L’oroscopo di oggi 13 settembre 2023: Leone e Bilancia scoppiano di passione L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 Settembre 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Poche energie se non quelle intime, emotive e legate all’amore. Amore anche di coppia, dato che Marte è a favore di Venere: Sagittario, Leone e Bilancia i più presi dalla passione.

Ariete

Soffri anche tu delle ansie da prestazione di Diletta Leotta, che ammette pubblicamente le difficoltà che sta incontrando ora che è diventata mamma. Se Venere ti conferisce sempre quell’entusiasmo spensierato, dall’altra Marte ti pone di fronte ai tuoi limiti fisici. Hai tutte le ottime capacità di poter trovare il compromesso più giusto per poterti esprimere liberamente.

Amore: a tutto tondo.

Lavoro: puntuale, ma nulla di più.

Fortuna: ti rallegra quando sei triste.

Il consiglio del giorno: allena i bicipiti.

Voto: 7 –

Toro

Se i cittadini di Milano hanno affrontato nervosamente l’abbondanza di turisti, tu invece nel vedere crescere esponenzialmente i numeri vedi solo un verticale aumento di benessere. Giove nel tuo segno stimolato da Mercurio e dalla Luna ti fanno venire voglia di veder tutto lievitare. Che siano i chili della bilancia o gli zeri sul conto corrente, hai la stessa necessità di quantità della nonna che offre a cena tutti i prodotti che ci sono in dispensa e frigorifero accompagnati dalla canonica incitazione: "mangia!"

Amore: ne vuoi in formato famiglia.

Lavoro: si può sempre migliorare.

Fortuna: stoccata come la legna per l’inverno.

Il consiglio del giorno: prepara una cenetta da chef stellato per i tuoi cari.

Voto 7 + in miglioramento

Gemelli

Il vostro luogo di lavoro ideale al momento sarebbe il ristorante di Tokyo, dove vengono serviti gli ordini sbagliati e celebre proprio per questo. La capacità di interconnettere sia i neuroni che le emozioni con le azioni ha subito un forte black out a causa di Mercurio e della Luna storta. Mi raccomando, oggi evitate dichiarazioni di cui potreste facilmente pentirvi.

Amore: lo cercate con il gps.

Lavoro: vi pagano per non far nulla.

Fortuna: il Polase è una parola in aramaico antico.

Il consiglio del giorno: livello di comunicazione: ‘base’. Esprimetevi solo per necessità primarie.

Voto 6 –

Cancro

Da un punto di vista tecnico tradizionalista non si può dire nulla alla ministra Roccella, perché in effetti che il metodo per procreare sia l’unione tra un uomo e una donna è effettivamente corretto. Il tuo apporto in questo tipo di polemica potrebbe essere di far capire la meravigliosa complessità della natura umana e come il ventaglio di opzioni sia decisamente più ampio. Con l’ottimo supporto di Mercurio e della Luna, tu hai proprio le capacità per introdurre nuovi concetti che trattino sia di concretezza che di emozioni.

Amore: sintonia assoluta.

Lavoro: professorone universitario.

Fortuna: è una costante.

Il consiglio del giorno: acquista biglietti per i concerti.

Voto 7 e mezzo

Leone

Hai sempre l’ottima capacità di farti rispettare senza peccare di arroganza. Dare ordini ti piace da morire, anche perché con Marte e Venere nessuno è in grado di dirti un ‘no’ secco. Affronti le situazioni come l’uomo della Pennsylvania che allontana un orso dal suo barbecue in giardino parlandogli tranquillamente. Tu sai essere sempre molto persuasivo con un'aggiunta di tocco sexy.

Amore: sei in cima alla classifica

Lavoro: avanti senza intoppi

Fortuna: la plasmi come la plastilina

Il consiglio del giorno: pomeriggio in piscina con gli ultimi raggi di sole estivo

Voto 7 e mezzo

Vergine

Lo so che le gesta spericolate ti infastidiscono, perché tu eviti volentieri le rotture, soprattutto quando sei interpellata per trovare rapide soluzioni. Ma con Mercurio e la Luna nel tuo segno, oggi ti tocca. Infatti, potresti ricevere una chiamata per trovare il modo per salvare lo speleologo bloccato in una grotta a mille metri di profondità in Turchia. Il lato positivo è che puoi mettere in mostra tutte le tue meravigliose capacità.

