Oroscopo di domani 13 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L'oroscopo di domani, martedì 13 Febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Che si tengano pronti i segni d'aria (Acquario, Bilancia e Gemelli) perché Marte e Plutone congiunti sono ancora potentissimi. La Luna in Ariete non fa che amplificare le emozioni.

Anche nell'oroscopo di domani, martedì 12 febbraio 2024, Marte è congiunto a Plutone al grado zero dell'Acquario. quindi le polemiche, i colpi di scena, gli scandali sono dietro l'angolo. Anche le passioni però, sia chiaro. Soprattutto per i segni d'aria (Gemelli, Acquario e Bilancia)! Con la Luna in Ariete il segno sfortunato è la Bilancia che non si sente amata, e il segno fortunato è l'Acquario stesso, che si sta riprendendo alla grande.

Ariete

Amore: pronta a fare all’amore tutta la notte.

Lavoro: con passo deciso spiazzi tutti i tuoi colleghi che erano abituati a vederti procrastinare anche la pausa caffè.

Fortuna: la sbaraglia con la tua incredibile forza.

Il consiglio del giorno: vai in palestra a fare una bella ora di spinning, livello avanzato.

Voto: 7 a agguerrito.

Toro

Amore: fai volentieri una pausa da tutte le tue performance notturne.

Lavoro: sei stanco ancora prima di entrare in ufficio.

Fortuna: è come un bonus inaspettato che ti tiene sempre in piedi.

Il consiglio del giorno: fai un selfie per la tua immagine profilo su WhatsApp ora che sei bellissimo

Voto 6 e mezzo per la bellezza.

Gemelli

Amore: Amanti passionali.

Lavoro: le vostre convinzioni e i vostri progetti sono davvero all’avanguardia.

Fortuna: rende ancora più scattanti i vostri muscoli per la classica partita di calcetto con gli amici.

Il consiglio del giorno: ascoltate tutto il repertorio di Ghali.

Voto 7 e mezzo pro attivi.

Cancro

Amore: le dolcezze durano solo cinque minuti.

Lavoro: il tuo obiettivo è essere rapido ed efficiente.

Fortuna: ti fornisce ottimi spunti intellettuali.

Il consiglio del giorno: trova un ideale su cui impegnarti per poter cambiare il futuro.

Voto 6 – fomentatissimo.

Leone

Amore: da strapazzare di coccole.

Lavoro: vorresti chiedere ferie.

Fortuna: pare proprio che si sia nascosta in fondo all’armadio.

Il consiglio del giorno: chiama la tua migliore amica per stare ore al telefono.

Voto 6 alla ricerca di compagnia.

Vergine

Amore: ti tuffi a capofitto.

Lavoro: sei così diplomatica che utilizzano la tua voce anche nei messaggi della segreteria dell’ufficio.

Fortuna: ti calza a pennello come uno splendido vestito di haute couture.

Il consiglio del giorno osa con look da passerelle della moda.

Voto 7 alla ribalta.

Bilancia

Amore: non ci perdi la testa.

Lavoro: Il tuo grande impegno viene assolutamente premiato.

Fortuna: puoi fare le ore piccole senza aver bisogno del correttore il giorno dopo.

Il consiglio del giorno: vestiti in maschera per una festa di carnevale.

Voto 7 e mezzo dinamica.

Scorpione

Amore: è il tuo rifugio sicuro.

Lavoro: meglio non parlarne al momento.

Fortuna: ti lascia al momento in panne.

Il consiglio del giorno: ricordati di acquistare un pensierino per San Valentino.

Voto 6 confuso.

Sagittario

Amore: pronto a notti focose.

Lavoro: metti musica a palla per far partire la festa in ufficio.

Fortuna: si scatena a ritmo di samba.

Il consiglio del giorno: Vuoi e puoi osare.

Voto 7 e mezzo ballerino provetto.

Capricorno

Amore: solo bacetti sulla guancia.

Lavoro: guidi tutti con modi aggraziati.

Fortuna: centri sempre tutti gli obiettivi.

Il consiglio del giorno: metti in chiaro quali sono le tue priorità.

Voto 6 e mezzo meglio non provocarti.

Acquario

Amore: inebriante.

Lavoro: ti sembra di essere in una sala giochi anni ottanta.

Fortuna: ti dà sempre grandissima soddisfazione.

Il consiglio del giorno: il tuo San Valentino poi iniziare già da oggi.

Voto 8 e mezzo con tanta voglia di amoreggiare.

Pesci

Amore: tutto un fremito di emozioni.

Lavoro: ci mettete sempre tantissime empatia.

Fortuna: pronta a passarvi un fazzoletto per asciugarvi le lacrime.

Il consiglio del giorno: fate un’improvvisata alla mamma.

Voto 7 emozionati.