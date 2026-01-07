Oristano, uomo scompare improvvisamente, trovato morto in casa: non dava notizie da giorni

A lanciare l’allarme i vicini di casa che ieri hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma senza esito e hanno deciso così di chiamare i soccorsi. I pompieri hanno forzato l’ingresso di casa scoprendo il cadavere.

Terribile rinvenimento nelle scorse ore a Bosa, in provincia di Oristano, dove all’interno di un’abitazione in via Pietro Delitala è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 64 anni, deceduto da giorni. La scoperta è avvenuta nella prima serata di ieri, giorno dell’Epifania, solo quando i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso della casa dove il 64enne risiedeva. L’uomo, che abitava da solo infatti era scomparso improvvisamente nei giorni delle festività natalizie ma nessuno si è accorto in tempo della sua assenza.

A lanciare l’allarme i vicini di casa che ieri hanno cercato di mettersi in contatto con lui ma senza esito e hanno deciso così di chiamare i soccorsi. Intuendo che poteva essergli accaduto qualcosa, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi medici ma quando l'ambulanza del 118 è giunta sul posto la porta di casa era chiusa dall’interno e così è stato necessario l’intervento dei pompieri.

Una squadra del distaccamento di Macomer quindi è intervenuta per forzare la porta d'ingresso dell'abitazione ma una volta dentro, i vigili del fioco si sono trovati davanti alla terribile scena del copro del 64enne riverso a terra. I sanitari non hanno potuto fare nulla se non constatarne il decesso. Vista la dinamica del ritrovamento, sono state allertate le forze dell’ordine che quindi sono accorse sul posto per gli accertamenti del caso. Nell’abitazione intervenuto anche il medico di guardia di Bosa, su richiesta dei carabinieri.

Leggi anche Esce di casa per fare una passeggiata in montagna ma non rientra: escursionista trovato morto in Val di Susa

Da un primo esame esterno del corpo, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. La circostanza, insieme al fatto che la casa fosse chiusa dall’interno, fa sospettare un malore improvviso di cui però nessuno si era accorto. Secondo i vicini, infatti. l’uomo non dava notizie di sé già da alcuni giorni quando è stato scoperto il decesso. Sono comunque in corso gli accertamenti per chiarire le cause del decesso.