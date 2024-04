video suggerito

L’oroscopo di domani, venerdì 12 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 12 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ancora sentiamo forte la congiunzione tra Marte e Saturno, che porta energie forti ma anche tensioni nervose. La Luna in Gemelli alleggerisce però il dialogo e i pensieri: il segno fortunato è l’Acquario mentre il segno sfortunato il Sagittario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Anche nell'oroscopo di domani, venerdì 12 aprile 2024, Marte e Saturno si rincorrono mentre la Luna è in Gemelli e bilancia almeno un po' questo Mercurio retrogrado che, ancora, spesso ci lascia impantanati nei dubbi e nelle indecisioni. Il segno fortunato è l'Acquario mentre il segno sfortunato il Sagittario che però potrà ritirarsi nell'amore!

Ariete

Amore: buono in tutte le salse.

Lavoro: sei già pronto con il budget del prossimo anno.

Fortuna: essere attivissimo ti dà grande soddisfazione.

Il consiglio del giorno: sempre disponibile per dare una mano.

Voto: 9 fantastico.

Toro

Amore: aperto a grandi avventure.

Lavoro: impegnato soprattutto nelle relazioni.

Fortuna: ti piace poter ottenere tutto e subito.

Il consiglio del giorno: riguarda tutta la trilogia di Bridget Jones.

Voto: 7 passionale.

Gemelli

Amore: è un dare e un ricevere reciproco.

Lavoro: è sempre molto semplice darsi da fare.

Fortuna: adorate profondamente essere impegnati da mattina a sera.

Il consiglio del giorno: studiate gli usi e i costumi delle altre religioni.

Voto 8 aperti all’altro.

Cancro

Amore: sei osì irruenti che potreste spaventarlo.

Lavoro: hai bisogno di calma e tranquillità per concentrarti.

Fortuna: troppo energico per contenere la tua indole esplosiva.

Il consiglio del giorno: passeggiata serale per schiarire le idee.

Voto 6 troppo energico.

Leone

Amore: ti fidi solo della tua stretta cerchia di amici e parenti.

Lavoro: lascia sfogare la tua creatività.

Fortuna: ti adora profondamente proprio come piace a te.

Il consiglio del giorno: realizza dei video da postare sui social.

Voto 7 e mezzo divertente.

Vergine

Amore: lo tiene in stand-by per almeno ventiquattro ore.

Lavoro: hai l’appeal di un controllore dei biglietti della metro.

Fortuna: questo argomento poco ti interessa.

Il consiglio del giorno: prova a non polemizzare su tutte le cose che non ti vanno bene.

Voto 5 e mezzo infastidita.

Bilancia

Amore: hai bisogno di incoraggiamento.

Lavoro: te ne stai volentieri nel retroscena senza fare troppo casino.

Fortuna: oggi puoi davvero sentirti tranquilla e serena.

Il consiglio del giorno: calice di vino rosso per distendere la tensione .

Voto 6 + serena.

Scorpione

Amore: le notti passionali sono la tua specialità.

Lavoro: sei carico di grandissimi progetti.

Fortuna: la senti tutta pompare nei tuoi muscolosi.

Il consiglio del giorno: fai un corso per diventare maestro di yoga.

Voto 6 + gran voglia di fare.

Sagittario

Amore: riesci a dare comunque il massimo.

Lavoro: sei sempre essere giusto e concreto.

Fortuna: Sai benissimo che deve essere a disposizione di tutti.

Il consiglio del giorno: Uscita con le tue amiche per chiacchiere leggere.

Voto 7 altruista.

Capricorno

Amore: attento solo ai tuoi bisogni.

Lavoro: sei un po’ troppo cocciuto.

Fortuna: dovresti usarla come una pietra pomice per ammorbidirti un po’.

Il consiglio del giorno: chiedi sempre consiglio.

Voto 6 – Rigido.

Acquario

Amore: ti piace estroso.

Lavoro: sei pronto a grandi salti di qualità.

Fortuna: la sai sfruttare in qualsiasi occasione.

Il consiglio del giorno: questo è un ottimo momento per iniziare un’attività in improprio.

Voto 9 creativo.

Pesci

Amore: solo se vi impegna in nottate bollenti.

Lavoro: non arrabbiatevi troppo se dovete rimettere mano a dei progetti che consideravate conclusi.

Fortuna: risiede tutta nella gentilezza che dovete proprio allenare.

Il consiglio del giorno: cucinate il vostro piatto forte ai vostri cari.

Voto 6 e mezzo troppo grintosi.