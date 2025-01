video suggerito

Capodanno cinese 2025, inizia l'anno del Serpente di Legno Yin: l'oroscopo per tutti i segni zodiacali Oggi, mercoledì 29 gennaio 2025, con la luna nuova nel segno dell'Acquario e il Capodanno Cinese, inizia l'anno dell'oroscopo lunare del Serpente di Legno Yin: un anno creativo e saggio. Ecco cosa significa e quali saranno gli effetti per tutti i segni zodiacali cinesi.

Mercoledì 29 gennaio 2025 inizia il Capodanno Cinese e, secondo l'oroscopo cinese, il nuovo anno lunare che sarà dedicato al Serpente di Legno Yin. Procediamo con ordine: prima di tutto abbiamo parlato di "anno lunare" perché l'astrologia cinese si basa sui cicli della Luna che sono tendenzialmente 13 per ogni anno. Ogni anno, alla Luna nuova nel segno dell'Acquario, viene legato il capodanno anche se, non dimentichiamocelo, la vera festa per i cinesi è il 4 febbraio ovvero la festa di primavera. Dato che questo anno del Serpente di Legno durerà dal 29 gennaio 2025 al 16 febbraio 2026 significa che ospiterà per 2 volte la festa di primavera, nel 2025 e nel 2026: sarà quindi un anno fortunato soprattutto per gli inizi.

In astrologia cinese ogni anno è caratterizzato da uno dei 12 animali (legati alla leggenda dei 12 animali che a corsero alla dipartita del Buddha). L'animale dell'anno si lega combinandosi ad uno dei 5 tronchi, ovvero dei 5 elementi, in base alla cifra finale dell'anno. Gli anni che terminano con la cifra 5 sono anni di Legno Yin. Non dobbiamo dimenticarci inoltre che anche ogni giorno, ogni mese e ogni ora sono legati ad una combinazione di segno zodiacale + elemento + polarità. Per ciascuna persona quindi, la data di nascita viene indicata con quattro combinazioni che si riferiscono al giorno, al mese, all'ora e all'anno di nascita.

Un oroscopo positivo e favorevole è un oroscopo bilanciato ovvero con al suo interno più animali, elementi e polarità possibili. Ricordiamoci infine che gli elementi in astrologia cinese sono in un rapporto di continua crescita e distruzione reciproca e sono anche legati agli indicatori spaziali: per questo all'oroscopo si lega il Feng Shui, l'arte della disposizione e dell'arredamento casalinghi.

Oroscopo cinese 2025, cosa significa l'anno del Serpente di Legno Yin

Il segno zodiacale del Serpente viene legato, per le sue caratteristiche, al nostro segno accidentale del Toro anche se, a parer mio, è un perfetto mix dei nostri Toro e Scorpione. Le caratteristiche principali del segno zodiacale del Serpente sono la saggezza, la capacità di trasformazione, la strategia politica, la sinuosità, l'eleganza, la bellezza, l'amore per la famiglia e il grande senso estetico.

L'anno del Serpente si prospetta un anno economicamente ricco, con attività politiche forti e con importanti dibattiti intellettuali. L'elemento Legno, soprattutto nella sua polarità Yin, ha a che fare con lo sviluppo, lo sviluppo economico, la creazione di situazioni di stabilità familiare e l'accumulo di conoscenze e informazioni. La collaborazione e la creatività sono i due elementi più importanti di questo "tronco". Per la sua grande natura simbolica ovviamente non possiamo dimenticarci di quanto il Serpente sia un animale che rappresenta proprio la trasformazione, il suo cambiare pelle ne ha fatto un simbolo di grande crescita e rivoluzione in tutti i linguaggi simbolici.

Chi sono i nati nell'anno del Serpente di Legno

Le persone nate nell'anno del Serpente di Legno sono particolarmente attente all'estetica e si costruiscono relazioni solide con un importante legame di idee e di pensiero. Queste persone raggiungono spesso con la maturità e la loro massima realizzazione personale proprio perché Giove, dominatore dell'elemento Legno, permette di accumulare esperienze con saggezza.

L'oroscopo dell'anno del Serpente e gli effetti su tutti i segni zodiacali cinesi

Quali saranno gli effetti dell'anno del Serpente? Ecco le previsioni per tutti i segni zodiacali cinesi.

Topo

(Nati negli anni 1948 – 1960 – 1972 – 1984 – 1996 – 2008 – 2020)

Nell'anno del Serpente di Legno i Topo godranno di una maggiore capacità di vivere le loro intuizioni e di prendere decisioni velocemente senza paura. La saggezza del Serpente li aiuterà a non esagerare con l'impulsività.

Bue

(Nati negli anni 1949 – 1961 – 1973 – 1985 – 1997 – 2009 – 2021)

I pragmatici e costruttori nati sotto il segno del Bue saranno felici in questo anno del Serpente di Legno di poter costruire, mettere le basi, iniziare nuove attività. Bue e Serpente vanno molto d'accordo anche se il primo ha una concretezza data dal suo elemento intrinseco, la Terra. Per fortuna l'elemento Legno con la grande affinità ai beni fisici e materiali rassicura moltissimo il Bue.

