Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 3 al 9 aprile 2023: segni d’acqua sempre al top Nella classifica dei segni zodiacali dell’oroscopo per la settimana dal 3 al 9 aprile 2023, continuano a trionfare i segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) grazie a un bellissimo Marte che transita nel segno del Cancro.

Nella classifica dei segni più fortunati per la settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 aprile 2023 troveremo, di nuovo, dei segni molto femminili sul podio. Nell'oroscopo per la prossima settimana Marte è in Cancro e Venere in Toro, i due segni materni dello zodiaco.

Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati per la prossima settimana

Anche Mercurio questa settimana entra nel segno del Toro ma, a differenza del solito, ci starà per parecchio tempo: prendetevi spazio e modo per pensare e parlare ma con molta calma.

12. Leone

Sei come un distributore automatico di paranoie gratuite che si autorigenerano, senza nemmeno troppo impegno. Ti stanno tutti sulle palle, e il peggior dispetto che ti si possa fare è organizzare una di quelle cose come la pizzata dei vecchi compagni delle medie. Tu che fai fatica a salutare gli attuali colleghi, figurati che voglia hai di condividere due ore con dei quasi (ormai) sconosciuti!

11. Scorpione

La tua attività di questa settimana sarà paragonabile a quella del criceto. Ti dai un sacco da fare, ma pare che tu sia sempre nello stesso posto e sudato per di più. Che poi sudato fa sexy, non lo sottovalutare. Il punto è che se ti si chiedesse perché tu stia facendo tutta questa fatica faresti, per la prima volta e a malincuore, scena muta.

10. Acquario

Va bene prenderti un attimo di pausa da tutte queste energie dell'ultimo periodo, ma adesso stai un po' esagerando. Livello di socialità: eremita sul cucuzzolo della montagna, che piuttosto che scendere a valle mangia i fili d'erba e le zanzare. Ha il suo fascino, comunque!

9. Bilancia

Sei così insofferente che non riesci nemmeno a stare seduta per dieci minuti ferma nello stesso posto. Ti agiti manco ti fosse entrata un'ape nella camicia. Tu che sai sempre dove andare e che cosa sia giusto fare, adesso vuoi solo qualcuno che ti guidi come la speleologa con la torcia.

8. Ariete

Il problema di questa settimana sarà mantenere l'equilibrio. Ti senti come uno che ha le borse della spesa ma è sui pattini e sul ghiaino contemporaneamente. Un'impressa impossibile. Giove ti rende sicuro di te, mentre Marte quadrato è pronto a farti dire la cosa più sbagliata. Che poi ti chiederai tu stesso come diavolo possa esserti venuta in mente.

7. Gemelli

Hai come un calo di zuccheri ma emotivo, Gemelli. Da non curare certo con abbuffate di cioccolato, anche se è stagione. La tua vita in questi giorni sarà un'intermittenza impazzita tra voglia di trasferirti su Marte e deviazioni al percorso casa ufficio, solo per assicurarti che le papere del parco abbiano fatto una colazione abbondante. Inutile cercare di arginarti né prevenirti.

6. Capricorno

Proverai finalmente il brivido di non avere ansie da prestazione (se non in amore, ma quelle si chiamano farfalle nello stomaco e fanno bene). Nessun doppio allarme nel telefono per rileggere la presentazione per il capo, e nemmeno un minuto di straordinario in ufficio. Manco fosse retribuito il doppio. Tutto a favore di fughe d'amore con la tua dolce metà.

5. Sagittario

Ti piace molto questa sensazione di essere in pace col mondo che ti circonda, come una noce di burro che si sta sciogliendo nel risotto da mantecare. Hai il sorriso di chi non può essere turbato quasi da nulla, e che gradirebbe essere lasciato in pace col suo bicchiere di vino al bar, vista infinito e oltre. Ti si ignori pure, che a te va benissimo.

4. Vergine

È un attimo che l'amore esploda, e a te rifioriscano i pensieri dolci (e anche quelli maiali) nella testa, come le gemme su rami secchi degli alberi. Vedrai che anche tu, come la primavera, ci metterai un attimo a rinfoltire il tuo cuoricino. E poi si sa che questa è la stagione degli ormoni galoppanti, e tu non vuoi certo restare a guardare ai cancelli di partenza.

3. Cancro

Sei bello come il primo lunedì con l'ora legale, quello che quando si esce dall'ufficio c'è ancora il sole e scatta il bicchiere di vino bianco che fa subito Liguria style. Il bello è che con Marte ti senti scatenato come chi in treno, quando parte la suoneria del vicino con la Carrà, non trattiene un casquet e un tuca tuca.

2. Toro

Sei cosi buono, bello e pure simpatico Torone, che se sei in ritardo anche l'aereo ti aspetta. È che ti si vuole bene e tu non hai alcuna intenzione di approfittartene. Anzi, nel nostro amore ti adagi come una melanzana sulla sua fettina di mozzarella per la parmigiana più buona del mondo. Nessuno starà a contare le calorie.

1. Pesci

Sei felice già da quando ti svegli, anche se la giornata prevedesse la visita agli sportelli dell'Inps come picco di adrenalina. Il fatto è che tu l'adrenalina ce l'hai dentro, e il tuo cuore è come una cassa che spara latino americano a tutto volume. Impossibile non sculettare divertiti quando ti si sta di fianco.