Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 10 al 16 giugno 2024: Toro e Gemelli scoppiettanti Nella classifica dei segni più fortunati della settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2024, nelle previsioni dell'oroscopo tornano alla ribalta i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) grazie alle energie fisiche ma anche erotiche di Marte a favore! Ma anche il segno del Gemelli sarà tra i più fortunati!

Nella classifica dei segni più fortunati di questa settimana che va da lunedì 10 a domenica 16 giugno 2024, avremo una rimonta dei segni di terra dato che Marte passa nel segno zodiacale del Toro. Rispetto a quando stava nel focoso Ariete Qui si dà una calmata, che non guasta. Certo, appena entra (in Toro) si scontra con Plutone il che fa scoppiare petardi e nervi ma diciamo che è breve. Intanto Venere e Mercurio se ne stanno leggeri in Gemelli. Per il resto tutto tranquillo.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sono i segni più fortunati per la prossima settimana nella classifica che va dal 10 al 16 giugno 2024

12. Pesci

Con questa Venere ancora a sfavore ti senti sempre paziente come il preside del famoso temibilissimo collegio svizzero, col quale venivamo minacciati da piccoli. Ma il preside a fine anno per di più, quindi hai davvero le palle girate e un odio cosmico verso qualsiasi cosa respiri.

11. Sagittario

Sei così amorevole in questa settimana che se regali un bouquet potrebbe essere di piante carnivore! D'altronde con anche Mercurio a sfavore la tua voglia di discutere e di affrontare qualsiasi argomento è ridotta al minimo. Quindi o ti si dà ragione subito, oppure ogni confronto sarà praticamete un incontro di boxe.

10. Scorpione

Hai le stesse energie di una carriola in salita, Scorpionaccio, e sei anche ugualmente aggraziato. Hai presente quelli che sculettano anche in coda alle poste e sembrano sexy persino con le borse della spesa e il marsupio della Decathlon?? Ecco tu proprio no, scordatelo.

9. Vergine

Te ne frega davvero poco di essere gentile, soprattutto adesso che grazie a Marte sarai decisa e autoritaria come un vigile urbano. Nessuno oserà contraddire il tuo fischietto. Acida come le goccine contro l'allergia alle graninacee e diretta come un lancio a palla prigioniera

8. Leone

Andava tutto bene finché non ci si è messo Marte a sfavore e tu odi questa sensazione di sbadigliare gia alle 10 di sera, quando fino a qualche giorno fa a quell'ora ti stavi rimettendo il rossetto battagliera e spregiudicata. Niente, adesso dovrai prendere appuntamenti alle 18 che non si sa quanto reggerai. Per fortuna anche se dovessero durare poco, le tue chiacchiere saranno memorabili e adorabili.

7. Acquario

Ti sentivi nel flow dell'universo, preso bene come il tipo jamaicano che affitta surf sulla spiaggia e all'occorrenza anche amache per la siesta. Insomma che cosa sarebbe potuto andare storto?? Marte, appunto. Quindi adesso sei ancora il jamaicano di prima ma con poche ore di sonno, quindi rissoso e scocciato. Peccato!

6. Ariete

Ti scoccia un po’ aver dovuto abbandonare Marte come quando ti dicono che è finito il tuo massaggio drenante rilassante. In compenso però continui a sentirti carico di energie vitali che manco un adolescente alla sua prima vacanza in tenda con gli amici. Anche tu potresti dormire 10 ore in due settimane.

5. Capricorno

Ti lavi via l'aria di sfiga come il sale sotto alla doccia dello stabilimento balneare e anzi ti senti così fico e sexy che sotto alla doccia ti massaggi i muscolacci che manco ad un torneo di body building. Insomma Capricornone, è un attimo che passi da quell'aria da riservato bontolone a un sorriso che non lascia alcuno scampo.

4. Cancro

Marte è passato a tuo favore quindi tu resti sempre un tenerone, di quelli che si commuovono anche davanti al tramonto in tv, ma questa volta sarai un po’ più scaltro e un po’ meno pronto ad abbandonarti a crisi isteriche come la sposa il giorno prima delle nozze. Meglio quindi.

3. Bilancia

Ti vedo proprio pronta a rimetterti in pista come la cantante di quei gruppi di ballo liscio della riviera romagnola, tutta paillettes e mezurche. Una diva insomma nel tuo ambiente. Nessuno ti tiene piu’ adesso che hai voglia di lanciarti impavida e anche un po’ disinibita.

2. Gemelli

Questo Marte che cambia segno ti rallenta un po’ nella tua sfrenata voglia di baldoria, come quando qualcuno ti ricorda che il giorno dopo c'è da svegliarsi presto e presentarsi freschi alla riunione col capo. Però sono sicura che non ti darai per vinto e brinderai finché reggano le occhiaie.

1. Toro

Che godimento Torone, con Marte nel tuo segno zodiacale! adesso sì che ti si risvegliano le voglie e non solo quelle da acquolina in bocca ma anche da rigonfiamento delle mutande. Non voglio sbilanciarmi oltre. Non c'è peró in tutto l'universo uno che sappia farsi (e fare) felice come te.