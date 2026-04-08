Oroscopo 9 aprile 2026, le previsioni di oggi segno per segno: Toro e Vergine dolcissimi

Nell’oroscopo di giovedì 9 aprile 2026 Marte passa nel segno dell’Ariete e affatica Capricorno e Cancro mentre Venere e la Luna baciano i segni di terra.

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Ariete

Non si capisce bene se sia la Luna storta o Marte appena entrato nel tuo segno, ma il risultato è chiarissimo: domani hai voglia di discutere su qualsiasi cosa. Dalla mancanza delle sale d’attesa nelle stazioni ferroviarie fino alle questioni più personali, ogni argomento diventa un pretesto per dire la tua, possibilmente con grande enfasi. Il problema è che rischi di trasformare ogni confronto in uno scontro, creando attorno a te una certa tensione. Attento a non svuotare la stanza mentre parli: non tutti hanno la tua stessa energia polemica.

Toro

Domani sei pura poesia domestica. Con Venere nel tuo segno e la Luna che la sostiene, senti fortissimo il richiamo della casa, della famiglia, delle radici. Hai voglia di condividere, di immortalare ogni momento bello, di costruire ricordi che restano. Proprio come Britney Spears che torna virale con un video insieme ai suoi figli: autenticità, emozione, semplicità che diventano straordinarie. Tu domani sei così, desideroso di fermare il tempo nei momenti più belli.

Gemelli

Vi sentite finalmente carichi, reattivi, perfettamente sincronizzati tra mente e corpo. Marte che torna a favorirvi vi restituisce energia fisica e una sensazione di controllo totale, come se ogni azione fosse perfettamente coordinata con il pensiero. È un po’ come quando in un videogioco ogni comando risponde alla perfezione: siete centrati, veloci, precisi. Potreste persino lanciarvi in imprese estreme, come il record di velocità di Valentina Greggio nello sci di velocità. Insomma, domani potete davvero spingere al massimo.

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Cancro

Sei un po’ nervoso, ma invece di affrontare la realtà di petto, preferisci rifugiarti nell’immaginazione. Con la Luna in opposizione che ti riporta con i piedi per terra e Mercurio e Venere a favore che invece ti spingono a sognare, ti trovi in una dimensione sospesa. Vorresti vivere momenti straordinari, come assistere per caso al lancio della missione Artemis II da un volo di linea. Ma attenzione: certe occasioni non arrivano da sole, vanno anche costruite.

Leone

Domani sei in modalità difensiva strategica. Con Venere in quadratura e Marte che torna a favore, senti il bisogno di proteggerti e riorganizzare le tue mosse, soprattutto in ambito sentimentale. È un po’ come il sistema di sicurezza degli Uffizi dopo l’attacco hacker: opere nascoste, accessi blindati, strategia in fase di perfezionamento. Tu fai lo stesso: ti chiudi momentaneamente per capire come ripartire al meglio.

Vergine

Mia cara, domani sei perfettamente allineata con il sentimento. Con Venere e la Luna a favore, hai una naturale predisposizione all’amore, alla cura, alla dolcezza. Anche senza bisogno di studi scientifici – come quello della Drexel University che lega romanticismo e stomaco pieno – tu sai già perfettamente come creare benessere emotivo. Sei avvolgente, accogliente, capace di far stare bene chiunque ti sia accanto. Una vera fonte di calore umano.

Bilancia

Avrai davvero bisogno di fare un piccolo ripasso delle buone maniere, mia cara. Con la Luna storta e Marte in opposizione, l’istinto rischia di prendere il sopravvento e farti perdere quell’eleganza naturale. Il rischio è quello di reagire in modo impulsivo, dimenticando il tuo proverbiale equilibrio. Prendi esempio dai tifosi giapponesi a Wembley, che dopo la partita si fermano a pulire gli spalti: un gesto semplice ma potentissimo, quasi meditativo. Ecco, tu domani hai bisogno proprio di questo: ritrovare il centro attraverso piccoli gesti consapevoli.

Scorpione

Lo stile forse non è il tuo primo pensiero in questo periodo, ma poco importa: tu vinci su tutta la linea grazie a lucidità e intuito. Con Mercurio a favore e una Luna complice, riesci a intercettare tendenze e scelte vincenti prima degli altri. Anche quando segui il “diktat” del web, lo fai con intelligenza, scegliendo solo ciò che può diventare davvero iconico. Come il cerchietto tornato virale ispirato a Caroline Bessette nella serie Love Story: tu sei sempre un passo avanti, anche quando sembri distratto.

Sagittario

Finalmente torni a respirare leggerezza. Marte che arriva a sostenerti ti restituisce quella goliardia che pensavi di aver perso. Ti senti pronto a vivere momenti divertenti, spontanei, quasi teatrali. Proprio come Emmanuel Macron che in Giappone si diverte a posare in stile Dragon Ball: un mix di ironia, leggerezza e autoironia. Ecco, tu domani sei così, pronto a lasciarti andare e a goderti ogni situazione con uno spirito decisamente più libero.

Capricorno

Da domani cambi completamente approccio. Marte non ti sostiene più come prima, ma non è un problema: ora puoi puntare su intelligenza, sensibilità e visione. Con Mercurio, Venere e la Luna a favore, diventi raffinato nelle scelte e nei modi. È un po’ come Bianca Balti quando firma per la fondazione “Mind Your Cancer”: eleganza, consapevolezza, profondità. Tu domani sei così, meno forza bruta e più valore autentico.

Acquario

Inizi a sentire che qualcosa si muove, e non poco. Marte torna a favore e ti regala quella spinta necessaria per osare, sperimentare, spingerti oltre i limiti. Sei come Dario Costa, pilota Red Bull, che riesce ad atterrare su un treno in corsa: una sfida apparentemente impossibile che diventa realtà. Tu domani vuoi proprio questo, superare le regole e dimostrare che esiste sempre un modo alternativo per riuscirci.

Pesci

Domani siete pronti a sperimentare, cambiare approccio e soprattutto divertirvi nel farlo. Con Luna, Venere a favore e Mercurio nel vostro segno, avete voglia di rinnovare anche le dinamiche più intime. Il nuovo trend londinese dei PowerPoint per trovare l’anima gemella vi rappresenta perfettamente: creatività, ironia e voglia di uscire dagli schemi. Non vi accontentate delle solite modalità, volete qualcosa che vi emozioni davvero.