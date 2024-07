Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 15 al 21 luglio 2024: Scorpione e Toro stiano calmissimi

video suggerito

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 luglio 2024, si sente una certa tensione: occhio, perché per l'oroscopo il cielo è esplosivo come uno spettacolo pirotecnico, ma dal benzinaio. Contemporaneamente Venere (ufficialmente passata in Leone) si oppone a Plutone, mentre Marte si congiunge a Urano. Praticamente è come mettere il sale sulle ferite o dare un microfono a chi si trova nel mezzo di una crisi di nervi. State calmi!

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Ecco chi sale e chi scende nella classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana!

12. Scorpione

Stare con te è come andare in bicicletta sul ciglio di uno dei canyon americani senza manco le ginocchiere. Insomma si rischia tantissimo. Tu hai proprio la sensazione che dentro di te stia ribollendo da ore un pentolone come quello del ragù napoletano e adesso è ora di rovesciarlo un po' nei piatti dei commensali. Senza pietà proprio.

11. Acquario

Se chiudi gli occhi il tuo più forte desiderio erotico è andare nel centro di una grande piazza e lanciare un urlo che manco nei thriller di Hollywood. E' proprio che accumuli tanta di quella tensione che basta uno spillo per sentire un botto da detonatore. Siamo tutti avvisati, comunque.

10. Toro

In questo specifico caso avere Marte nel tuo segno zodiacale che ti incita come un allenatore a bordo campo, non so se sia proprio un'ottimissima cosa. Più che altro considerando che hai la stessa voglia di comunicare pacificamente di un buttafuori da club prive.

9. Pesci

Purtroppo Venere ti ha abbandonato e tu ti senti come chi si è lasciato un po' andare con il buffet dell'albergo e adesso deve rimettersi in riga. Succede anche questo. Sarà sto Saturno che ti vuole stirato e inamidato come un cadetto. C'è da concentrarsi sul lavoro e anche sulle cose concrete col partner, mica farfalle.

8. Cancro

Venere ti ha abbandonato ma ti tiene ancora la manina come la mamma dal dentista. Non ti preoccupare. Farai più fatica a dichiararti e ad abbandonarti alla passione ma basterà una spintarella come per scendere nel dance floor. L'amore è ancora nell'aria ma hai l'impressione che qualcuno abbia aperto le finestre vanificando l'azione del condizionatore.

7. Gemelli

Avrai lo stesso fascino del cinema muto, anche se tu di stare muto non ne hai alcuna intenzione. Però la spavalderia non attecchisce più come una volta e tu addirittura come nelle serie tv teen ti senti il fico che dichiara le sue debolezze e si tatua il cuore con scritto "mamma".

6. Bilancia

Eccoci qua Bilanciona: sei tornata in un attimo la diva che anche in spiaggia ha il tacchetto che slancia ma lo porta con umiltà senza giudicare chi osa con le crocks. Ti si desidera come la granita sotto al sole ma tu non perdi il controllo. Manco sudi tanto sei temperata!

5. Leone

Ma se il pianeta dell'amore è atterrato come col parapendio sul tuo segno zodicale, com'è che ti ho messo qua???? Colpa di Marte ancora a sfavore. Quindi amore sì e in tutte le sue forme, dalle coccole alle dichiarazioni compromettenti, dalla gentilezza mielosa alle attenzioni apprensive ma di sesso nemmeno l'ombra. Sarà il caldo?? Io non credo Leone.

4. Vergine

Torna a riaffacciarsi un po' di malinconia, di quella per cui se ti si lascia da sola per un po' sei fino contenta che così puoi rotolarti nei tuoi pensieri indisturbata. Il bello è che questa aria assorta da Albachiara di Vasco ti rende decisamente sexy e tu fai solo finta di non accorgertene. Diabolica.

3. Capricorno

Il tuo cuoricino sboccia come una bouganville all'ingresso del villaggio turistico e tu sei di nuovo pronto ad accogliere l'amore. Solo se ha prenotato e ovviamente non assicuri di poter soddisfare tutte le sue esigenze, ma direi che c'è un grande miglioramento anche solo di predisposizione. Per il "tutto esaurito" e l'all inclusive tocca aspettare un pochetto.

2. Ariete

Tieni gli ormoni al guinzaglio che potrebbero tirare come una cucciolata di labrador alla vista dell'area cani al parco. D'altronde non ti sentivi così irresistibilmente fichissimo da tempo e adesso non hai alcuna intenzione di trattenerti come chi non ordina il dolce dopo la pizza. Strafai tu, e te lo meriti.

1. Sagittario

Sbrodoli d'amore e la cosa ti piace parecchio anche perché da tempo ti eri dimenticato di che cosa significasse fare delle cazzate con la sola giustificazione sentimentale. Adesso invece recuperi, anche perché tutto il tuo fuoco si sentiva da tempo come un fornelletto da campeggio anziché una fiamma ossidrica da saldatore quale sei ora.