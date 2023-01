L’oroscopo di oggi 30 gennaio 2023: Gemelli e Acquario mettono in pratica senza paura Nell’oroscopo di oggi, lunedì 30 gennaio 2023, il segno sfortunato è il Sagittario mentre il segno fortunato l’Acquario. Le energie saranno tantissime: dirompenti, potenti e sconvolgenti, tutto merito di Mercurio trigono a Urano e del Sole trigono a Marte.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'oroscopo di oggi, lunedì 30 gennaio 2023 e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna. Mercurio è in trigono a Urano mentre il Sole è in trigono a Marte. Considerando che quando due pianeti sono in trigono tra loro significa che si supportano e incoraggiano a vicenda, direi che oggi le energie saranno davvero tante, addirittura fuori controllo.

Con la luna che nelle prime ore della mattina entra nel segno dei Gemelli direi che il segno sfortunato è proprio il Sagittario mentre il segno fortunato l'Acquario.

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Ogni richiesta che ti viene fatta è come un braccio di ferro perché non vuoi assolutamente cedere nemmeno di un millimetro con Marte che ti rende super forzuto ma anche un filino cocciuto. Appoggi in pieno la determinazione del tassista patito di Juve Tommy Agosta che non cede alle avances dell’emiro che gli offre una cifra da capogiro per il suo taxi mausoleo con tutti i cimeli della squadra del cuore. Tu esattamente cosi!

Leggi anche L'oroscopo del 26 gennaio 2023

Amore: limoni appassionatamente anche con il primo che ti capita a tiro.

Lavoro: non c’è verso di farti ragionare.

Salute: anche oggi sei super dinamico.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un torneo di briscola nel circolo di zona.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

I rapporti di amicizia per te sono fondamentali ora che con Venere hai riscoperto i piaceri della condivisione sincera e reciproca. Anche Giacomo Leopardi afferma il valore di questo sentimento tanto da confessarlo al cugino in una lettera privata di recente acquistata dallo Stato italiano e resa pubblica. Tu non tenerlo segreto, sbandieralo ai quattro venti, capito?

Amore: ti piacciono i giochini amorosi e erotici come i dadi fosforescenti da usare al buio.

Lavoro: ti piace un ambiente rilassato dove tutti amano collaborare felicemente, non esiste ma tu di certo riuscirai a crearlo.

Salute: prepara una delle tue rinomate leccornie da condividere in pausa pranzo con i tuoi colleghi-amici.

Il consiglio del giorno: scrivi un messaggino ai tuoi compagni delle elementari che non senti da un po’ di tempo.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Oggi avete voglia di condivisione, gentilezza e leggerezza, con la Luna proprio nel vostro segno. Sono certa che alla notizia delle gemelle che compiono duecento anni in due e vengono festeggiate da tutto il paese di Foggia avete subito pensato che fosse un’ottima occasione per fare nuove conoscenze e per festeggiare allegramente, perché con Marte a favore essere l’animatore della festa è proprio il vostro ruolo preferito.

Amore: avete la riserva piena di coccole e abbracci da distribuire liberamente.

Lavoro: siete perfetti nel ruolo di coordinatori, quelli che modulano gli interventi dei professionisti.

Salute: la vostra forma fisica è da dieci e lode.

Il consiglio del giorno: segnate sul calendario tutti i compleanni di amici e famigliari.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Con Venere a favore finalmente vedi il mondo attraverso le tanto amate lenti rosa, dove sentimenti, baci e coccole trionfano. Praticamente ti senti rinato e apprezzato proprio come Sabrina Impacciatore grazie alla sua partecipazione alla serie White Lotus. Quando il tuo lato emotivo è sereno e valorizzato tutto per te si incastra perfettamente come un puzzle.

Amore: sei il massimo esperto in questo campo, non solo a livello teorico, finalmente.

Lavoro: sei tutto modini cortesi a cui è impossibile dire di no.

Salute: fai face yoga per rendere il tuo sorriso ancora più smagliante.

Il consiglio del giorno: impara a cucinare la zuppa piccantissima Laksa che pare essere afrodisiaca.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Leone

Concordi perfettamente con la nuova direttiva dell’azienda di Mumbai ‘Dream11’ che ha deciso di multare i dipendenti che contattano i colleghi in ferie. Oggi con la Luna a favore che ti dà un vero piglio deciso, non vuoi assolutamente sentirti costantemente costretto dal senso del dovere che, con Saturno contro, è sempre pronto a infastidirti come la sveglia la mattina. Hai bisogno di leggerezza e dei tuoi spazi ed è giusto pretenderli!

Amore: alla passione non sai assolutamente dire di no.

Lavoro: quando sei in pausa pranzo metti il telefono in muto per non esserne disturbato.

Salute: osa con una minigonna cortissima modello ‘girotopa’, ti assicuro che ringalluzzisce lo spirito, e non solo il tuo.

Il consiglio del giorno: fai un detox digitale la sera prima di andare a dormire.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Il tuo scetticismo è decisamente esaltato con una Luna stortissima di oggi. Sei esattamente come la giovane bimba in Rhode Island che chiede alla polizia della città la prova del DNA sull’esistenza di Babbo Natale. Tu pretendi massima chiarezza e concretezza tanto che il tuo motto è: astenersi ‘sognatori’ perditempo.

