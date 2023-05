L’oroscopo di oggi 1 maggio 2023: Capricorno e Vergine scatenano i neuroni Nell’oroscopo di oggi, lunedì 1 maggio 2023, il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato l’Acquario. Si ha voglia di confronti costruttivi, con la luna in Vergine. I pianeti, invece, ci consigliano di rivendicare i nostri diritti!

L'oroscopo di oggi, lunedì 1 maggio 2023, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata.

Non poteva esserci previsioni più belle per questo 1 maggio: Mercurio e il Sole sono congiunti e Marte ancora sestile a Urano. Un momento ottimo per dichiarare intenzioni e rivendicare diritti!

Con la Luna nel segno della Vergine, il bisogno di confrontarsi anche intellettualmente è davvero forte: il segno fortunato di oggi è il Toro, mentre il segno sfortunato l'Acquario, che però si consola con Venere a favore.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Hai la capacità di vedere sempre il lato positivo in ogni situazione, grazie a Venere che ti ha praticamente fatto seguire un master sul bello e l’estetica. Infatti, se tutti stanno discutendo sul fatto che la missione giapponese Hakuto-R abbia sfortunatamente fallito l’allunaggio, tu in realtà lo consideri un vero successo a livello fotografico perché è stata scattata una foto che di certo diventerà storica in cui compare la terra che ‘bacia’ il suolo lunare. Uno scatto meraviglioso anche per chi non è esperto di fotografia.

Amore: sei molto altruista, per la gioia del tuo partner.

Lavoro: tu interpreti l’insuccesso come una grana che sei appena riuscito a schivare.

Salute: la tua missione è di mostrare a tutti le immense gioie della vita, in questo sei un vero maestro.

Il consiglio del giorno: acquista il libro di fotografia ‘Magnus’.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Le tue scelte hanno la capacità di spiazzare i cliché, come preferire le vacanze in montagna invece di quelle al mare ad Agosto. Oggi Mercurio, Marte e la Luna ti suggeriscono decisioni che possono davvero fare per te la storia. Coma la scelta di Papa Francesco ti inserire le ‘quote rosa’ nel Sinodo chiamandole ‘Madri Sinodali’. Queste sono proprio rivoluzioni da cui non si torna indietro.

Amore: sei come un paggetto che sventaglia l’amante affinché non abbia troppo caldo.

Lavoro: sei pronto a scelte radicali di grande importanza.

Salute: instancabile come gli adolescenti quando limonano sul motorino.

Il consiglio del giorno: prova la realtà aumentata, potrebbe davvero piacerti.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Alla notizia che Valentina Ferragni sia tornata single, vi si sono subito drizzate le antenne. Non sapete proprio resistere al richiamo dell’amore come all’ora di pranzo quando l’olfatto e lo stomaco vi dirigono come ipnotizzati verso un piatto fumante di mezze maniche alla carbonara. Siete già pronti a inviare messaggini romantici con promesse di incontri amorosi davvero indimenticabili alla bella influencer. Voi certe occasioni le sapete cogliere al volo.

Amore: è una vera esplosione di sentimenti e passione.

Lavoro: oggi potete dedicarvi solo ai giochi di società.

Salute: la trousse dei trucchi con il correttore del contorno occhi è dimenticata in qualche cassetto del bagno.

Il consiglio del giorno: imparate a memoria le poesie d’amore di Saffo.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Hai la stessa grinta e determinazione della vincitrice di Master Chef Italia: Tracy Eboigbodin. Grazie alla disciplina ferrea che sai mantenere proprio grazie a Marte nel tuo segno, tu affronti il lavoro come un allenamento per diventare sempre più bravo e performante. Questa è proprio la voglia di emergere dei secchioni e tu con Mercurio a favore ormai sei un membro onorario di questa categoria.

Amore: la passione la consumi almeno tre volte al giorno, come i pasti.

Lavoro: questa cosa che sei sempre il più bravo, ti piace proprio parecchio.

Salute: il tuo outfit preferito è o tutto attillato o micro quasi invisibile, per mettere in mostra il tuo fisico statuario.

Il consiglio del giorno: organizza una cena con tutti i tuoi rinomati manicaretti per il tuo nuovo filarino.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Leone

Segui le meticolose indicazioni di Venere a favore che ha ottimi suggerimenti su come farti sempre risplendere proprio come le operatrici delle spa. Lo so che con Giove a favore potresti cedere ai sollazzi della vita e in particolare a quelli della gola, ma dovresti ridurre al massimo i goduriosi cibi fritti che pare siano deleteri non solo per la salute ma anche per l’umore. Tu quando si parla di piaceri dovresti subito dirigerti verso la camera da letto saltando a piè pari dispensa e frigorifero.

Amore: ti ci tuffi come su un cabaret di pasticcini alla crema.

Lavoro: oggi ti puoi dedicare solo a chiacchiere leggere.

