L’oroscopo di giovedì 10 ottobre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, giovedì 10 ottobre 2024 con le previsioni astrali di Ginny per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Con la luna in Capricorno il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

L'oroscopo di domani, giovedì 10 ottobre 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

C’e ancora tanto Saturno nell’oroscopo di domani con la Luna in Capricorno e Sole e Mercurio in Bilancia! I progetti sono alti e ampi, mentre le forze sembrano essere ridotte al minimo. Il segno fortunato é la Vergine mentre il segno sfortunato l’Ariete.

Ariete

Amore: un vero pasticcione.

Lavoro: attento all’effetto ‘bomba’.

Fortuna: decisamente ‘sottotono’.

Il consiglio del giorno: accontentati della noiosa routine.

Voto: 5 sempre in presidenza.

Toro

Amore: corrisposto al 100%

Lavoro: fai emergere tutti i tuoi grandi talenti.

Fortuna: ti garantisce movimenti fluidi come il corpo di ballo della Scala.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di danza.

Voto 8 leggiadro.

Gemelli

Amore: coda di ammiratori sotto casa.

Lavoro: vi appassiona come se fosse un hobby.

Fortuna: è come una carta di credito senza limiti.

Il consiglio del giorno: il vostro motto è osare sempre!

Voto 8 e mezzo creativi.

Cancro

Amore: tutto da riscoprire con la delicatezza di una piuma.

Lavoro: hai la polemica facile come i politici.

Fortuna: ti regala un casco per non sbattere troppo forte la testa.

Il consiglio del giorno: svegliati presto la mattina per fare tutto con calma.

Voto 5 esplosivo.

Leone

Amore: se non ottieni quello che vuoi, punti i piedi.

Lavoro: le lamentele con il capo sono la tua specialità.

Fortuna: pretendi stenda sempre un tappeto rosso.

Il consiglio del giorno: puoi essere sempre tu il primo a chiamare.

Voto 6 e mezzo capriccioso.

Vergine

Amore: il tuo rating è 5 stelle.

Lavoro: sai bacchettare tutti ma con grande dolcezza.

Fortuna: lascia spazio alla tua fantasia.

Il consiglio del giorno: fai una torta di mele, ormai è stagione.

Voto 8 e mezzo unica.

Bilancia

Amore: al momento sei fuori servizio.

Lavoro: mettiti in modalità ‘slow motion’.

Fortuna: ti senti il coyote che rincorre ‘bip bip’.

Il consiglio del giorno: evita shopping on line su siti di dubbia sicurezza.

Voto 5 un po’ antipatica.

Scorpione

Amore: è diventato il tuo stile di vita.

Lavoro: hai il potere di mettere tutti di buonumore.

Fortuna: è la migliore amica con cui scambi confidenze.

Il consiglio del giorno: prepara il tuo outfit per Halloween.

Voto 8 meraviglioso.

Sagittario

Amore: ti piace spinto e provocante.

Lavoro: ti piace conoscere tutti i retroscena.

Fortuna: ti fa l’abbonamento al giornale ‘Chi’.

Il consiglio del giorno: porta un caffè al portinaio per sapere tutti i retroscena del palazzo.

Voto 7 e mezzo curiosissimo.

Capricorno

Amore: in continua evoluzione.

Lavoro: metti in chiaro a tutti che quando ci sei tu tutti devono: ‘scattare’.

Fortuna: ravviva fiducia in te stesso e sorrisi smaglianti.

Il consiglio del giorno: rispondi sempre per le rime.

Voto 7 deciso!

Acquario

Amore: è nel carrello di Amazon ma non hai ancora fatto l’acquisto.

Lavoro: hai sempre sotto controllo tutti i dati fondamentali.

Fortuna: è sempre tra le tue risorse preferite.

Il consiglio del giorno: leggi libri di poesia.

Voto 7 ma a te in fondo non basta.

Pesci

Amore: avvolge tutto il nostro sistema solare.

Lavoro: sapete misurare il grado di tolleranza ad intuito.

Fortuna: è tutto un dare e un avere.

Il consiglio del giorno: donatevi a tutti incondizionatamente.

Voto 8 e mezzo generosissimi.