Oroscopo, amore e affinità di coppia: quali sono i segni zodiacali più compatibili tra loro Per capire quali sono i segni zodiacali più compatibili tra di loro bisogna osservare diversi elementi, principalmente la Venere e la Luna, ma non solo. Ad esempio: una Venere in Ariete è passionale e coraggiosa, mentre una Venere in Cancro accudente e delicata. L'oroscopo di coppia è sempre un argomento molto curioso: ecco qualche piccolo spunto per capire se "it's a match"!

Quali sono i segni zodiacali più compatibili tra di loro? La lettura astrologica della nostra carta natale ci può dare molte risposte: racconta chi siamo e ci aiuta a comprendere i diversi aspetti della nostra personalità, anche qualora fossero apparentemente incompatibili tra loro. Ogni segno zodiacale ha le sue caratteristiche che ne descrivono la personalità. Quando usiamo l'astrologia per comprendere le nostre caratteristiche in ambito affettivo e amoroso, e quindi anche prevedere quelle delle nostre possibili metà, è bene guardare diversi pianeti.

Prima di tutto chiaramente osserviamo il segno zodiacale nel quale cadono la Luna e la Venere, che indicano i nostri bisogni emotivi, la prima, e le nostre rappresentazioni esterne di affetto, la seconda. Una Luna in Toro ha bisogno di stabilità e concretezza in amore mentre una Luna in Gemelli sarà più alla ricerca di leggero divertimento e condivisione di interessi. La Venere in un tema natale caratterizza l'amore per come è vissuto nella quotidianità, nella fisicità: una Venere in Ariete è passionale e coraggiosa, mentre una Venere in Cancro accudente e delicata.

Oltre a questi due pianeti fondamentali per descrivere la nostra vita affettiva ci sono anche altri punti: prima di tutto il Sole che racconta il nostro io, la nostra personalità principale, ma poi anche Marte, simbolo dei nostri appetiti e l'Ascendente che parla del nostro approccio fisico e delle nostre abitudini quotidiane. Ad esempio se con una persona c'è uno scarso feeling intellettuale ma una grande attrazione fisica probabilmente ad essere in sintonia sono i nostri due Marte. Oppure, quando qualcuno ci attrae ad una prima occhiata, senza nemmeno esserci scambiati una parola, è tutto merito dell'Ascendente.

Quindi, astrologicamente parlando, per comprendere la reale affinità tra due persone è bene fare una "sinastria" ovvero mettere in relazione tutti i pianeti dell'uno con tutti i pianeti dell'altro. In assenza però di un'astrologa a portata di mano, ecco qui di seguito qualche regoletta base per comprendere se con la persona che avete davanti potrebbe essere amore oppure solo un abbaglio!

Prima di tutto ricordate che i segni vanno solitamente d'accordo tra loro in base all'elemento: ovvero segni di fuoco coi segni di fuoco, segni d'aria coi segni d'aria e così via. Questo perché tra segni di uno stesso elemento c'è spesso una affinità di valori e caratteristiche principali: i segni di fuoco passionali ed energici, i segni di terra concreti e fattivi, i segni d'aria socievoli e intellettualoidi e i segni d'acqua sensibili e metafisici. Poi, avere gli ascendenti in segni zodiacali dello stesso elemento crea sintonia nel quotidiano che non è da sottovalutare!

Infine, ma questa è difficile quindi prestate attenzione: se la Luna di lei si trova nel segno del Sole di lui o viceversa direi che it's a match!

Ariete

Si accoppia bene con Leone e Sagittario coi quali condivide passione, energie e anche voglia di avere sempre ragione. Diciamo che anche i Gemelli lo divertono e l'Acquario lo stuzzica.

Toro

È molto compatibile con Vergine e Capricorno proprio perché l'elemento terra dei due segni gli dona le rassicurazioni delle quali ha bisogno senza paura che qualcuno trovi tutto questo noiosissimo. C'è una buona sintonia anche col Cancro però, l'altro segno materno dello zodiaco.

Gemelli

È affine a Bilancia e Acquario dai quali si fa anche riprendere ed indirizzare. Anche se decisamente più saggi sanno condividere quella passione per la socialità, il gruppo e le novità. Un Gemelli trova divertente anche il Leone e in qualche caso lo Scorpione… Solamente finché quest'ultimo tiene a bada le sue paranoie!

Cancro

È affiatato con Pesci e Scorpione coi quali può condividere ore e ore di lamentele e ansie: si capiscono al volo. La sua dolcezza va d'accordo anche con il Toro e la Bilancia soprattutto se si parla di amore.

Leone

Fa scintille con Ariete e Sagittario anche se "scintille" spesso è la parola giusta e non sempre rassicurante. Qui si è sempre alla ricerca di situazioni che scottano e che punzecchiano e i segni di fuoco sono perfetti! Un Leone si lascia coinvolgere anche da un Gemelli nella sua giocosità.

Vergine

Si accoppia bene con Toro e Capricorno che ben sopportano il suo bisogno di programmare e prevenire, anzi se ne sentono rassicurati. Una Vergine è anche attratta dallo Scorpione dal punto di vista intellettuale e dall'Acquario quanto a genialità libera e indipendente.

Bilancia

È molto compatibile con i Gemelli e l'Acquario anche se qualche volta questi non sembrano apprezzare la sua modalità accudente e strutturata, per questo potrebbe anche decidere di ripiegare su più dolci Cancro o calmi Toro.

Scorpione

È attratto da Pesci e Cancro coi quali condivide un mondo interiore davvero immenso e ricco di cunicoli senza via d'uscita. Il suo intelletto però si diverte molto anche coi Gemelli o la Vergine che gli tengono testa quanto a giochetti mentali.

Sagittario

È affiatato con Leone e Ariete coi quali condivide la passione e la voglia di buttarsi in situazioni sempre nuove. Quando però questi non apprezzano il suo intelletto fino, il Sagittario dirotta su Acquario e Bilancia.

Capricorno

Fa scintille con Vergine e Toro che si lasciano guidare dal suo piglio da leader senza mettere in campo lo spirito di competizione. Un Capricorno però è anche spesso attratto dalla mete strategica dello Scorpione o dal piglio egoriferito del Leone col quale però è scontro di amore odio.

Acquario

Si accoppia bene con Gemelli e Bilancia che condividono con lui la passione per gli esseri umani, per l'umanità nel suo complesso. L'Acquario apprezza tutti coloro che fanno dell'etica un valore importante e quindi anche Cancro e Sagittario.

Pesci

Affine a Scorpione e Cancro col quale può lasciarsi andare a tutte le emozioni che popolano il suo io senza alcuna inibizione. Qualche volta il pragmatismo materno del Toro lo trova dolcemente rassicurante.