Salute: ti senti e sei in forma smagliante.

Il consiglio del giorno: Segui un corso di cucina salutare vegana.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Sai approcciarti a qualsiasi argomento con grande delicatezza ed estrema attenzione oggi che la Luna si trova nel tuo segno rendendoti ancora più meticolosa. Probabilmente devi essere stata proprio tu a suggerire all’azienda Mattel di ampliare i modelli di Barbie includendo differenze fisiche di ogni genere rendendo l’immortale bambola bionda, alta, con gli occhi azzurri praticamente un'eccezione. Vero?

Amore: ti concedi qualche tiepida tenerezza.

Lavoro: sai risolvere i teoremi matematici che tengono ancora impegnati gli scienziati di Harvard e Yale.

Salute: non riesci a stare ferma nemmeno quando dormi.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di disegno creativo.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

L’idea di partire come l’americana Sharon Lane a bordo di una nave crociera per fare il giro del mondo in tre anni ti alletta parecchio. Con Marte contro le tue energie scarseggiano e pensare di essere servita e riverita sul ponte di un panfilo con un cocktail con l’ombrellino è davvero irresistibile.

Amore: sei tutta cuoricini e like sotto i post del tuo partner.

Lavoro pensi sempre a soluzioni su come non dover sprecare troppe energie.

Salute: sei perfetta anche dopo una notte insonne.

Il consiglio del giorno: sfodera un paio di sneaker bianche sotto qualsiasi outfit.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Hai pochissima voglia dei discorsi impegnativi dei talk show televisivi. Tu che hai Marte dalla tua sei più propenso allo spasso estremo. Con tutta questa energia da scaricare il posto giusto per te è certamente Piazza San Giovanni in Laterano a Roma, dove si tiene oggi il concertone del primo Maggio. Metti le scarpette da ballo e vai a scatenarti!

Amore: sei fatto al cento per cento di passione.

Lavoro: metti da parte tutti gli sbattimenti.

Salute: hai le energie per ballare senza sosta fino all’alba.

Il consiglio del giorno: porta sempre nello zainetto una borraccia per fare refill dalle fontanelle.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Sono certa che anche tu vorresti iscriverti al corso più popolare di Yale per imparare a essere felici. Oggi sei particolarmente infastidito da Venere contro e pure dalla Luna storta e avresti proprio bisogno di teorie positive per riacquistare fiducia verso il prossimo. Rispolvera tutti i testi filosofici che abbondano nella tua libreria.

Amore: te le stai volentieri a mollo nel tuo bordino malmostoso.

Lavoro: metti il silenzioso al telefono per non essere disturbato.

Salute: oggi avresti bisogno di una bella colazione a letto.

Il consiglio del giorno: puoi guardare uno dei discorsi di Shand Guri on line scegliendone uno a caso perché tutti molto validi.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Con il grande ingegno che ti fornisce Mercurio e con l’intuito della Luna a favore sono certa che stai mettendo sotto torchio le tue meningi per riuscire anche tu a ottenere una posizione ambiziosa proprio come quella di recente attribuita a Luigi di Maio, nominato inviato speciale nel Golfo Persico con uno stipendio da capogiro. Questo è proprio il genere di posizioni che ti interessano.

Amore: il gioco amoroso per te è puramente mentale.

Lavoro: non lasci nulla al caso, ogni virgola è studiata al dettaglio.

Salute: la tua routine di bellezza è di almeno otto ore di sonno tutti i giorni.

Il consiglio del giorno: aggiorna e arricchisci il tuo CV evidenziando tutte le tue skills.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Puoi dare la colpa a Mercurio contro se sei svampito come Niccolò de Vitiis, che lascia la macchina aperta in centro a Napoli con all’interno pc e telecamere per un servizio delle Iene. Per fortuna hai Giove dalla tua che come un angelo custode ti protegge. Non a caso l’auto del giornalista è stata chiusa e sorvegliata da un gruppo di ‘amici’ salvando servizio e materiali.

Amore sei un campione di coccole sul divano.

Lavoro agli imprevisti puoi sempre contare sul fatto e ‘c’.

Salute sei più sodo di Giselle Bundchen quando balla la samba al carnevale di Rio.

Il consiglio del giorno: scrivi i tuoi appuntamenti su una agenda cartacea.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete così geniali grazie a Mercurio dalla vostra che potreste far parte del collettivo @orticanoodles che ha realizzato il murales dei cinque sindaci ribelli di Milano. Su tematiche politiche e grande creatività siete davvero imbattibili.

Amore: lo mettete in stan-by per almeno 24 ore.

Lavoro: vi piace fare nottata quando vi dedicate ai vostri importa ritessi i progetti.

Salute: la vostra resistenza è decisamente superiore a quella di Messner quando ha realizzato il record dell’ora.

Il consiglio del giorno: rilassatevi con la cleaning therapy.

Voto 7 e mezzo