video suggerito

L’oroscopo di venerdì 1 novembre 2024, le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, venerdì 1 novembre 2024, e le previsioni per tutti i segni zodiacali: scopri cosa ti riservano le stelle su amore, lavoro e fortuna. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo del giorno ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ariete

Amore: è la tua linea guida.

Lavoro: minimo sbattimento come dal rientro dalle vacanze.

Fortuna: dolce, morbido e plasmabile come un mashmellow.

Il consiglio del giorno: concediti ma solo se ricambiato.

Voto: 6 e mezzo con i tuoi tempi.

Toro

Amore: appuntito come uno scoglio.

Lavoro: urticante come lo spray al peperoncino.

Fortuna: risiede nel silenzio da custodire con cura.

Il consiglio del giorno: ti è concesso tenere il broncio.

Voto 5 stufo.

Gemelli

Amore: mandate la controfigura.

Lavoro: vorreste essere come il testo della canzone ‘una vita in vacanza’.

Fortuna: ne avete in quantità ma non in qualità.

Il consiglio del giorno: capite solo le barzellette con Pierino come protagonista.

Voto 6 + anestetizzati.

Leggi anche Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 novembre 2024

Cancro

Amore: come un cuscino di spine.

Lavoro: vorreste stare in ufficio anche il weekend.

Fortuna: voi la calcolate al millimetro.

Il consiglio del giorno: scegli un progetto pazzo da concretizzare.

Voto 8 e mezzo calcolatore.

Leone

Amore: solo per pochi eletti.

Lavoro: è come rispondere al numero dei taxi di Roma.

Fortuna: ogni tanto ti manda pensieri positivi per tirarti su.

Il consiglio del giorno: ricerca la tranquillità, anche il bagno dell’ufficio va bene.

Voto 5 – affaticato.

Vergine

Amore: ti piace hard core.

Lavoro: grintosa come Paola a X Factor con il frustino.

Fortuna: potresti obbligala ad ascoltarti.

Il consiglio del giorno: attenzione a fare troppe proposte indecenti.

Voto 7 e mezzo disinibita.

Bilancia

Amore: sei la reginetta dei sentimenti.

Lavoro: essere sul podio per te è una certezza.

Fortuna: è perfettamente abbinata al tuo outfit.

Il consiglio del giorno: esulta a gran voce e scomponiti un po’.

Voto 7 e mezzo al top.

Scorpione

Amore: è una piacevolissima tentazione.

Lavoro: ottimo come il te con i biscotti.

Fortuna: ti da sempre ragione.

Il consiglio del giorno: racconta qualche tuo segreto senza pensarci troppo.

Voto 8 pronto all’apnea.

Sagittario

Amore: come se corresse sulla preferenziale.

Lavoro: finisci tutto come se usassi sempre l’AI.

Fortuna: ti porta la colazione a letto.

Il consiglio del giorno: pranzo con gli amici al mare anche se non è il weekend.

Voto 7 e mezzo accomodato.

Capricorno

Amore: uno sconosciuto alla porta.

Lavoro: serio solo se ne vale la pena.

Fortuna: ti anima come quando vedi l’addominale di Roberto Bolle quando balla.

Il consiglio del giorno: accetta che non tutti possono capire la tua comicità.

Voto 7 e mezzo paroliere.

Acquario

Amore: come un guru spirituale.

Lavoro: l’impegno non corrisponde ai risultati.

Fortuna: ti dice sempre buone parole ma solo per spronarti.

Il consiglio del giorno: ascolta solo le persone di cui ti fidi veramente.

Voto 5 titubante.

Pesci

Amore: passione senza fronzoli.

Lavoro: bravi come chi fa il compito in classe perfetto.

Fortuna: risiede nel vostro istinto, ascoltatelo.

Il consiglio del giorno: attenti a incastrarvi troppo nelle vostre convinzioni .

Voto 8 convintissimi.