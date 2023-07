L’oroscopo di oggi 12 luglio 2023: Cancro e Capricorno pronti a guarire da vecchie ferite Nell’oroscopo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, le vecchie ferite vengono a galla, soprattutto per i Toro, Vergine e Capricorno. Con la Luna in Toro siamo però pronti a guarirle per davvero: il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato l’Acquario.

L'oroscopo di oggi, mercoledì 12 luglio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

La Luna in Toro ronza attorno a Urano, il Sole si quadra a Chirone. Le vecchie ferite vengono a galla ma sono pronte ad essere risolte. Il segno fortunato di oggi sarà il Capricorno e il segno sfortunato l'Acquario.

Ariete

Hai la sensibilità dell’indovino che ha davvero il dono della chiaroveggenza e sa prevedere il futuro, con Mercurio che esalta la tua capacità di previsione degli eventi. Infatti ti unisci volentieri alla protesta degli artisti contro il riconoscimento facciale ai concerti, per il diritto alla libertà di espressione e di lasciarsi coinvolgere. Voi in questa mossa intravedete subito un’esagerata necessità di controllo.

Amore: qui c’è proprio voglia di tenerezza.

Lavoro: tu le "sole" le fiuti a chilometri di distanza.

Salute: ti piace eleganza e raffinatezza di primo mattino, come la colazione apparecchiata con la tovaglia bianca.

Il consiglio del giorno: riguarda il talento di Mr Ripley per copiare gli outfit.

Voto: 7 e mezzo

Toro

Ti senti pronto a superare qualsiasi sfida, ora che hai Marte a favore e Giove e la Luna nel tuo segno. Vuoi proprio esagerare, tanto che vuoi stupire tutta la platea con un salto carpiato dal ponte delle Muse per tuffarti nelle acque decisamente poco cristalline dei Navigli. Ti avviso subito che è altamente sconsigliato.

Amore: la tua missione principale è la riproduzione.

Lavoro: anche quando giochi d’azzardo tutto è calcolato, anche il rischio.

Salute: con il frigorifero pieno, l’umore è alle stelle.

Il consiglio del giorno: il tuo obiettivo è rientrare nel vestito che indossavi alle feste dei diciottesimi.

Voto 8

Gemelli

Bisogna proprio farvi i complimenti, perché quando vi impegnate siete dei veri geni da premio Nobel. Se già naturalmente avete un intelletto davvero molto sviluppato, ora che avete Mercurio dalla vostra potete proprio fare il salto di qualità. Avete lo stesso intuito dell’architetto Boeri che ha deciso di recuperare e far diventare un nuovo bosco verticale tutta la zona Aler, case popolari, a Monza. Voi potete ambire a questo genere di progetti.

Amore: la vostra dolce metà deve saper partecipare attivamente a tutti i vostri giochi preferiti.

Lavoro: siete rapidi e concisi e pronti all’azione, anche il capo fatica a seguirvi.

Salute: siete massimi esperti di indovinelli e quesiti sotto l’ombrellone.

Il consiglio del giorno: acquistare un costumino uguale per tutte le vostre amiche del cuore per fare effetto squadra.

Voto 7 e mezzo

Cancro

Lo so che stai puntando tutto sul piano fisico, e che vorresti solo dedicarti ad attività concrete che richiedono grande sforzo muscolare con Marte e la Luna che sono meglio di un Personal trainer. Dovresti però non mettere da parte totalmente il lato intellettuale altrimenti rischi di fare delle figuracce come il ministro Sangiuliano al Premio Strega, che non ha letto neanche uno dei cinque libri finalisti. L’organizzazione quando si ha molto da fare è davvero importantissima.

Amore: non vedi l’ora di vedere il partner per potergli saltare addosso.

Lavoro: parli solo di esercizi e ripetizioni come un vero maniaco del fitness.

Salute: vorresti spostare la tua residenza direttamente in palestra.

Il consiglio del giorno: vai a fare un po’ di shopping con i saldi di stagione.

Voto 7 e mezzo

Leone

Per fortuna Venere sta ancora transitando nel tuo segno, per regalarti la dolcezza e la sensibilità di Elisabetta Canalis che salva una bella tartaruga autoctona sarda che stava per attraversare una pericolosissima statale. Sei perfettamente equipaggiato per affrontare la Luna storta che avrà su di te l’effetto di una puntura di zanzara che anestetizzi subito con lo stick all’ammoniaca.

Amore: sei in un tornado di sentimenti purissimi.

Lavoro: hai bisogno di sentirti dire che hai sempre ragione. Sei alla costante ricerca di affermazioni.

Salute: ti piace essere ammirata come le star sulle copertine di Vogue.

Il consiglio del giorno: hai bisogno di vestirti con una mise super sgargiante.

Voto 6 e mezzo

Vergine

Metti da parte razionalità e calcolatrice per darti solo ai piaceri della vita, con Marte e la Luna che ti consigliano solo di banchettare e di godertela alla grande. Sei pronta a partire per la vacanza concerto con i Backstreet Boys, fare selfie con i tuoi idoli dell’adolescenza il tutto con un cocktail a bordo piscina. Questo è proprio il genere di vacanza che ti meriti.

Amore: sei la protagonista di notti insonni piene di passione.