Tigre

(Nati negli anni 1950 – 1962 – 1974 – 1986 – 1998 – 2010 – 2022)

Nonostante la Tigre sia uno dei segni zodiacali che per natura non va d'accordo con il Serpente, soprattutto perché la sua ribellione è molto più rumorosa rispetto alla sinuosità misteriosa e nascosta del Serpente, tuttavia l'elemento Legno intrinseco alla Tigre andrà d'accordo con l'elemento Legno del 2025. In entrambi i casi l'aspetto creativo è sollecitato.

Coniglio

(Nati negli anni 1951 – 1963 – 1975 – 1987 – 1999 – 2011 – 2023)

Il Coniglio fa parte dei segni zodiacali che hanno come elemento intrinseco alle loro caratteristiche proprio il Legno. In un anno di Legno quindi il Coniglio può dedicarsi con attenzione e dolcezza a tutte le attività creative che tanto adora e vedere amplificata la sua flessibilità comprensiva e caritatevole. È un anno di grande dolcezza.

Drago

(Nati negli anni 1952 – 1964 – 1976 – 1988 – 2000 – 2012 – 2024)

Il Drago, come il Serpente, è un animale che indica trasformazione e vita. La sua forza Yang però in questo anno verrà limitata: c'è bisogno di grande concretezza e fattività per mettere a terra tutti i grandi progetti che l'hanno animato nel 2024. I pensieri devono trovare una loro realizzazione concreta.

Serpente

(Nati negli anni 1953 – 1965 – 1977 – 1989 – 2001 – 2013 – 2025)

Ogni volta che si ripete il proprio segno zodiacale di nascita ci si trova davanti ad un momento di particolare introspezione, di bilancio personale. Per fortuna i nati sotto il segno del Serpente sono molto bravi a guardarsi in profondità e pronti ogni volta ad abbracciare la trasformazione. L'anno del Serpente di Legno infine sarà particolarmente utile proprio alla crescita personale.

Cavallo

(Nati nati negli anni 1954 – 1966 – 1978 – 1990 – 2002 – 2014)

I creativi nati sotto il segno del Cavallo potranno approfittare delle energie intellettuali e vivaci sia del Serpente che dell'elemento Legno proprio per dare ancora più importante sfogo alla propria voglia di esprimersi. Non sarà tanto una realizzazione economica quanto un grande impulso al proprio pensiero.

Capra

(Nati negli anni 1955 – 1967 – 1979 – 1991 – 2003 – 2015)

Ad accomunare il Serpente con la Capra c'è un importante senso di famiglia, di femminilità accogliente che da un lato (nel Serpente) risulta sinuosa e misteriosa mentre dall'altro (nella Capra) risulta emotiva e sensibile. La Capra quindi avrà l'occasione di amplificare tutti gli aspetti femminili del proprio carattere, a partire dall'amorevolezza per sé e per gli altri fino a importanti progetti di crescita e costruzione.

Scimmia

(Nati negli anni 1956 – 1968 – 1980 – 1992 – 2004 – 2016)

La vivacità dei nati sotto il segno della Scimmia dovrà darsi un certo contegno nell'anno del Serpente di Legno: questo è un anno che vuole saggezza e grande struttura emotiva e intellettuale mentre la Scimmia, per natura, usa l'intuito più affilato e vivace.

Gallo

(Nati negli anni 1957 – 1969 – 1981 – 1993 – 2005 – 2017)

Nell'anno del Serpente tutte le persone che hanno il Gallo come segno zodiacale, in una delle posizioni principali citate all'inizio dell'articolo, godranno di ottima fortuna perché anche il Gallo ha in sé una grande saggezza nonostante in questo caso non sia mai slegata dalla lealtà e dalla franchezza quasi brutale.

Cane

(Nati negli anni 1958 – 1970 – 1982 – 1994 – 2006 – 2018)

Nell'anno del Serpente, tutti coloro che hanno il segno zodiacale del Cane in una posizione predominante, potranno senza strappi e scossoni rimettere in discussione quella parte della loro personalità che li vuole tradizionalmente radicati e poco flessibili. Il bello però è che questa indagine nel cambiamento non sarà per nulla sconvolgente ma morbida e piacevole.

Maiale

(Nati negli anni 1959 – 1971 – 1983 – 1995 – 2007 – 2019)

Di tutti i 12 segni zodiacali dell'oroscopo cinese sarà proprio il Maiale (o Cinghiale) a sentirsi meno rappresentato in questo anno del Serpente di Legno. Il suo desiderio di godersi la vita con leggerezza sembra scontrarsi con la saggezza più costruita e strategica del Serpente che è pronto a trasformarsi e quindi ad evolvere anziché restare fermo nella quotidianità più confortevole.