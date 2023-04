L’oroscopo di oggi 10 aprile 2023: Giove rende chiacchieroni Toro e Sagittario Nell’oroscopo di oggi, lunedì 10 aprile 2023, il segno fortunato è il Sagittario mentre il segno sfortunato i Gemelli. Le previsioni sono perfette per la giornata di Pasquetta. La Venere in Toro trigono a Plutone e la Luna in Sagittario creano un trionfo di Giove, perfetto per divertirci!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 10 aprile 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna.

Oggi sentiamo l'ultimo giorno di Venere nel segno del Toro. Diciamocelo però: Venere in Toro e Luna in Sagittario sono perfette per la giornata di Pasquetta: via libera a barbecue e anche agite tra amici.

Con la Luna in Sagittario, direi che oggi il segno fortunato sia il Sagittario stesso mentre il segno sfortunato il segno dei Gemelli.

Leggi anche L'oroscopo del 7 aprile 2023

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

La tua curiosità sulle tradizioni della Pasqua non si ferma ai confini nazionali, perché super stimolato da una Luna davvero esotica. Per te che ami le notizie, soprattutto che vengono da lontano, devi sapere che l’usanza di dipingere le uova arriva dall’Ucraina e si chiama ‘Pysanka’. Inizia ad allenare ora le tue capacità da pittore miniaturista per stupire tutti i tuoi amici il prossimo anno.

Amore: ti piace particolare, come il gusto dei cioccolatini ‘After eight’ alla menta.

Lavoro: oggi solo chiacchiere leggere, le tue preferite

Salute: sfoggia la tua tuta fashion per le grandi occasioni.

Il consiglio del giorno: porta alla grigliata la moka da dieci per offrire un caffè come si deve a tutti.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Oggi farai sfoggio di tutta la tua cultura da professorone universitario, ben enfatizzata da Mercurio nel tuo segno. Potrai quindi spiegare ampiamente a tutti i tuoi vicini di stuoietta durante il pic nic, che la tradizione della scampagnata per Pasquetta arriva proprio dalla Bibbia, e in particolare dall’apparizione di Gesù ai suoi discepoli in viaggio per Emmaus. La tua conoscenza non ha davvero confini.

Amore: anche senza uovo tu hai sempre una sorpresina pronta a soddisfare il partner.

Lavoro: ti piace fare il secchione anche in gita.

Salute: sei pronto alla prima prova costume di quest’anno.

Il consiglio del giorno: leggi tutti i versetti del Vangelo che parlano delle apparizioni di Gesù.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Avete bisogno di un po’ di poesia oggi con la Luna storta, e io ho un splendida curiosità sulla Pasqua da raccontarvi. Lo sapevate che le campane dal venerdì santo fino al giorno di Pasqua restavano mute, e ai bambini veniva raccontato che erano silenziose perché ‘volate’ a Roma? I piccoli dovevano guardare bene in cielo perché la domenica sarebbero ritornate per suonare fragorosamente. Nel mentre che i bimbi restavano con il naso all’insù, i genitori ne approfittavano per nascondere le uova di cioccolato in giardino per la famosa ‘eggs hunting’. Sono certa che ora siete un pochino più positivi.

Amore: deve farvi sognare perché altrimenti siete subito annoiati.

Lavoro: volete essere intrattenuti come davanti alla televisione.

Salute: per la vostra somma gioia, oggi potete svegliarvi tardi.

Il consiglio del giorno: portate le uova di cioccolato da regalare a tutti, bambini e adulti.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Anche senza alcun bisogno delle spiegazioni, tu che sei un vero genietto con Mercurio a favore, avevi già intuito su cosa si basa la data ‘mobile’ per identificare la domenica di Pasqua, e di conseguenza il pranzetto di Pasquetta. Fu durante il Concilio di Nicea che venne deciso che il riferimento astronomico sarebbe stata la prima Luna piena di primavera, dopo la quale, la prima domenica successiva sarebbe stata la data della Pasqua. Tu con logica e sensibilità spiccata e in connessione con la Luna sai dare tutte le risposte.

Amore: lo pratichi volentieri più volte al giorno.

Lavoro: sai spiegare tutti gli eventi mondiali meglio del TG delle 13.

Salute: sei bello da impazzire.

Il consiglio del giorno: regalati un calendario con i cicli lunari.

Voto 8 –

L'oroscopo di oggi per il Leone

Devi sapere, caro Leone, che l’etimologia della parola ‘Pasqua’ deriva dall’aramaico antico ‘Pesah’ che significa ‘passaggio’ e per gli ebrei descrive il momento in il loro popolo fu liberato da Mosè dalla schiavitù in Egitto. Insieme a una favorevolissima Luna, che oggi ti regala anche il buon umore, questo ti dà un grande senso di speranza e fiducia nel poter sopportare Mercurio e Venere contro.

Amore: sei ancora molto casto.

Lavoro: per chiacchiere leggere e gossip sei sempre pronto.

Salute: puoi osare con qualche accenno di sorriso sulle labbra.

Il consiglio del giorno: porta il frigorifero da viaggio pieno di ghiaccio per tenere le bibite al fresco.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Fino a qualche tempo fa avresti voluto tirare le orecchie ai proprietari dell’azienda J.S. Fry and Sons di Bristol, che nel 1873 hanno inventato l’uovo di Pasqua di cioccolato, facendo la fortuna di milioni di dentisti. Ma ora che sei diventata la più buona (e bona), di tutto lo zodiaco, grazie a Venere a favore, non puoi far altro che ringraziare quest’iniziativa inglese cha ha cambiato gli usi e i costumi di questa festa.

