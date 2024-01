Oroscopo 2024, chi avrà Giove a favore: quali saranno i segni più fortunati Chi avrà Giove a favore nell’oroscopo 2024? Giove è il pianeta della felicità, dell’abbondanza, del benessere, della voglia di condividere e della facilità economica. Nel 2024 questo pianeta si troverà fino alla fine di maggio nel segno del Toro per poi entrare nei Gemelli. A chi porterà fortuna e a chi qualche pensiero? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nell'oroscopo 2024 per fare delle previsioni segno per segno uno dei pianeti principali che andiamo a guardare è Giove. Questo pianeta è definito semi-lento, ovvero sta in un segno zodiacale circa 13 mesi. Per questo motivo il suo spostamento spesso definisce l'andamento annuale, soprattutto per quanto riguarda la fortuna.

Giove, pianeta dell'abbondanza, è un pianeta ottimista, positivo, leggero e facile. Quando abbiamo Giove a favore tutto sembra filare liscio, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle dinamiche relazionali. Giove a favore ci rende più sicuri di noi stessi, ma contemporaneamente più in sintonia con il resto del mondo. Quando invece Giove è a sfavore abbiamo l'impressione di essere sempre nel posto sbagliato al momento sbagliato e la logistica non ci aiuta. Nel 2024 Giove resterà nel segno zodiacale del Toro fino alla fine di maggio, per poi entrare nel segno dei Gemelli, dove attraverserà le prime due decadi.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

Ariete

Per godere di Giove a favore dovrai attendere la fine di maggio, quando si metterà in sestile al tuo Sole. A quel punto la tua innata vitalità e l'ottimismo saranno amplificati e resi decisamente più spavaldi, spontanei e coinvolgenti. Prima però, da gennaio alla fine di maggio, Giove si troverà nella tua seconda casa da dove amplificherà il tuo desiderio di avere degli spazi tuoi, che ti rappresentino e ti proteggano.

Toro

Tieniti stretto il tuo Giove fino alla fine di maggio. Questo pianeta del benessere infatti resterà nel tuo segno zodiacale percorrendo quasi tutti i tuoi 30 gradi. Il bello è che tu sei uno dei segni zodiacali che Giove lo comprende benissimo, perché hai parte del suo DNA nel tuo carattere. Per questo Giove amplifica il tuo desiderio di condividere ma anche di accumulare: beni, denaro e piaceri.

Gemelli

Siete proprio dei fortunelli Gemelli, perché se è vero che nel 2024 dovrete ancora vedervela con Saturno a sfavore, dalla fine di maggio ospiterete voi il pianeta del piacere, del benessere e della condivisione: Giove! Quindi tutte le ristrettezze, le fatiche, le tensioni portate da Saturno si allevieranno decisamente.

Cancro

Nel periodo in cui Giove si trova nel segno del Toro, ovvero fino alla fine di maggio, è a tuo favore e questo aspetto ti porta a essere più sicuro di te stesso e ad osare di più. Per te che spesso sei un po' troppo cautelativo e accorto, Giove a favore sembra sguinzagliare la tua audacia. Quando invece passerà nel segno dei Gemelli potrebbe portare un po' di malinconia e mettere come un freno alla tua impulsività.

Leone

Un segno zodiacale come te, grande amante della bellezza e del lusso, è sempre particolarmente influenzabile da Giove. Per questo i 13 mesi che sono andati dal aprile 2023 alla fine di maggio 2024 potrebbero essere effettivamente faticosi. Tante, troppe rinunce da fare a tutto quello che desideri! Il bello è che dalla fine di maggio con Giove a favore ritornerai a brillare e anche nel tuo portafoglio ritornerà l'allegria.

Vergine

Tieniti stretto Giove a favore per i primi sei mesi dell'anno perché, come è stato anche nel 2023, Giove a favore è un ottimo alleato per bilanciare Saturno contro. Quello che Saturno toglie, Giove dà! Questo equilibrio però svanisce in un attimo, come quando in mare aperto cambia la direzione del vento: dalla fine di maggio Giove in Gemelli è a tuo sfavore. A quel punto è facile che tu ti faccia prendere da quello che spesso chiamo il "realismo cinico vergineo". Praticamente una sorta di pragmatismo insoddisfatto e lamentoso.

Bilancia

Abbiamo detto che il 2024 per te Bilancia sarà un anno pacato e leggero, e proprio questa leggerezza ti verrà soprattutto da Giove in Gemelli nella seconda metà dell'anno. Grazie a questo transito tu che sei un segno zodiacale spesso rigoroso, misurato ed educato, potrai lasciarti andare a qualche piccola pazzia.

Scorpione

Tieni duro caro Scorpione perché, insieme a Urano che ti dà fastidio da un pezzo, ultimamente ci si è messo anche Giove. Continuerà ad abbassare il tuo livello di armoniosa collaborazione fino alla fine di maggio. In questo periodo stai anche particolarmente attento al denaro e agli investimenti, che di solito sono il tuo forte!

Sagittario

Giove è proprio il tuo pianeta preferito caro Sagittario, quello che si definisce il tuo "governatore"! Cioè le caratteristiche di Giove diventano le caratteristiche del Sagittario e viceversa. Il tuo ottimismo, la tua voglia di chiacchierare e di spiegarci sempre tutto, il tuo piacere nella condivisione e nella socializzazione sono proprio tipici di questo pianeta. Il punto è che nel 2023 dalla fine di maggio in poi proprio questo Giove sarà in opposizione dal segno dei Gemelli. Questo fatto non aiuterà di certo ad alleggerire il peso di Saturno contro. Unica soluzione: guardare in faccia la realtà e prendere decisioni. E riposo, tanto riposo!

Capricorno

Ancora fino alla fine di maggio ti godrai il favore del pianeta Giove! Questo pianeta, soprattutto quando è a favore, ti fa davvero bene perché smussa, ammorbidisce i tuoi lati più rigidi. Dall'autocritica alla responsabilità, grazie a Giove saranno alleviati in dolcezza. In più per te che sei un pragmatico, avere Giove a favore significa anche una buona stabilità economica. E che vuoi di più?

Acquario

Anche l'Acquario è uno dei segni zodiacali che a partire dal 2023 se la sta vedendo con Giove a sfavore. Questo aspetto in effetti sembra un po' limitare la capacità, tipica di questo segno, di adattarsi a qualsiasi situazione con leggerezza e di fare amicizia anche con le panchine al parco. Perdurerà, fino alla fine di maggio, questa voglia di startene un po' per i fatti tuoi ma poi con Giove in Gemelli riesplode la vitalità.

Pesci

So che non sempre siete bravissimi, cari Pesciolini, a cogliere al volo le occasioni ma questa volta vi chiedo davvero di fare uno sforzo. Infatti se Saturno pesa sulle vostre spalle con una certa dose di responsabilità e doveri, sarà meglio approfittare di Giove a favore fino alla fine di maggio per alleggerire un po' il carico di tensione. Occhio che poi sarà effettivamente faticoso.