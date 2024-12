video suggerito

Oroscopo, la classifica di chi guadagnerà più soldi nel 2025: i segni più fortunati nel lavoro Chi è il segno che guadagnerà più soldi nel 2025? Con l'oroscopo 2025 e la classifica dei segni zodiacali più fortunati nel 2025 nel lavoro e coi soldi, ecco chi viene baciato da Giove! Scorpione, Cancro e Acquario sul podio!

Quando pensiamo all'oroscopo 2025 ovviamente, dopo aver controllato l'oroscopo dell'amore e l'oroscopo della fortuna, il nostro pensiero va subito all'oroscopo dei soldi o, più in generale, all'oroscopo del lavoro. Per decidere come posizionare i 12 segni zodiacali nella classifica dei soldi 2025 ho considerato prima di tutto la posizione del pianeta dell'abbondanza (anche economica) ovvero Giove, ma anche la posizione del pianeta Saturno che spesso parla di rinunce forzate. Urano invece è il pianeta che spesso si lega all'attività lavorativa, nel senso del saper cogliere al volo le occasioni, anche per una crescita professionale. Plutone porta trasformazione, anche nella propria realizzazione pubblica, mentre Nettuno è il pianeta delle grandi idee, dei grandi progetti e delle grandi collaborazioni.

Oroscopo 2025, la classifica dei segni più fortunati nel lavoro: le previsioni per il prossimo anno

Con un occhio a tutti questi pianeti ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati per quanto riguarda i soldi e il lavoro nel 2025.

12. Sagittario

Soprattutto i primi sei mesi ti vedranno arrancare: Saturno ti impone ristrettezze e Giove non ti permette di chiudere un occhio su qualche regalino che in effetti ti meriteresti per tirarti un po' su di morale. Insomma anche quando riceverai un bonus anziché spenderlo tutto per farti immediatamente felice, lo metterai da parte per i periodi più difficili. Un Sagittario così accorto non lo vedevamo davvero da tempo. I piaceri che normalmente ti saresti stappato subito adesso li riponi in cantina con tanta meticolosità.

11. Vergine

Sempre per colpa di Giove e Saturno contrari, soprattutto nei primi sei mesi dell'anno, non solo avrai l'impressione che ogni attività lavorativa ti pesi come se dovessi trainare da solo un intero treno ad alta velocità, ma nemmeno ti sentirai debitamente ricompensata. Dato però che il tuo senso dell'autocritica è sempre ad altissimi livelli, darai spesso a te stessa la colpa di non riuscire quanto vorresti e di non essere come vorresti riconosciuta e applaudita. Quando il portafoglio piange quindi il tuo senso del dovere non fa che rimproverarti. Datti pace!

10. Capricorno

Quando ti vedrai in questo posto della classifica dei soldi nell'oroscopo 2025 sono sicura che prima ti arrabbierai parecchio con l'astrologa e poi farai di tutto per dimostrarmi che avevo torto. Il tuo Saturno dominante non può proprio accettare di avere davanti a sé un anno di poca soddisfazione personale. Ci tengo però a precisare che i mesi decisamente più duri saranno da giugno in poi, quando farai fatica a investire anche soltanto 15 € in un aperitivo in centro. Prima invece dovrai vedertela con l'insicurezza nelle tue stesse capacità che non fa certo bene all'attività lavorativa, soprattutto se sei in una posizione di responsabilità.

9. Bilancia

Risparmiare non ti fa certo paura, dato che il pianeta della meticolosa attenzione patrimoniale, Saturno, è sempre in allerta nel tuo segno zodiacale. Se vieni da un 2024 in cui con molta più leggerezza ti sei approcciata anche alle carte di credito, col 2025 ritorni nei tuoi ritmi serrati di spesa accorta. Nei primi sei mesi avrai l'impressione di non meritarti nulla e non essere in grado di provvedere nemmeno alla tua pianta grassa: ovviamente è soltanto una percezione. Da giugno in poi però ci si mette anche Giove e tu ti sentirai disperatamente senza un soldo. Qui l'esagerazione è di casa ma eviterei se possibile spese importanti.