Amore: solo negli orari dedicati

Lavoro: un vero genietto

Fortuna: calcolata al millimetro

Il consiglio del giorno: in serata pausa da tutto e da tutti.

Voto 7 e mezzo a disposizione

Bilancia

Con il tuo cuoricino stracolmo di buoni sentimenti ti unisci volentieri ai volontari milanesi di Replant, l’associazione che dà una seconda vita alle piante destinate alla discarica dando speranza anche al tronchetto della felicità che sembra aver tirato le cuoia dopo l’estate bollente. Venere e anche Marte dalla tua, fanno emergere la tua voglia di non demordere e hai la capacità di dare una ‘second chance’ piena di fiducia e positività.

Amore: evoluzioni acrobatiche.

Lavoro: dedizione assoluta.

Fortuna: sempre molto abbondante.

Il consiglio del giorno: iscriviti a una associazione di volontariato.

Voto 8 e mezzo

Scorpione

Gioisci nel sentire l’affermazione di Chiara Galeazzi, che sdogana pubblicamente il fatto che si possa parlare alle spalle. Tu che in fondo non vedevi l’ora che qualcuno ti desse il là sei quasi frenato dalla razionalità ma soprattutto dall’ empatia della Luna, mettendoti mentalmente nelle ‘scarpe degli altri’. Pare proprio tu sia diventato un tenerone, ma solo per oggi.

Amore: tutto da abbracciare.

Lavoro: confessionale del grande Fratello.

Fortuna: impari a darne e a riceverne.

Il consiglio del giorno: lista dei regali di Natale.

Voto 6 e mezzo dolcissimo

Sagittario

Potresti facilmente sottovalutare i lavori manuali nei quali, oltre che la forza, bisogna anche avere una certa dose di ingegno e presenza mentale, soprattutto ora che hai Mercurio e la Luna contro. Dovresti assolutamente rivedere questa posizione perché ad oggi ci sono aziende che ricercano personale femminile per manovrare escavatori e gru. Cerca di tenere a bada questa tua verve machista anche se con Marte che ti stuzzica è davvero difficile.

Amore: un po’ porno.

Lavoro: la ragione non è un optional.

Fortuna: spericolato oltre al limite.

Il consiglio del giorno: prova il lancio con il paracadute.

Voto 6 –

Capricorno

A volte non basta fare il topo da biblioteca, anche se tu con Marte contro preferisci di gran lunga luoghi tranquilli e rassicuranti. Lasciati coinvolgere dal sentire della Luna e di Mercurio per lanciarti un po’ all’avventura. Ti assicuro che vedere le antichissime spade romane ritrovate nel Mar Morto dal vivo è decisamente più emozionante e interessante che studiarle solo dalle foto che girano in rete. Capito?

Amore: prove generali.

Lavoro: bisogna passare alla pratica.

Fortuna: sei dotato di un telecomando universale.

Il consiglio del giorno: giornata alla spa.

Voto 7 e mezzo

Acquario

Va bene questo entusiasmo dilagante ma ti devi sempre ricordare che sei sfornito di un certo charme convincente a cui nessuno sa dire di no con Venere in opposizione. Infatti potresti facilmente essere rimbalzato come Lapo Elkann che, nonostante abbia abbracciato e salutato tutto il team della Ferrari a Monza, è stato serenamente lasciato fuori dai box. Il fascino è per te un punto da rafforzare.

Amore: a singhiozzo.

Lavoro: preso bene.

Fortuna: da costruire come i Lego.

Il consiglio del giorno: aspetta ancora un attimo per il cambio di stagione.

Voto 6

Pesci

C’è un po' di fatica nel mettere a fuoco le situazioni soprattutto quando sono caotiche. Mercurio e la Luna contro non vi permettono di avere una chiara visione di quello che succede. Di certo siete ancora a bocca aperta alla notizia che Tananai è rimasto in mutande all’ultimo concerto e ha continuato a cantare come se nulla fosse con una folla in delirio tutta attorno al palco. La tranquillità è il vostro rifugio sicuro.

Amore: troppo emozionante.

Lavoro: una cosa alla volta.

Fortuna: vi avvolge come una copertina.

Il consiglio del giorno: occhiali da sole anche la sera ma con le lenti fumé.

Voto 5 e mezzo