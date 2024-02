Oroscopo di domani 10 febbraio 2024: le previsioni di Ginny segno per segno L’oroscopo di domani, sabato 10 febbraio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle. Ci troveremo in una fase lunare importante: la Luna nuova in Acquario. Un momento di centratura e concentrazione: il segno fortunato è proprio l’Acquario mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Eccoci all'oroscopo di domani, sabato 10 febbraio 2024, importantissimo: la giornata è iniziata con la Luna in Acquario che poco dopo la mezzanotte si è congiunta al Sole in Luna nuova. Questa fase lunare in questo segno è perfetta per prenderci qualche tempo di introspezione, ascolto, concentrazione e nuova centratura in noi stessi. Pronti? Il segno fortunato è proprio l'Acquario mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: t’ispira tanto quanto fare la fila in posta.

Fortuna: sembra sia uscita lasciando la segreteria telefonica.

Il consiglio del giorno: esplora il tuo quartiere attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica.

Voto: un nervosissimo 6

Toro

Amore: anche in questo ambito hai lezioni da dare.

Fortuna: se perdessi il portafoglio, ne ritroveresti due.

Il consiglio del giorno: Ridi, divertiti e contagia chi ti circonda.

Voto: trasformi la mattina da 5 in una sera da 8

Gemelli

Amore: date tutto nelle schermaglie della conquista.

Fortuna: non ha ancora RSVP

Il consiglio del giorno: Approfitta di Mercurio a favore per studiare qualcosa che potrebbe tornarti utile.

Voto : prenditi un 6 prima che arrivi la Luna in Pesci.

Cancro

Amore: Come per il Grinch, sospettiamo che il cuore sia di due taglie più piccolo ultimamente.

Fortuna: come un amico immaginario, senti che c’è ma non la vedi da nessuna parte.

Il consiglio del giorno: organizzati per perderti ad osservare la natura, che sia mare, montagna, lago o cielo stellato.

Voto: 6

Leone

Amore: hai bisogno disperato di apprezzamenti.

Fortuna: dipende dalla tua capacità d’affrontare le sfide.

Il consiglio del giorno: cerca conforto nella cerchia degli amici più cari.

Voto: 5, regalato.

Vergine

Amore: hai tutte le carte in regola per farti perdonare qualsiasi cosa.

Fortuna: in un parcheggio affollato, trovi un posto davanti all’ingresso.

Il consiglio del giorno: riorganizza il guardaroba secondo le tonalità di colore e le lunghezze.

Voto: 7, in calo.

Bilancia

Amore: Come un'orchestra senza direttore, ogni strumento suona a suo modo.

Fortuna: cambiamo argomento, ti ho già detto che sei brillante?

Il consiglio del giorno: rispolvera qualche arte che avevi messo da parte.

Voto: 6

Scorpione

Amore: hai voglia di farti coccolare da una coperta appena uscita dall'asciugatrice, avvolgente e calda. Vuoi sentirti al sicuro e protetto.

Fortuna: ancora non si vede nemmeno col telescopio di James Webb.

Il consiglio del giorno: impara a realizzare biglietti d’auguri pop-up. Voto: 7

Sagittario

Amore: a parole sei un campione imbattibile.

Fortuna: meglio contare su di te.

Il consiglio del giorno: evita di fare promesse che non puoi mantenere.

Voto: 6

Capricorno

Amore: intensissimo, ogni tanto controlla che non sia a senso unico.

Fortuna: sei nella botte di ferro di Venere e Giove.

Il consiglio del giorno: Pratica la gratitudine consapevole.

Voto: 9

Acquario

Amore: Ti senti come un disco rigido senza un computer, pieno di dati ma senza nessuno con cui condividerli.

Fortuna: il tuo vantaggio competitivo è la velocità.

Il consiglio del giorno: trova un corso per utilizzare l’AI al meglio.

Voto: 6.

Pesci

Amore: accendi il proiettore della mente per l’ennesimo film romantico.

Fortuna: non è sfacciata ma non ti abbandona.

Il consiglio del giorno: metti su una bella bilancia di precisione desideri emotivi e responsabilità pratiche.

Voto: 8