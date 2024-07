video suggerito

L'oroscopo di domani, domenica 21 luglio 2024: le previsioni segno per segno di Ginny L'oroscopo di domani, domenica 21 luglio 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Ci aspetta una giornata piena di riflessioni e azione! La Luna piena ci invita a fare il punto sui nostri obiettivi e a correggere il tiro dove necessario. Il segno sfortunato è il Cancro, mentre il segno fortunato il Leone.

Nell'oroscopo di domani, domenica 21 luglio 2024, ci aspetta una giornata piena di riflessioni e azione! La Luna piena ci invita a fare il punto sui nostri obiettivi e a correggere il tiro dove necessario. Nella notte, Marte è entrato nel segno dei Gemelli, rendendo la parola una potente arma per affermare le nostre idee e bisogni. Attenzione però alla quadratura tra Urano e Mercurio, che potrebbe renderci un po' impulsivi nelle nostre espressioni. Quindi, fate attenzione a quello che dite e come lo dite! Il segno sfortunato è il Cancro, mentre il segno fortunato il Leone.

Ariete

Amore: autoritario, ma non esagerare.

Fortuna: alza le mani e ti asseconda.

Il consiglio del giorno: un giro in solitaria sul pedalò.

Voto: 6

Toro

Amore: come fare trekking con le infradito.

Fortuna: trovi parcheggio ma non vicinissimo.

Il consiglio del giorno: crea un video blog delle tue avventure vacanziere da riguardare tra un pò.

Voto: 5 e mezzo.

Gemelli

Amore: ha già tolto il costume.

Fortuna: trovate sempre il Wi-Fi gratuito e funzionante ovunque.

Il consiglio del giorno: portate un kit di giochi da tavolo e organizzate un torneo sulla sabbia.

Voto: 8

Cancro

Amore: capriccioso ma responsabile.

Fortuna: trovi una moneta per terra, ma è da un centesimo.

Il consiglio del giorno: esprimi quello che pensi senza paura.

Voto: 4 e mezzo

Leone

Amore: c’è bisogno di una doccia ghiacciata.

Fortuna: trovare una banconota da 50 euro nella borsa da spiaggia dell’anno prima.

Il consiglio del giorno: fai volare un aquilone gigante con la tua faccia stampata sopra: impossibile non notarti.

Voto: 8 e mezzo

Vergine

Amore: non è bello se non è litigarello.

Fortuna: ogni volta che cerchi una penna, non scrive mai.

Il consiglio del giorno: porta in spiaggia un ventilatore a batteria per rinfrescarti.

Voto: 5

Bilancia

Amore: il tuo telo mare è off limits.

Fortuna: il film che vuoi vedere è sempre disponibile in streaming.

Il consiglio del giorno: partecipa ad una sessione di meditazione al tramonto.

Voto: 6 –

Scorpione

Amore: in fila che attende.

Fortuna: sorride compassionevolmente.

Il consiglio del giorno: ascolta la tua playlist preferita.

Voto: 5 e mezzo

Sagittario

Amore: a parole tanto.

Fortuna: partecipi a un concorso, ma non arrivi sul podio.

Il consiglio del giorno: osserva il movimento ipnotico delle onde che si infrangono sulla riva mentre stuzzichi qualcosa di buono.

Voto: 7

Capricorno

Amore: metti tutto in discussione.

Fortuna: fai il polemico anche con lei.

Il consiglio del giorno: godi della bellezza della natura che ti circonda.

Voto: 5

Acquario

Amore: ha bisogno del suo spazio.

Fortuna: ogni volta che ti metti in fila per qualcosa, arriva sempre qualcuno che ti passa davanti.

Il consiglio del giorno: passeggia lungo la riva raccogliendo conchiglie e pietre interessanti.

Voto: 6

Pesci

Amore: hai voglia di pathos.

Fortuna: come un cassetto pieno di calzini spaiati.

Il consiglio del giorno: porta con te un blocco da disegno e qualche matita o colori ad acquerello e lascia che l'ispirazione del paesaggio ti guidi.

Voto: 6 e mezzo