Amore: ti stuzzica parecchio l’idea di andare in ‘camporella’.

Lavoro: il tuo cestino da picnic è equipaggiato per qualsiasi evenienza, dal cavatappi ai tappi pressurizzati per le bottiglie di bollicine.

Salute: sei pronta per coreografiche sfide a frisbee.

Il consiglio del giorno: porta un uovo realizzato da una cioccolateria artigianale, tipo quelli di Stratta di Torino.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

La tradizione anglosassone dell’’egg rolling’, il far scivolare un uovo su un prato senza romperlo, che proprio oggi sarà il gioco protagonista alla Casa Bianca con il presidente Biden, potrebbe diventare un ottimo esercizio per diventare più delicata e paziente, caratteristiche che con Marte contro ti sono sfuggite di mano. Per l’occasione e la pratica porta almeno un paio di dozzine di uova.

Amore tornano i tuoi gioiosi abbracci.

Lavoro oggi non ti devi assolutamente preoccupare di nulla.

Salute: le giornate di vacanza ti mettono subito di ottimo umore .

Il consiglio del giorno: porta tutto il necessario per giocare all’egg rolling.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Ti senti la vera personificazione del coniglietto pasquale, scelto dalla cultura pagana per rappresentare questo periodo dell’anno per le grandi doti riproduttive e di fertilità. Infatti, il tuo pensiero fisso è fornicare, perché con Mercurio contro le attività intellettuali si sono azzerate, per dare sollievo a quel prurito estenuante nelle parti basse. Quindi fai contento Marte, il pianeta del sesso, e dacci dentro.

Amore: sei tutto un fioco di passione.

Lavoro: oggi sei unicamente focalizzato ai movimenti di bacino.

Salute: hai la resistenza di un maratoneta quando si parla di notti infuocate.

Il consiglio del giorno: prepara una colazione abbondante per il partner da mangiare, ovviamente, a letto.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Appena una storia fa riferimento all’oriente tu ti fermi solo all’incipit per andare di corsa a preparare le valigie, perché con la Luna proprio nel tuo segno è tornata la grande voglia di esplorazione e viaggi in tutto il mondo. Con questa tua voglia di fare potresti andare direttamente alla fonte in Persia dove pare sia nata la tradizione dello scambio di uova durante la stagione primaverile come simbolo di vita e di speranza e poi raccontarci, al tuo rientro, tutte le tue meravigliose scoperte.

Amore: tu sai dire la parola amore in tutte le lingue del mondo.

Lavoro: programmi tutti i viaggi e ponti fino alla fine dell’anno meglio di un’agenzia di viaggi.

Salute: il tuo entusiasmo oggi travolge e diverte tutti.

Il consiglio del giorno: metti gli alert per trovare il miglior prezzo per i voli low cost.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tu pretendi sempre il massimo, anche se si tratta di un semplice pic nic su un prato con la tovaglia a quadretti bianca e rossa. Infatti per questa giornata da trascorrere con gli amici, siccome sei molto generoso grazie a Venere, vorresti sorprendere tutti con l’uovo di cioccolato più grande al mondo, alto più di dieci metri che è stato realizzato proprio in Italia nel 2011. Tu vuoi sempre esagerare.

Amore: ti piace citare poesie d’amore castissime.

Lavoro: fai sempre il ‘grandeur’ anche nel tempo libero.

Salute: tu al pic nic ti presenti con la sdraietta per stare comodo.

Il consiglio del giorno: sfodera il tuo set da pic nic con tavolo e sedioline pieghevoli.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Oggi avrai nuovamente voglia di socialità, proprio grazie alla Luna che ti regala una bella dose di linfa vitale che pensavi di aver ormai finito a causa di Venere e Mercurio contro. Quindi sei pronto a promettere, in primis a te stesso, che il prossimo anno non vorrai perdere lo ‘Scoppio del Carro’ in piazza Duomo a Firenze, simbolo decisamente frastornante che si può dare inizio all’interminabile pranzo di Pasqua. Rimetti nuovamente mano alla tua lista di buoni propositi.

Amore non ti senti ancora pronto per contatto fisico e frasi romantiche alla ‘Baci Perugina’.

Lavoro partecipi volentieri alla scampagnata con gli amici.

Salute il massimo che puoi fare è aiutare ad apparecchiare e sparecchiare.

Il consiglio del giorno: attrezzati con contenitori tupperware che possono sempre servire per un pranzo in condivisione con gli amici.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

La tradizione della colomba pasquale ha diverse origini, e una di queste racconta che è stata ideata dalle donne di Pavia, durante il medioevo, per difendere la virtù di ben 12 fanciulle che reclamava re Alboino. Pare che, dopo aver assaggiato questo dolce, proprio a forma di colomba, si sia accontentato di questo omaggio culinario. Anche voi come il re longobardo siete sempre molto vogliosi, ma per fortuna Venere e Mercurio a favore vi aiutano a indirizzare i vostri caldi istinti solo al di fuori della fascia protetta.

Amore: siete capaci di stare ore e ore abbracciati al vostro partner.

Lavoro siete la vera anima della festa.

Salute: portate tutti i giochi, dal pallone, alle carte a quelli di società per trascorrere la giornata in piena allegria.

Il consiglio del giorno: improvvisate un torneo stile ‘Giochi senza frontiere’.

Voto 7 e mezzo