Lavoro: sei così buona che concedi gli errori di punteggiatura.

Salute: sei una vera forzuta, dovresti partecipare ai giochi di atletica del lancio del peso.

Il consiglio del giorno: opta per unghie al naturale se sei sempre intenta a fare qualche cosa con le mani.

Voto 7

Bilancia

Se la libido cala un pochino rispetto agli ultimi standard, si fa strada la ragione e il sentimento ben equilibrato, non alla Jane Austin, con Mercurio e Venere che ti sostengono. Sai dare consigli a tutte le persone a cui vuoi bene come Marco Mengoni che a San Siro di fronte a tutti i suoi fans afferma con grande dolcezza la grande importanza di essere sempre se stessi. Abbiamo proprio tutti bisogno di un’amica così sensibile come te.

Amore: sotto le coperte sei scoppiettante come un bubble the con le perle alla Coca-Cola.

Lavoro: con un sorriso dolce governi serenamente tutto l’ufficio.

Salute: al tuo allenamento funzionale mattutino non puoi proprio rinunciare.

Il consiglio del giorno: acquista una crema idratante con i brillantini per un effetto luccicante.

Voto 7 +

Scorpione

La tua voglia di comunicare e condividere i tuoi complicatissimi pensieri è pari ad uno zero categorico, tutta colpa di Mercurio contro e la Luna storta. Ti rapporti con il mondo esterno solo con gesti e simboli universali. Devi però stare molto attento, perché in Canada è appena passata una legge che dà grande importanza alle emoji tanto che il famoso pollicione in sù ha la stessa valenza di una firma su un documento. Con queste premesse prima di ottenere un ok da parte tua, anche per una cena in compagnia in pizzeria, passerai sicuramente dal tuo avvocato di fiducia.

Amore: ti senti un lupo solitario.

Lavoro: sei utile come un fermacarte sulla scrivania.

Salute: opti per l’outfit dei tuareg perché sotto tutti quei strati di lana speri di trovare un po’ di refrigerio e non sei costretto a mettere in mostra le forme.

Il consiglio del giorno: vai a Nizza ad ascoltare un concerto Jazz.

Voto 6 –

Sagittario

Da bravo tuttologo quale sei sono certa che hai un’idea ben precisa su cosa o come si sia creata l’enorme macchia verde sul lungo mare di Mergellina a Napoli. Mercurio torna a stimolare il tuo grande ingegno e la tua voglia irrefrenabile di conosce e soprattutto di spiegare a tutti, come un vero professore, misteri o anche semplici curiosità. Tenere a freno la tua lingua sarà davvero impossibile.

Amore: sei un cucciolone, ma prima di morderti bisogna leggere le barzellette stampate sul biscotto.

Lavoro: sei in grado di spiegare ad un astronauta come far partire la navicella spaziale.

Salute: sei mentalmente super produttivo solo sulla sdraio a bordo piscina.

Il consiglio del giorno: inizia ora ad usare la crema auto abbronzante per garantirti una tintarella perfetta.

Voto 7 e mezzo

Capricorno

Tutta quest’energia che ti infonde Marte a favore è arricchita dalla Luna che ti fa sentire preso bene, anche se hai dormito poche ore a causa della caldazza di questi giorni. Con questa carica potresti proprio approcciarti a imprese mitiche come l’artista giapponese Yassan che percorre settemila chilometri lungo l’arcipelago del Giappone componendo la dolcissima frase: Marry Me! Sono certa di averti appena dato un’idea davvero interessante, vero?

Amore: sei più emozionante di un Luna Park.

Lavoro: sei comprensivo come la stagista dell’ufficio risorse umane.

Salute: puoi andare in palestra nell’angolo dei maschioni muscoloni a fare sollevamento pesi.

Il consiglio del giorno: acquista un paio di nuovo racchettoni da spiaggia.

Voto 6 +

Acquario

La notizia della Belgian white Fruit Beer By Delirium, fatta con i cactus ti ha mandato proprio in tilt. Sei già abbastanza confuso da Mercurio contro e dalla Luna storta e hai bisogno che certe basi non subiscano alcun cambiamento. Tu che di solito sei un carattere decisamente progressista, preferisci che tutto rimanga al sicuro in un immobile ‘status quo’.

Amore: cercasi partner serio con cui trascorrere tutta l’esistenza.

Lavoro: oggi ti meriti proprio una giornata di pausa.

Salute: sei quasi pronto a scolpire il corpo in palestra.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di acquagym.

Voto 5 +

Pesci

Siete proprio carini e coccolosi con la Luna che vi rende dei sognatori dolcissimi e Marte che amplifica il bisogno di affetto che sapete magistralmente dare e ricevere. Agli occhi di chi vi sta intorno tutta questa voglia di baci e carezze ha proprio dell’incredibile, come il video in cui si vede una balena grigia che si fa togliere i parassiti da un umano in Baja California. Lasciate che questa magia duri più di ventiquattr’ore.

Amore: vi scatenate ovunque basta che sia una superficie orizzontale.

Lavoro: tutto ciò che immaginate lo potete realizzare.

Salute: trasformate tutta la forza in leggiadria.

Il consiglio del giorno: andate a prendere un aperitivo sui navigli a Milano.

Voto 7 e mezzo