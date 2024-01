Oroscopo di domani 12 gennaio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, venerdì 12 Gennaio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna crescente in Acquario sta prendendo la rincorsa dando grande spazio alle emozioni: il segno fortunato è la Bilancia, mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Con l‘oroscopo di domani, venerdì 11 gennaio 2024, ci troveremo al cospetto di una Luna crescente che già si è spostata nel segno dell'Acquario. Tra Marte sostenuto da Giove e il Sole rafforzato da Urano, però, direi che la voglia di divertirci e di buttarci in nuove esperienze non sarà certo tiepidina. Il segno fortunato è la Bilancia e il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: torni a volerti abbracciare amorevolmente con il partner.

Lavoro: sei nuovamente molto positivo e propositivo.

Fortuna: torni ad usufruirne con immenso piacere.

Il consiglio del giorno: con almeno otto ore di sonno ti sentirai rinato.

Voto: 6 e mezzo e molto riposo.

Toro

Amore: non hai nessuna voglia di tenerezze.

Lavoro: già con il tuo sguardo fermo sai perfettamente farti rispettare.

Fortuna: ha la funzione di scrub per ammorbidire le tue emozioni.

Il consiglio del giorno: leggi un manuale che parla di body language.

Voto 7 – ruvidone.

Gemelli

Amore: timide effusioni.

Lavoro: armatevi di santa pazienza per leggere e rispondere a tutte le email nella cassetta della posta.

Fortuna: investitela tutta nella pazienza.

Il consiglio del giorno: non fatevi travolgere da inutile stress.

Voto 6 e mezzo e tanta pazienza.

Cancro

Amore: hai proprio bisogno di essere rincuorato.

Lavoro: sei più in gamba di quello che credi.

Fortuna: offre sempre un supporto ogni volta che lo richiedi.

Il consiglio del giorno: segnati una frase motivazionale da leggere prima di uscire di casa.

Voto 6 e tanta autostima.

Leone

Amore: al massimo concedi strette di mano.

Lavoro: come una schiacciata di Paola Egonu.

Fortuna: è come il super bonus quando giochi l’ultimo livello a Tetris.

Il consiglio del giorno: concediti un aperitivo con gli amici per rilassarti.

Voto 7 – indispettito.

Vergine

Amore: qui al momento mancano le basi.

Lavoro: hai il giusto mordente per applicarti.

Fortuna: ti aiuta a puntare la giusta direzione.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso base di animazione e grafica.

Voto 6 + per l’impegno.

Bilancia

Amore: è il tuo scaldasonno personale.

Lavoro: approccialo come un puzzle. Un pezzettino alla volta.

Fortuna: ti consiglia sempre una certa dose di relax.

Il consiglio del giorno: usa la tua bicicletta per spostarti in città.

Voto 7 con tanta voglia di fare.

Scorpione

Amore: sei magico sotto le lenzuola.

Lavoro: sai perfettamente come farti rispettare.

Fortuna: anche se il semaforo è rosso tu avanzi senza indugio.

Il consiglio del giorno: esercita il tuo sorriso allo specchio di prima mattina.

Voto 6 – e qualche cruccio.

Sagittario

Amore: fidanzatino perfetto.

Lavoro: tu sai assolutamente come ottenere sempre il meglio.

Fortuna: basta il tuo buonumore e tutto procede a gonfie vele.

Il consiglio del giorno: mettiti a studiare una nuova lingua straniera.

Voto 7 e mezzo super positivo.

Capricorno

Amore: è una partita importante.

Lavoro: sfoderi tutta la tua formazione preferita.

Fortuna: te la giochi tutta nella schedina del campionato.

Il consiglio del giorno: vai a vedere una partita allo stadio.

Voto 7 ma tu vorresti dieci come la maglia del capitano.

Acquario

Amore: hai sempre molto da dare.

Lavoro: a volte ti potresti sentire incompreso come i veri geni.

Fortuna: dovresti lasciarla agire indisturbata.

Il consiglio del giorno: organizza già le prossime vacanze con i tuoi amici.

Voto 8 + pieno di idee.

Pesci

Amore: lo volete strapazzare, m di coccole.

Lavoro: sbizzarritevi nel fare domande per capire meglio ogni situazione.

Fortuna: vi garantisce sempre ottime opportunità, dovrete ingegnarvi per coglierle al volo.

Il consiglio del giorno: puntate tutte sull’attenzione al limite del maniacale.

Voto 6 e mezzo concreti.