L'oroscopo di domani, mercoledì 13 marzo 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, mercoledì 13 Marzo 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Con la Luna in Toro e Venere ufficialmente nel segno dei Pesci stimola la femminilità e la cura verso gli altri. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato il Leone.

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 13 marzo 2024, Venere è ufficialmente nel segno dei Pesci mentre la Luna nel segno del Toro. Due segni femminili che amplificano le emozioni. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: sai perfettamente come soddisfare il partner.

Lavoro: anche nelle questioni più complesse tu hai una soluzione pratica.

Fortuna: la quantifichi perfettamente e la inserisci già nel tuo budget personale.

Il consiglio del giorno: con questo piglio sicuro puoi pianificare tutta la tua estate in poche ore.

Voto: 8 + molto organizzato.

Toro

Amore: ti senti come un bambino in un negozio di caramelle.

Lavoro: conquisti tutti offrendo una fetta di torta fatta in casa.

Fortuna: ti rende magicamente disponibile e generoso, non sembra vero.

Il consiglio del giorno: condividere è un concetto nuovo ma potrebbe addirittura piacerti.

Voto 7 pronto alle coccole.

Gemelli

Amore: oggi passate volentieri.

Lavoro: pretendete sempre l’ultima parola.

Fortuna: volete che tutto si incastri perfettamente come in un puzzle ma a volte non è possibile.

Il consiglio del giorno: tenete sempre a portata di mano un quadratino di cioccolato al latte per addolcirvi.

Voto 7 – acidelli.

Cancro

Amore: un tripudio di emozioni incontrollabili.

Lavoro: puoi solo curare il lato estetico.

Fortuna: sorriso e occhioni da sirenetta sono la tua unica specialità, ricordatelo.

Il consiglio del giorno: non lasciarti trascinare in discussioni sui massimi sitemi.

Voto 7 da immortalare.

Leone

Amore: ancora fermo ai blocchi prima dello start.

Lavoro: ti senti come se dovessi mettere mano alla soffitta della nonna, c’è caos ma è fattibile.

Fortuna: le piace testare il tuo livello di intelligenza.

Il consiglio del giorno: prenota un retreat di almeno quattro giorni per ritrovare te stesso.

Voto 6 – da ricalibrare.

Vergine

Amore: solo se ti rispetta.

Lavoro: le regole per te devono essere uguali per tutti, non tolleri le preferenze.

Fortuna: è un ottimo integratore che ti fa sentire super vigorosa già di prima mattina.

Il consiglio del giorno: “non si può mettere Baby in un angolo” citazione dal film Dirty Dancing.

Voto 6 respect!

Bilancia

Amore: lo vuoi osé come un cioccolatino con peperoncino.

Lavoro: sei troppo concentrata a trasformare l’ufficio in un dance floor.

Fortuna: la cerchi solo se ti accompagna nelle tue scorribande.

Il consiglio del giorno: riguarda gli episodi del telefilm anni settanta di ‘Pippi Calze Lunghe’.

Voto 6 e mezzo inarrestabile.

Scorpione

Amore: sei a quel bivio in cui devi scegliere o tutto o niente.

Lavoro: concentrarti sarà una vera impresa oggi perché sei iper stimolato.

Fortuna: vuoi collezionarla come le figurine dei calciatori.

Il consiglio del giorno: acquista la confezione convenienza dei tuoi biscotti preferiti.

Voto 6 doppia direzione.

Sagittario

Amore: prima di testare la resistenza del partner avvisalo.

Lavoro: se tu sei pronto a fare ‘All In’ non è detto che lo sia anche il capo.

Fortuna: Dovresti sostituirla con il buon senso.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di parkour.

Voto 7 – ribelle.

Capricorno

Amore: qui non sbagli proprio un colpo.

Lavoro: Scrivi puntualmente i tuoi appunti per non perdere il filo del discorso.

Fortuna: è come il rossetto in borsa, sempre pronto all’uso.

Il consiglio del giorno: prima di fare una telefonata ripassa quello che devi comunicare.

Voto 6 dolce tonterello.

Acquario

Amore: ti piace far girare la testa, in tutti i sensi.

Lavoro: siccome sei il più bravo di tutti ti tocca dare una mano.

Fortuna: ci metti un po’ troppa razionalità.

Il consiglio del giorno: dai una mano al tuo parente boomer che sta cercando di aggiornare tutte le app sul telefono.

Voto 7 e mezzo efficiente.

Pesci

Amore: tenerissimi e pieni di sentimenti.

Lavoro: i sentimenti prima di tutto.

Fortuna: ormai si è perdutamente innamorata di voi.

Il consiglio del giorno: acquistate già ora le uova di pasqua per tutto il parentame.

Voto 7 color rosa Barbie.