8. Ariete

Arrivi in questo 2025 dopo aver brindato senza badare a spese per tutto il 2024 quindi, fin da subito, sentirai il bisogno di rimettere in ordine il conteggio delle chilocalorie e quello del tuo salvadanaio. Marte, che ti innervosisce nei primi mesi dell'anno, ti dà anche una minore sicurezza in te stesso, così risparmiare diventa un saggio cuscinetto per ogni evenienza. Se così farai ti creerai un buon salvagente per la seconda metà dell'anno quando, per colpa di Giove, potresti in effetti incappare in rallentamenti sui guadagni e accelerazioni sulle spese.

7. Pesci

I conti non sono quasi mai il tuo punto forte e andare in panico è questione davvero di un attimo. Saturno nel tuo segno zodiacale da ormai 2 anni abbondanti, qualche volta ti ha amplificato l'ansia da scarsità ma probabilmente ti ha costretto a rimettere la testa sui file di Excel. Nel 2025 arriverai quindi pronto a tenere allacciata la zip del portafoglio e, solo dal mese di giugno, avrai la bella sorpresa di Giove che finalmente ti porterà un po' di serenità. Incassare e chiudere contratti sarà molto ma molto molto più facile.

6. Leone

Quando si parla di spendere soldi tu ti permetti di alzare la mano in quanto massimo esperto sul campo ed in effetti è proprio così. In più, il 2024 con Giove a favore è stato un ottimo incentivo a lasciarti andare a qualche investimento azzardato complice anche qualche entrata imprevista. La fortuna è che nel 2025 non dovrai litigare con l'estratto conto anche se di questa facilità di guadagni avrai la sensazione soltanto nel primo semestre.

5. Toro

Caro Toro, quando si parla di denaro tu sei subito pronto a rimboccarti le maniche. Guadagnare è da sempre il tuo forte anche se non necessariamente con una smodata ambizione. Sai bene che dal lavoro arriva il guadagno e il guadagno va tutto investito nel proprio benessere personale. Anche quest'anno, nel 2025, avrai l'impressione che tutto si muova esattamente come deve essere, senza particolari sforzi ma senza nemmeno la sensazione di aver ricevuto qualcosa in regalo. L'impegno ti porta le giuste ricompense. Il tutto però avrà un'impennata a partire da giugno quando con lo stesso impegno guadagnerai di più!

4. Gemelli

Lo so che devo stare attenta a parlare di soldi con uno come te che non fai in tempo a guadagnarli che già li ha investiti, non sempre in modo oculato. Per fortuna ancora per i primi 6 mesi dell'anno, insieme a Giove che ti dà una meravigliosa sensazione di abbondanza, c'è anche Saturno che ti trattiene come un freno a mano. Quindi posso stare tranquilla che nonostante il pianeta dell'abbondanza proprio nel tuo segno zodiacale fino ai primi di giugno, non deciderai di investire tutti i tuoi soldi in divertenti futilità!

3. Acquario

Giove ti bacia per i primi sei mesi dell'anno e tu continui a chiudere contratti, aprire possibilità di business e soprattutto avere una certa facilità nel raccogliere tutti i risultati. Poi, anche quando Giove se ne andrà dall'estate, direi che potrai continuare a contare sulla scia lunga di benessere e abbondanza. Quello che costruisci tu sono reti sociali e questo sarà per sempre il tuo fortino.

2. Cancro

Sarai tu, caro Cancro, ad ospitare il pianeta del benessere anche economico a partire dal mese di giugno, quindi puoi iniziare fin da subito a sfregarti le mani. I primi 6 mesi potranno ancora riservare, ogni tanto, quella sensazione di non sopportare più niente a nessuno, nemmeno il datore di lavoro. In questi mesi in effetti potresti prendere delle decisioni avventate con qualche ripercussione anche sulla tua situazione economica. In tutti i casi però mi sento di dire che puoi rischiare perché sia Saturno sia Giove (da giugno) saranno a tuo favore il che significa che la crescita, economica e professionale, è assicurata!

1. Scorpione

Ti metto qui, al primo posto nella classifica dei segni più fortunati quanto a carriera e denaro, perché il 2025 ti riserva il favore di Marte, Saturno e anche Giove. Quello che Urano spazza via (soprattutto per i nati nella terza decade) sarà soltanto un piccolo default temporaneo. In più, non te lo dimenticare mai, tu sei il segno con il sesto senso, il fiuto degli affari più raffinato. Qualsiasi scelta quindi nel 2025 sarà la scelta giusta!