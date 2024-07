video suggerito

L’oroscopo di domani, sabato 13 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, sabato 13 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Bilancia si scontra con il Sole in Cancro, creando un’atmosfera vivace e turbolenta. Preparatevi a una giornata ricca di sorprese e discussioni, dove l’unica costante sarà l’imprevedibilità! Il segno sfortunato è l’Ariete e il segno fortunato i Gemelli. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, sabato 13 luglio 2024 è un vero spettacolo: il Sole e la Luna continuano a battibeccare come due vecchi amici, mentre Venere e Plutone fanno scintille come una coppia in crisi. Il cielo si riempie di provocanti rivelazioni, degne di una soap opera, e con Mercurio in Leone aspettatevi gossip succulenti e intriganti. Preparate i popcorn, perché ne vedrete delle belle! Con la Luna che si trova in Bilancia direi che il segno sfortunato è l’Ariete e il segno fortunato i Gemelli.

Ariete

Amore: ti comporti come un gatto snob.

Fortuna: sei così prolisso che magari riesci a tenerla sveglia!

Il consiglio del giorno: una partitella a calcetto scalzo per scaricare un pò di tensione.

Voto: 5 e mezzo

Toro

Amore: senza convenevoli.

Fortuna: ha la tempra di un mulo.

Il consiglio del giorno: datti da fare con qualche lavoretto domestico che hai sempre rimandato, tipo riordinare il garage.

Voto: 5

Gemelli

Amore: romantico e intellettuale come John Keats.

Fortuna: gira come una trottola.

Il consiglio del giorno: pistole ad acqua e gavettoni.

Voto: 9

Cancro

Amore: lo confondi.

Fortuna: imprevedibile come un gatto su un tappeto volante.

Il consiglio del giorno: organizza una gara di corsa su materassini gonfiabili.

Voto: 6

Leone

Amore: puoi cuocere un uovo sul tuo asciugamano da spiaggia!

Fortuna: ti vuole tutta per sè.

Il consiglio del giorno: noleggia una vespa e via!

Voto: 7 e mezzo

Vergine

Amore: i tuoi abbracci sono come tenaglie.

Fortuna: come un piccione in piazza San Marco durante la stagione turistica.

Il consiglio del giorno: sperimenta con la cucina locale.

Voto: 7

Bilancia

Amore: a prova di lancio pareo.

Fortuna: trovi il caricabatterie del telefono proprio quando la batteria è al 1%.

Il consiglio del giorno: prenota una vacanza last-minute in una destinazione sconosciuta.

Voto: 8 e mezzo

Scorpione

Amore: ricevi una lettera d'amore da uno sconosciuto…ma in realtà è una bolletta.

Fortuna: come il toast che cade sempre dal lato imburrato.

Il consiglio del giorno: dedicati a qualche esercizio di Mindfulness.

Voto: 4

Sagittario

Amore: un mix di parlantina e sorrisi ammiccanti.

Fortuna: non ti serve.

Il consiglio del giorno: iscriviti a tutti i tornei di giochi sulla spiaggia.

Voto: 8

Capricorno

Amore: come se avesse l’orticaria.

Fortuna: le dai un morsetto.

Il consiglio del giorno: rifletti prima di dare un’opinione non richiesta (ma anche se è richiesta).

Voto: 5

Acquario

Amore: ma chi lo vuole?

Fortuna: si è presa una settimana di vacanza.

Il consiglio del giorno: guarda un film muto.

Voto: 4 e mezzo

Pesci

Amore: fattivo e produttivo.

Fortuna: siete talmente presi che non ci badate.

Il consiglio del giorno: surf sul pavimento bagnato della cucina. Dopo aver pulito, provate a scivolare come se foste alle Hawaii. Aloha!

Voto: 7