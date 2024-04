video suggerito

L’oroscopo di domani, mercoledì 10 aprile 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, mercoledì 10 Aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La congiunzione di Marte a Saturno nei Pesci è molto forte. Questo aspetto porta determinazione ai segni d’acqua (Cancro, Pesci e Scorpione) ma una certa intransigenza rigida: il segno fortunato è il Pesci mentre il segno sfortunato lo Scorpione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo di domani, mercoledì 10 aprile 2024, la Luna è in Toro ma, mettetevi il cuore in pace, non ci libereremo facilmente dalla tensione fattiva e rigida di Marte congiunto a Saturno. Non è il giorno giusto se siamo alla ricerca di comprensione ed elasticità, soprattutto se siamo dei Gemelli, Vergine, Sagittario. Il segno fortunato è il segno dei Pesci mentre il segno sfortunato lo Scorpione.

Ariete

Amore: voglia di relazioni stabili.

Lavoro: Sei in grado di fare tranquillamente azioni spettacolari come un canestro da tre.

Fortuna: Sai perfettamente come investirla.

Il consiglio del giorno: divertiti con un po’ di economia domestica.

Voto: 8 aggiornatissimo.

Toro

Amore: calma i tuoi bollenti spiriti.

Lavoro: niente colpi di testa mi raccomando.

Fortuna: con i modi aggraziati è tutto più facile.

Il consiglio del giorno: cena di famiglia con le ricette tradizionali della nonna.

Voto: 7 affidabile.

Gemelli

Amore: cuoricino super tenero.

Lavoro: pronti a condividere tutto il vostro sapere.

Fortuna: vi sentite pienamente soddisfatti quando siete in armonia con il gruppo.

Il consiglio del giorno: aperitivo con amici e colleghi.

Voto 7 e mezzo socievoli.

Cancro

Amore: lo incontri nella cerchia dei tuoi amici d’infanzia.

Lavoro: una telefonata è più efficiente di mille e-mail.

Fortuna: sei certo di poterla trovare nelle tue sicure mura domestiche.

Il consiglio del giorno: goditi la quiete di casa.

Voto 6 – tranquillo.

Leone

Amore: deve comprendere e anche i tuoi momenti ‘no’.

Lavoro: tu spunti sempre al meglio e a valori sinceri.

Fortuna: vuoi che ti coccoli e ti vizi.

Il consiglio del giorno: Scrivi alle persone a cui vuoi bene ma che non senti da tempo.

Voto 7 premuroso a modo tuo.

Vergine

Amore: bisognosa di grande affetto.

Lavoro: le tue critiche sono propedeutiche.

Fortuna: la ritrovi in tutto quello che è comodità come un cuscino di piume.

Il consiglio del giorno: indossa le ciabattine friulane anche per uscire di casa.

Voto 6 e mezzo alla ricerca del comfort.

Bilancia

Amore: vuoi riprenderti tutto e subito.

Lavoro: così frenetica che rischi di sbandare.

Fortuna: Ricorda sempre che il silenzio è d’oro.

Il consiglio del giorno: evita l’agenda ad incastro perché per te è ingestibile.

Voto 5 caotica.

Scorpione

Amore: sei super affamato.

Lavoro: studiatissimo, al dettaglio.

Fortuna: vuoi che ti sorprenda per sentirti importante.

Il consiglio del giorno: ricicla il cioccolato di Pasqua realizzando una buonissima torta tenerina.

Voto 6 – insistente.

Sagittario

Amore: pronto alla cena con i genitori.

Lavoro: sei sei affidabile come la segretaria del gran capo.

Fortuna: è come un accessorio da indossare per uscire di casa.

Il consiglio del giorno: ti trovi a tuo agio nella routine casa e chiesa.

Voto 8 perfetto.

Capricorno

Amore: pretendi il massimo dal partner.

Lavoro: tu discuti solo con chi hai grande rispetto.

Fortuna: un po’ troppo serio, con te non si può assolutamente scherzare.

Il consiglio del giorno: ogni tanto leggi anche notizie di gossip.

Voto 7 e mezzo troppo impegnato.

Pesci

Amore: date il massimo anche in questo campo.

Lavoro: capaci di imprese memorabili.

Fortuna: vi appoggia ogni volta che puntate al raddoppio.

Il consiglio del giorno: allenamento in palestra per iscrivervi a una maratona.

Voto 8 e mezzo forzuti