu dovresti discutere di massimi sistemi direttamente con l’amministratore delegato.

Salute: anche senza allenamento riesci a scalare la vetta del Monte Rosa.

Il consiglio del giorno: fai incetta di penne e post it in cartoleria.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sfrutta le tue doti estetiche ben equilibrate da Venere, e oggi anche dalla Luna a favore, che potrebbero esserti molto utili anche in campo lavorativo. Infatti, dagli Stati Uniti arriva un nuovissimo business e si tratta di saper organizzare in modo funzionale ma sopratutto belle, le librerie di casa. Sei proprio una perfetta organizzatrice di interior design.

Amore sei tutta da mordere.

Lavoro sai essere elegante anche quando scrivi una email.

Salute: tu lo stress lo fai rimbalzare con il tuo specchietto per controllarti il trucco.

Il consiglio del giorno: guarda tutti gli itinerari del salone del mobile.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Tu sai bene che l’amore è volubile come una piuma al vento, soprattutto oggi che hai la Luna stortissima. Infatti, non sei per nulla stupido dalle voci che dichiarano maretta a casa Bonolis-Bruganelli. La tua filosofia è che quando il partner o il filarino è a portata di mano, meglio darci dentro al massimo, come ti consiglia Marte, e se non c’è n'è, puoi tranquillamente farene a meno. Questo sì che è un approccio super Zen.

Amore: il sesso è il tuo allenamento quotidiano.

Lavoro: hai deciso di iniziare a prendere le cantonate con calma e filosofia.

Salute: entrare nei tuoi jeans del liceo ti mette subito di buon umore.

Il consiglio del giorno: acquista un bel quadernetto su cui scrivere tutti i tuoi pensieri.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Mettiti comodo caro centauro e non arrovellarti troppo su massimi sistemi, lascia che il pianeta Giove ti guidi verso la fortuna. A proposito di Giove, oggi puoi trascorrere tutta la giornata a guardare gli speciali sulla missione Juice in partenza per scoprire i segreti di tutte le lune del pianeta più grande del sistema solare. Prepara subito tisanina e plaid per accoccolarti sul divano.

Amore: non sei pronto per emozioni troppo forti

Lavoro: metti subito l’out of office.

Salute: ti piace uscire di casa in vestaglia e pantofole.

Il consiglio del giorno: segui un corso da modellista.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Mercurio ti da sicurezza e direzione per affrontare qualsiasi impresa impossibile. Sei come Sinner che rimonta alla grande agli Atp di Montecarlo. Anche con Marte contro, che ti obbliga a pisolini improvvisi e doppia dose di ginseng la mattina, tu sai che con logica e capacità comunicative sai sempre come cavartela alla grande.

Amore: vorresti tanto essere più goloso della vetrina della pasticceria Cova di Montenapoleone.

Lavoro: le tue indicazioni cono più chiare di quelle di un gps di ultima generazione.

Salute: vuoi essere cullato come un bebè prima di addormentarti.

Il consiglio del giorno: prenota un massaggio alla spa.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

I tuoi riflessi al momento non sono come quelli scattanti di un felino, perché con Mercurio contro anche le semplici comunicazioni tra cervello e arti sono davvero rallentate. Proprio come per il parroco di Imperia, che durante la messa di domenica, dopo aver mostrato un uovo gigante ai suoi fedeli, inciampa nei gradini e cade rovinosamente rompendo tutto il cioccolato. Tu al momento non provare situazioni c he richiedono un ottima coordinazione.

Amore: hai un vero stuolo di ammiratrici. Peccato che tu non sappia quale scegliere

Lavoro: la tua strategia perfetta è stare a bocce ferme.

Salute: il massimo dell’attività che puoi fare è guardare l’Atp di Montecarlo in televisione.

Il consiglio del giorno: organizza una serata al cinema con gli amici.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La vostra determinazione potrebbe addirittura sollevare le montagne, grazie a Mercurio e Marte che vi appoggiano incondizionatamente. Proprio come Jeremy Renner, che torna sul red carpet dopo quattro mesi dall’incidente con lo spazzaneve. Voi siete tenaci come i veri eroi e nulla può fermarvi.

Amore: ormai conoscete a memoria tutte le posizioni del kamasutra.

Lavoro non è assolutamente possibile darvi dei consigli.

Salute: avete bisogno di movimento quotidiano per sfogare tutte le vostre energie.

Il consiglio del giorno: andate a vedere la fiera di arte contemporanea MiArt a Milano.

Voto 7 –