L’oroscopo di domani, lunedì 1 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L’oroscopo di domani, lunedì 1 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Toro e i pianeti in Cancro fanno perdere il pensiero nelle emozioni: godiamoci l’ultimo giorno di Mercurio in Cancro! Il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L’oroscopo di domani, lunedì 1 luglio 2024, vede l’ultimo giorno di Mercurio in Cancro. Da martedì 2 il pianeta del pensiero si sposta nel segno del Leone. Godiamoci quindi l’introspezione profonda anche se un po’ fantasiosa, idealista e confusa di questo aspetto. Con la Luna calante in Toro il segno fortunato è la Vergine mentre il segno sfortunato il Leone.

Ariete

Amore: sei molto incerto su come possa funzionare.

Lavoro: attenzione a non riempire la tua scrivania di post-it incomprensibili.

Fortuna: doppia attenzione anche se non hai né voglia né tempo.

Il consiglio del giorno: condividi i tuoi impegni con gli amici così sarà più facile ricordarseli.

Voto: 6 smemorato.

Toro

Amore: ti sai scatenare ma la posizione preferita è certamente il missionario.

Lavoro: gli straordinari non ti infastidiscono anzi ti esaltano parecchio.

Fortuna: è nei valori familiari più profondi.

Il consiglio del giorno: organizza subito il pranzo della domenica con tutta la famiglia.

Voto 9 ‘pater famiglia’.

Gemelli

Amore: tripudio di emozioni.

Lavoro: sempre attivi e propositivi.

Fortuna: in prima linea con voi a festeggiare.

Il consiglio del giorno: organizza una ‘pizzata’ con gli amici.

Voto 7 sereni.

Cancro

Amore: focosissimo e pieno di sentimento.

Lavoro: appena si attiva il ‘bat segnale’ tu corri subito in azione.

Fortuna: la sfrutti per fare del bene e questo è davvero lodevole.

Il consiglio del giorno: acquista un costumino da supereroe sexy.

Voto 9 alla riscossa.

Leone

Amore: ti annoia parecchio.

Lavoro: non hai alcuna voglia di impegnarti.

Fortuna: hai soltanto bisogno di grande tranquillità.

Il consiglio del giorno: ricorda il vecchio detto "non tutto il male viene per nuocere."

Voto 5 demoralizzato.

Vergine

Amore: pronta ad azzardi sotto le lenzuola.

Lavoro: sei bravissima a improvvisare come un jazzista professionista.

Fortuna: sai come giocartela anche quando c’è un po’ da rischiare.

Il consiglio del giorno: le regole sono fatte per essere superate, ricordatelo sempre.

Voto 8 e mezzo pronta agli azzardi.

Bilancia

Amore: da ristudiare partendo dall’ABC.

Lavoro: accontentati della noiosissima routine.

Fortuna: al momento non è pronta a darti una mano.

Il consiglio del giorno: guardale tutte le sfilate di Haute Couture di Parigi.

Voto 6 ma nulla di più.

Scorpione

Amore: ti regali un momento di pausa.

Lavoro: per oggi niente emozioni forti altrimenti potresti esplodere.

Fortuna: non è menzionata tra le attività della giornata.

Il consiglio del giorno: scopri la teoria della meditazione trascendentale.

Voto 5 e mezzo in solitudine.

Sagittario

Amore: ancora poco comprensibile.

Lavoro: l’impegno totale e la tua unica salvezza.

Fortuna: non è sicuramente come il fidanzato che ti sorprende con una scatola di cioccolatini e un mazzo di fiori.

Il consiglio del giorno: per ottenere quello che vuoi ti devi impegnare parecchio.

Voto 6 e mezzo sufficiente.

Capricorno

Amore: evoluzioni acrobatiche.

Lavoro: hai bisogno bisogno di ‘un metro’ di valutazione che non sia unicamente il tuo.

Fortuna: non pensare che sia come un paracadute sempre pronto ad aprirsi all’emergenza.

Il consiglio del giorno: attività spericolate ma solo con istruttori super professionali.

Voto 8 entusiasta.

Acquario

Amore: sei fuori servizio.

Lavoro: non inalberarti troppo in ufficio.

Fortuna: neppure lei riesce a mitigare i tuoi bollenti spiriti.

Il consiglio del giorno: fai un corso di bricolage.

Voto 5 e mezzo facilmente infiammabile.

Pesci

Amore: vi piace essere sorpresi.

Lavoro: fate emergere tutti i vostri lati virtuosi e iper performanti.

Fortuna: sapete benissimo di poterla trovare anche nei luoghi più insoliti.

Il consiglio del giorno: studiate la teoria di comunicazione ‘Disruption’. Sono certa che vi piacerà moltissimo.

Voto 8 e mezzo alternativi.