Amore: hai depennato tutte le parole memorizzate dal tuo dittatore automatico che riguardano la sfera amorosa.

Lavoro: sei come San Tommaso ha bisogno di prove tangibili.

Salute: il ticchettio dell’orologio e delle scadenze lo senti risuonare fin dal primo mattino.

Il consiglio del giorno: acquista un blocco di carta millimetrata per i tuoi disegni perfetti.

Voto 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Hai voglia di socialità, divertimento e di notti a ballare sul cubo inguainata in una minigonna di pelle. La Luna di oggi ti fa sentire più ardita di un’adolescente tanto che esulti e ti strappi i capelli alle dichiarazioni dei duetti che si terranno a Sanremo. Quello che ti stuzzica di più è la canzone che proporranno Eros Ramazzotti e Arisa che insieme sei certa faranno davvero scintille.

Amore sei sempre pronta allo scatto felino.

Lavoro l’ufficio è un ottimo luogo per esplorare nuove tecniche di tacchinaggio.

Salute: con tutto l’esercizio fisico che fai sei già pronta alla prova costume.

Il consiglio del giorno: riascolta tutte le canzoni che non hanno vinto Sanremo ma sono diventate dei veri tormentoni.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Il posto migliore per osservare il passaggio dell’asteroide 2023BU è certamente dal tuo comodissimo letto, abbracciato teneramente alla tua dolce metà. Ora che hai Venere a favore metti in secondo piano tutti i tuoi hobby da intellettualoide che Mercurio vorrebbe assolutamente che tu ti continuassi ad applicare per dare sfogo a coccole ed emozioni, perché sai benissimo che questa è proprio un’occasione da cogliere al volo senza alcun ripensamento mentale.

Amore: mostri a tutti il tuo lato tenero da bignè alla crema.

Lavoro: metti a disposizione tutto il tuo sapere, meglio approfittarne subito.

Salute: la tua carica di buonumore è davvero contagiosa.

Il consiglio del giorno: iscriviti a un corso di massaggi Balinesi.

Voto 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

A ogni questione che ti viene proposta tu sbuffi come la stufetta per riscaldare il bagno per far capire subito che con la Luna storta è meglio tenersi debitamente alla larga per non innescare la tua lunghissima lista fastidii e tormenti. Tra le tante c’è anche il come risolvere l’annoso problema del blocco di Netflix agli account condivisi su cui non sai proprio come raccapezzarti. Piuttosto che impazzire dietro alla tecnologia rispolveri il vecchio DVD dalla soffitta.

Amore: ti senti come una tartaruga di terra in letargo nel frigorifero.

Lavoro: dire che oggi sei svogliato, è farti un complimento.

Salute: non trovi pace neppure durante il powernap pomeridiano.

Il consiglio del giorno: acquista un’amaca da appendere in salotto.

Voto 5 +

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Adori la chiarezza e la sintesi che con Mercurio dalla tua si manifesta puntualmente con grande efficacia. Proprio come il discorso conciso e senza fronzoli di sole otto parole del mister Mourinho alla festa della Roma. Less is more ma soprattutto tu vuoi che tutti siano a testa bassa e si impegnino al massimo nel lavoro per raggiungere grandi obiettivi.

Amore: avvisa il partner che ti deve osannare come le groupie degli anni Settanta.

Lavoro: sai prendere importanti decisioni con la rapidità di una freccia precisissima.

Salute: potresti uscire di casa senza il passaggio allo specchio perché sei sempre perfetto.

Il consiglio del giorno: ascolta i discorsi motivazionali di Steve Jobs su Youtube.

Voto 8

L'oroscopo di oggi per l'Aquario

Sai perfettamente ponderare determinazione e grinta che ti fornisce Marte, con la grande diplomazia di Venere nel tuo segno. Hai lo stesso approccio politicamente corretto di Maria De Filippi che risponde alla pungente domanda sulla ‘sfida’ del suo programma ‘C’è Posta per Te’ che andrà in onda contemporaneamente alla finale di Sanremo affermando che anche per lei è moto utile a livello professionale guardare attentamente tutte le serate del Festival. Sai essere sempre morbido come un guanto di velluto.

Amore: solo in privato dimostri di conoscere a memoria romanticissime poesie d’amore.

Lavoro: le tue grandi capacità diplomatiche mettono d’accordo proprio tutti.

Salute: ti piace ricevere complimenti anche se fai quello che non da importanza all’aspetto fisico.

Il consiglio del giorno: leggi il libro di Sun Tzu "l’arte della guerra", che serve sempre.

Voto 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Per voi c’è proprio il trionfo di emozioni, di quelle che non hanno alcun limite umano e vagano oltre i confini di quello che si è immagino perché con Venere nel vostro segno tutto è possibile. In armonia con questa vostra indole arriva la notizia che il corto ‘Le pupille’ di Alba Rohrwacher è stato nominato agli Oscar. Non ponetevi alcun obiettivo, superatelo.

Amore: voi volete un’amore intergalattico.

Lavoro: spiazzate tutti con il vostro approccio innovativo da manager della Silicon Valley.

Salute: siete ammalianti come le sirene del mare.

Il consiglio del giorno: scegliere il vestito per Carnevale perché ormai è ora!

Voto 6 e mezzo